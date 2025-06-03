https://crimea.ria.ru/20250603/blekaut-v-zaporozhskoy-oblasti--chto-s-zapasami-topliva-i-rabotoy-azs-1146901583.html

Блэкаут в Запорожской области – что с запасами топлива и работой АЗС

Блэкаут в Запорожской области – что с запасами топлива и работой АЗС - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Блэкаут в Запорожской области – что с запасами топлива и работой АЗС

Автозаправочные станции в Запорожской области обеспечены топливом на 20 дней и работают в штатном режиме. Об этом проинформировал во вторник глава региона... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T10:10

2025-06-03T10:10

2025-06-03T10:10

топливо

бензин

евгений балицкий

запорожская область

новости

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871202_0:86:1618:996_1920x0_80_0_0_37b07010e2ebd9a53a6fb7cd02b25d8c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Автозаправочные станции в Запорожской области обеспечены топливом на 20 дней и работают в штатном режиме. Об этом проинформировал во вторник глава региона Евгений Балицкий.Он подчеркнул, что все автозаправочные станции работают в штатном режиме, дефицита топлива нет, бензин есть на АЗС и в хранилищах поставщиков бензина.Как сообщалось, ночью в результате массированной атаки ударных БПЛА противника по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. В Запорожской области по состоянию на утро вторника без электричества остаются более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:457 населенных пунктов Запорожской области остаются без света после атакиТопливо в Крыму – на сколько хватит запасов"Мы нашли рецепт" – Аксенов о решении вопроса с ценами на топливо в Крыму

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо, бензин, евгений балицкий, запорожская область, новости, новые регионы россии