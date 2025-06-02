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В Запорожской области установили дополнительный выходной - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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В Запорожской области установили дополнительный выходной
В Запорожской области установили дополнительный выходной - РИА Новости Крым, 02.06.2025
В Запорожской области установили дополнительный выходной
Дополнительный нерабочий праздничный день установлен в Запорожской области 9 июня в связи с празднованием дня Святой Троицы. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T12:17
2025-06-02T12:17
евгений балицкий
запорожская область
новости
троица
праздники и памятные даты
отдых
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Дополнительный нерабочий праздничный день установлен в Запорожской области 9 июня в связи с празднованием дня Святой Троицы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В Крыму 9 июня также является нерабочим праздничным днем в соответствии с указом главы республики Сергея Аксенова. Кроме того, выходным днем в Крыму объявлено 6 июня в связи с празднованием Курбан-байрама.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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евгений балицкий, запорожская область, новости, троица, праздники и памятные даты, отдых
В Запорожской области установили дополнительный выходной

В Запорожской области 9 июня сделали выходным в связи с празднованием Святой Троицы

12:17 02.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПовседневная жизнь в Мелитополе
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Дополнительный нерабочий праздничный день установлен в Запорожской области 9 июня в связи с празднованием дня Святой Троицы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Подписал указ об установлении на территории Запорожской области дополнительного нерабочего праздничного дня 9 июня 2025 года, в связи с совпадением выходного и нерабочего праздничного Дня Святой Троицы 8 июня 2025 года", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
В Крыму 9 июня также является нерабочим праздничным днем в соответствии с указом главы республики Сергея Аксенова. Кроме того, выходным днем в Крыму объявлено 6 июня в связи с празднованием Курбан-байрама.
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Ялта - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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