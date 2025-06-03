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500 мусульман отправились из Крыма в паломничество в Мекку - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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500 мусульман отправились из Крыма в паломничество в Мекку
500 мусульман отправились из Крыма в паломничество в Мекку - РИА Новости Крым, 03.06.2025
500 мусульман отправились из Крыма в паломничество в Мекку
В этом году из Крыма 500 верующих отправились совершить хадж – паломничество к святым местам ислама в Саудовской Аравии. Об этом в ходе видеомоста в... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T15:50
2025-06-03T16:15
хадж
мусульмане
думк (духовное управление мусульман крыма)
раим гафаров
новости крыма
крым
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религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня – РИА Новости Крым. В этом году из Крыма 500 верующих отправились совершить хадж – паломничество к святым местам ислама в Саудовской Аравии. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма и Севастополя Раим Гафаров.В числе паломников – 20 семей участников специальной военной операции и самих бойцов, которые получили такую возможность благодаря государственной и благотворительной поддержке. Гафаров отметил, что все квоты, выделенные для крымчан, были заполнены полностью, а паломничество стало важным духовным событием для мусульман полуострова."Пусть Аллах примет их поклонение, укрепит дух и дарует победу. Хочу выразить благодарность президенту страны, главе Республики Крым и нашему муфтию за поддержку", – сказал он.Как сообщил в Мекке заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ по международным делам и хаджу Рушан Аббясов, в этом году паломничество совершают 25 тысяч российских мусульман, из них 5 тысяч – по благотворительным квотам.Среди паломников – родители и родственники погибших, раненых или участвующих в СВО, а также сами военнослужащие. Их сопровождают опытные гиды и врачи, обеспечены все условия для безопасного и комфортного прохождения обрядов, подчеркнул Аббясов.Российские паломники уже посетили Медину и приступают к выполнению основных обрядов хаджа в Мекке. 4 июня они направятся в долину Мина, а 5 июня состоится день Арафа (предпоследний день хаджа, после которого верующие празднуют один из главных праздников в году — Курбан-байрам).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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хадж, мусульмане, думк (духовное управление мусульман крыма), раим гафаров, новости крыма, крым, россия, религия
500 мусульман отправились из Крыма в паломничество в Мекку

Среди отправившихся в Мекку по квоте крымчан родители и родственники участников СВО

15:50 03.06.2025 (обновлено: 16:15 03.06.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
Паломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня – РИА Новости Крым. В этом году из Крыма 500 верующих отправились совершить хадж – паломничество к святым местам ислама в Саудовской Аравии. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма и Севастополя Раим Гафаров.
В числе паломников – 20 семей участников специальной военной операции и самих бойцов, которые получили такую возможность благодаря государственной и благотворительной поддержке. Гафаров отметил, что все квоты, выделенные для крымчан, были заполнены полностью, а паломничество стало важным духовным событием для мусульман полуострова.
"Пусть Аллах примет их поклонение, укрепит дух и дарует победу. Хочу выразить благодарность президенту страны, главе Республики Крым и нашему муфтию за поддержку", – сказал он.
Как сообщил в Мекке заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ по международным делам и хаджу Рушан Аббясов, в этом году паломничество совершают 25 тысяч российских мусульман, из них 5 тысяч – по благотворительным квотам.
Среди паломников – родители и родственники погибших, раненых или участвующих в СВО, а также сами военнослужащие. Их сопровождают опытные гиды и врачи, обеспечены все условия для безопасного и комфортного прохождения обрядов, подчеркнул Аббясов.
Российские паломники уже посетили Медину и приступают к выполнению основных обрядов хаджа в Мекке. 4 июня они направятся в долину Мина, а 5 июня состоится день Арафа (предпоследний день хаджа, после которого верующие празднуют один из главных праздников в году — Курбан-байрам).
"Этот день мы должны посвятить молитвам. И многие паломники просят о победе, о скорейшем прекращении кровопролития. Чтобы те, кто сегодня защищает нашу Отчизну, вернулись живыми к своим родным и близким. Молимся за нашу страну, за нашего президента и за всех наших граждан. Самое главное, чтобы мы дальше укрепляли наш национальный, межрелигиозный мир", – подчеркнул Аббясов.
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ХаджМусульманеДУМК (Духовное управление мусульман Крыма)Раим ГафаровНовости КрымаКрымРоссияРелигия
 
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