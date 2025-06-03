https://crimea.ria.ru/20250603/457-naselennykh-punktov-zaporozhskoy-oblasti-ostayutsya-bez-sveta-posle-ataki-1146899468.html

457 населенных пунктов Запорожской области остаются без света после атаки

457 населенных пунктов Запорожской области остаются без света после атаки - РИА Новости Крым, 03.06.2025

457 населенных пунктов Запорожской области остаются без света после атаки

В Запорожской области после атаки ВСУ без электричества остаются более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах. Об этом утром во вторник сообщил губернатор РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T07:44

2025-06-03T07:44

2025-06-03T07:44

запорожская область

евгений балицкий

отключение электроэнергии

атаки всу

новости

новые регионы россии

электричество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Запорожской области после атаки ВСУ без электричества остаются более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах. Об этом утром во вторник сообщил губернатор Евгений Балицкий.Ночью в результате массированной атаки ударных БПЛА противника по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области.В настоящее время без электроснабжения временно остаются 457 населенных пунктов Запорожской области.Он добавил, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Генераторы обеспечивают водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, отключение электроэнергии, атаки всу, новости, новые регионы россии, электричество