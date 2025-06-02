https://crimea.ria.ru/20250602/vosem-chelovek-pogibli-v-dtp-v-krymu-1146880342.html

Восемь человек погибли в ДТП в Крыму

Восемь человек погибли в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Восемь человек погибли в ДТП в Крыму

Восемь человек погибли и 14 пострадали в ДТП на дорогах Крыма за неделю. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T13:02

2025-06-02T13:02

2025-06-02T14:30

ситуация на дорогах крыма

госавтоинспекция крыма

крым

новости крыма

дтп в крыму и севастополе

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_0a198ad0cb95f1a517d17780d7b08876.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Восемь человек погибли и 14 пострадали в ДТП на дорогах Крыма за неделю. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.По данным правоохранителей, в том числе погибли трое пешеходов. Кроме того, 146 раз полицейские пресекали факты управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, 22 водителя попались на "пьяной" езде повторно.В Госавтоинспекции также отметили: одним из наиболее распространенных причин ДТП с трагическими последствиями является выезд на встречную полосу и призывают водителей соблюдать ПДД.Число нарушений на опасных участках дорог в Крыму, где установлены комплексы фиксации нарушений, уменьшилось в 100 раз, сообщал ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по РК Дмитрий Леонтьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи иномарка врезалась в дерево – водитель погибСмертельное ДТП в Крыму – водитель перевернулся на большой скоростиВ Ленинском районе Крыма насмерть сбили пешехода на трассе

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госавтоинспекция крыма, крым, новости крыма, дтп в крыму и севастополе, происшествия