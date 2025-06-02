https://crimea.ria.ru/20250602/v-sevastopole-moskvichka-napala-s-nozhom-na-svoego-sozhitelya-1146878090.html
В Севастополе москвичка напала с ножом на своего сожителя
В Севастополе москвичка напала с ножом на своего сожителя - РИА Новости Крым, 02.06.2025
В Севастополе москвичка напала с ножом на своего сожителя
Жительница Москвы может получить до 10 лет лишения свободы за то, что ударила ножом в грудь своего сожителя, с которым они отдыхали в Инкермане под... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T10:07
2025-06-02T10:07
2025-06-02T10:07
севастополь
новости севастополя
закон и право
полиция севастополя
крым
правосудие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123466536_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_70ae9d449070af9a731cf0aa491c26c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Жительница Москвы может получить до 10 лет лишения свободы за то, что ударила ножом в грудь своего сожителя, с которым они отдыхали в Инкермане под Севастополем. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.Установлено, что 37-летний москвич вместе со своей 34-летней сожительницей приехали в Инкерман.В момент, когда ревнивец начал идти в сторону женщины, она схватила со стола кухонный нож и вонзила его мужчине в грудь. После случившегося он самостоятельно вызвал медиков, а те сообщили об инциденте в полицию.Оперативники уголовного розыска отделения полиции "Инкерман" задержали подозреваемую и изъяли с места происшествия нож.В отношении москвички возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ей грозит до 10 лет лишения свободы.О похожем случае с жителями столицы России сообщалось накануне. Мужчина в Москве на почве ревности убил ножом 17-летнюю девушку и покончил с собой. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В парке Анапы женщина-инвалид ударила ножом собутыльникаВ Симферополе женщина пойдет под суд за убийство мужа во время ссорыВ Севастополе пьяный сын избил своего престарелого отца
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123466536_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2deeebdd0f3fb4a66474ed8e7bfd2599.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, закон и право, полиция севастополя, крым, правосудие
В Севастополе москвичка напала с ножом на своего сожителя
В Севастополе москвичка пыталась убить своего сожителя – полиция
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Жительница Москвы может получить до 10 лет лишения свободы за то, что ударила ножом в грудь своего сожителя, с которым они отдыхали в Инкермане под Севастополем. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
Установлено, что 37-летний москвич вместе со своей 34-летней сожительницей приехали в Инкерман.
"Во время застолья мужчина употребил спиртные напитки и на него нахлынула волна ревности. Он стал конфликтовать со своей дамой, высказывая ей подозрения в неверности", – рассказали в полиции.
В момент, когда ревнивец начал идти в сторону женщины, она схватила со стола кухонный нож и вонзила его мужчине в грудь. После случившегося он самостоятельно вызвал медиков, а те сообщили об инциденте в полицию.
Оперативники уголовного розыска отделения полиции "Инкерман" задержали подозреваемую и изъяли с места происшествия нож.
В отношении москвички возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
О похожем случае с жителями столицы России сообщалось
накануне. Мужчина в Москве на почве ревности убил ножом 17-летнюю девушку и покончил с собой. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: