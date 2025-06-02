https://crimea.ria.ru/20250602/vosem-chelovek-pogibli-v-dtp-v-krymu-1146880342.html
Восемь человек погибли в ДТП в Крыму
Восемь человек погибли в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Восемь человек погибли в ДТП в Крыму
Восемь человек погибли и 14 пострадали в ДТП на дорогах Крыма за неделю. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T13:02
2025-06-02T13:02
2025-06-02T14:30
ситуация на дорогах крыма
госавтоинспекция крыма
крым
новости крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_0a198ad0cb95f1a517d17780d7b08876.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Восемь человек погибли и 14 пострадали в ДТП на дорогах Крыма за неделю. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.По данным правоохранителей, в том числе погибли трое пешеходов. Кроме того, 146 раз полицейские пресекали факты управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, 22 водителя попались на "пьяной" езде повторно.В Госавтоинспекции также отметили: одним из наиболее распространенных причин ДТП с трагическими последствиями является выезд на встречную полосу и призывают водителей соблюдать ПДД.Число нарушений на опасных участках дорог в Крыму, где установлены комплексы фиксации нарушений, уменьшилось в 100 раз, сообщал ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по РК Дмитрий Леонтьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи иномарка врезалась в дерево – водитель погибСмертельное ДТП в Крыму – водитель перевернулся на большой скоростиВ Ленинском районе Крыма насмерть сбили пешехода на трассе
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_1cffa4e38088df744273f2ab7baceada.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госавтоинспекция крыма, крым, новости крыма, дтп в крыму и севастополе, происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Крыму
Восемь человек погибли в ДТП на дорогах Крыма за неделю - Госавтоинспекция
13:02 02.06.2025 (обновлено: 14:30 02.06.2025)