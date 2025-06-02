https://crimea.ria.ru/20250602/v-zaporozhskoy-oblasti-ustanovili-dopolnitelnyy-vykhodnoy--1146881036.html
В Запорожской области установили дополнительный выходной
В Запорожской области установили дополнительный выходной - РИА Новости Крым, 02.06.2025
В Запорожской области установили дополнительный выходной
Дополнительный нерабочий праздничный день установлен в Запорожской области 9 июня в связи с празднованием дня Святой Троицы. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T12:17
2025-06-02T12:17
2025-06-02T12:17
евгений балицкий
запорожская область
новости
троица
праздники и памятные даты
отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123877904_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4e6df035167cdcffc94fcb714f2d4c99.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Дополнительный нерабочий праздничный день установлен в Запорожской области 9 июня в связи с празднованием дня Святой Троицы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В Крыму 9 июня также является нерабочим праздничным днем в соответствии с указом главы республики Сергея Аксенова. Кроме того, выходным днем в Крыму объявлено 6 июня в связи с празднованием Курбан-байрама.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250602/kak-krymchane-budut-otdykhat-v-iyune---infografika-1146875467.html
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123877904_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_40bf8a94073355fb028cb1edb6fd31f1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, запорожская область, новости, троица, праздники и памятные даты, отдых
В Запорожской области установили дополнительный выходной
В Запорожской области 9 июня сделали выходным в связи с празднованием Святой Троицы