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Блэкаут в Запорожской области – что с запасами топлива и работой АЗС - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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Блэкаут в Запорожской области – что с запасами топлива и работой АЗС
Блэкаут в Запорожской области – что с запасами топлива и работой АЗС - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Блэкаут в Запорожской области – что с запасами топлива и работой АЗС
Автозаправочные станции в Запорожской области обеспечены топливом на 20 дней и работают в штатном режиме. Об этом проинформировал во вторник глава региона... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T10:10
2025-06-03T10:10
топливо
бензин
евгений балицкий
запорожская область
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Автозаправочные станции в Запорожской области обеспечены топливом на 20 дней и работают в штатном режиме. Об этом проинформировал во вторник глава региона Евгений Балицкий.Он подчеркнул, что все автозаправочные станции работают в штатном режиме, дефицита топлива нет, бензин есть на АЗС и в хранилищах поставщиков бензина.Как сообщалось, ночью в результате массированной атаки ударных БПЛА противника по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. В Запорожской области по состоянию на утро вторника без электричества остаются более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:457 населенных пунктов Запорожской области остаются без света после атакиТопливо в Крыму – на сколько хватит запасов"Мы нашли рецепт" – Аксенов о решении вопроса с ценами на топливо в Крыму
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РИА Новости Крым
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топливо, бензин, евгений балицкий, запорожская область, новости, новые регионы россии
Блэкаут в Запорожской области – что с запасами топлива и работой АЗС

АЗС в Запорожской области обеспечены топливом на 20 дней - Балицкий

10:10 03.06.2025
 
© РИА Новости КрымЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Автозаправочные станции в Запорожской области обеспечены топливом на 20 дней и работают в штатном режиме. Об этом проинформировал во вторник глава региона Евгений Балицкий.
"Проработали вопрос обеспечения автозаправочных станций Запорожской области топливом. Запас по всему региону — минимум 20 дней, никаких проблем с топливом нет и не будет", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что все автозаправочные станции работают в штатном режиме, дефицита топлива нет, бензин есть на АЗС и в хранилищах поставщиков бензина.
Как сообщалось, ночью в результате массированной атаки ударных БПЛА противника по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. В Запорожской области по состоянию на утро вторника без электричества остаются более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.
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