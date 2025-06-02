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Восемь человек погибли в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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Восемь человек погибли в ДТП в Крыму
Восемь человек погибли в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Восемь человек погибли в ДТП в Крыму
Восемь человек погибли и 14 пострадали в ДТП на дорогах Крыма за неделю. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T13:02
2025-06-02T14:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Восемь человек погибли и 14 пострадали в ДТП на дорогах Крыма за неделю. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.По данным правоохранителей, в том числе погибли трое пешеходов. Кроме того, 146 раз полицейские пресекали факты управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, 22 водителя попались на "пьяной" езде повторно.В Госавтоинспекции также отметили: одним из наиболее распространенных причин ДТП с трагическими последствиями является выезд на встречную полосу и призывают водителей соблюдать ПДД.Число нарушений на опасных участках дорог в Крыму, где установлены комплексы фиксации нарушений, уменьшилось в 100 раз, сообщал ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по РК Дмитрий Леонтьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи иномарка врезалась в дерево – водитель погибСмертельное ДТП в Крыму – водитель перевернулся на большой скоростиВ Ленинском районе Крыма насмерть сбили пешехода на трассе
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РИА Новости Крым
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4.7
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Восемь человек погибли в ДТП в Крыму

Восемь человек погибли в ДТП на дорогах Крыма за неделю - Госавтоинспекция

13:02 02.06.2025 (обновлено: 14:30 02.06.2025)
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Восемь человек погибли и 14 пострадали в ДТП на дорогах Крыма за неделю. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
"В период с 26 мая по 1 июня 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано 19 ДТП, в которых 8 человек погибли, 14 получили ранения различной степени тяжести, в том числе трое несовершеннолетних", - сказано в сообщении.
По данным правоохранителей, в том числе погибли трое пешеходов.
Кроме того, 146 раз полицейские пресекали факты управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, 22 водителя попались на "пьяной" езде повторно.
В Госавтоинспекции также отметили: одним из наиболее распространенных причин ДТП с трагическими последствиями является выезд на встречную полосу и призывают водителей соблюдать ПДД.
Число нарушений на опасных участках дорог в Крыму, где установлены комплексы фиксации нарушений, уменьшилось в 100 раз, сообщал ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по РК Дмитрий Леонтьев.
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