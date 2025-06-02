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В Запорожской области установили дополнительный выходной

В Запорожской области установили дополнительный выходной - РИА Новости Крым, 02.06.2025

В Запорожской области установили дополнительный выходной

Дополнительный нерабочий праздничный день установлен в Запорожской области 9 июня в связи с празднованием дня Святой Троицы. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T12:17

2025-06-02T12:17

2025-06-02T12:17

евгений балицкий

запорожская область

новости

троица

праздники и памятные даты

отдых

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Дополнительный нерабочий праздничный день установлен в Запорожской области 9 июня в связи с празднованием дня Святой Троицы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В Крыму 9 июня также является нерабочим праздничным днем в соответствии с указом главы республики Сергея Аксенова. Кроме того, выходным днем в Крыму объявлено 6 июня в связи с празднованием Курбан-байрама.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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запорожская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, новости, троица, праздники и памятные даты, отдых