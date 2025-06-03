https://crimea.ria.ru/20250603/500-musulman-otpravilis-iz-kryma-v-palomnichestvo-k-mekke-1146913263.html

500 мусульман отправились из Крыма в паломничество в Мекку

500 мусульман отправились из Крыма в паломничество в Мекку - РИА Новости Крым, 03.06.2025

500 мусульман отправились из Крыма в паломничество в Мекку

В этом году из Крыма 500 верующих отправились совершить хадж – паломничество к святым местам ислама в Саудовской Аравии. Об этом в ходе видеомоста в... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T15:50

2025-06-03T15:50

2025-06-03T16:15

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думк (духовное управление мусульман крыма)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня – РИА Новости Крым. В этом году из Крыма 500 верующих отправились совершить хадж – паломничество к святым местам ислама в Саудовской Аравии. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма и Севастополя Раим Гафаров.В числе паломников – 20 семей участников специальной военной операции и самих бойцов, которые получили такую возможность благодаря государственной и благотворительной поддержке. Гафаров отметил, что все квоты, выделенные для крымчан, были заполнены полностью, а паломничество стало важным духовным событием для мусульман полуострова."Пусть Аллах примет их поклонение, укрепит дух и дарует победу. Хочу выразить благодарность президенту страны, главе Республики Крым и нашему муфтию за поддержку", – сказал он.Как сообщил в Мекке заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ по международным делам и хаджу Рушан Аббясов, в этом году паломничество совершают 25 тысяч российских мусульман, из них 5 тысяч – по благотворительным квотам.Среди паломников – родители и родственники погибших, раненых или участвующих в СВО, а также сами военнослужащие. Их сопровождают опытные гиды и врачи, обеспечены все условия для безопасного и комфортного прохождения обрядов, подчеркнул Аббясов.Российские паломники уже посетили Медину и приступают к выполнению основных обрядов хаджа в Мекке. 4 июня они направятся в долину Мина, а 5 июня состоится день Арафа (предпоследний день хаджа, после которого верующие празднуют один из главных праздников в году — Курбан-байрам).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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