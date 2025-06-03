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457 населенных пунктов Запорожской области остаются без света после атаки
457 населенных пунктов Запорожской области остаются без света после атаки - РИА Новости Крым, 03.06.2025
457 населенных пунктов Запорожской области остаются без света после атаки
В Запорожской области после атаки ВСУ без электричества остаются более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах. Об этом утром во вторник сообщил губернатор РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T07:44
2025-06-03T07:44
2025-06-03T07:44
запорожская область
евгений балицкий
отключение электроэнергии
атаки всу
новости
новые регионы россии
электричество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Запорожской области после атаки ВСУ без электричества остаются более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах. Об этом утром во вторник сообщил губернатор Евгений Балицкий.Ночью в результате массированной атаки ударных БПЛА противника по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области.В настоящее время без электроснабжения временно остаются 457 населенных пунктов Запорожской области.Он добавил, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Генераторы обеспечивают водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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запорожская область, евгений балицкий, отключение электроэнергии, атаки всу, новости, новые регионы россии, электричество
457 населенных пунктов Запорожской области остаются без света после атаки
В Запорожской области без света после атаки ВСУ остаются 457 населенных пунктов