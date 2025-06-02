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В Севастополе москвичка напала с ножом на своего сожителя - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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В Севастополе москвичка напала с ножом на своего сожителя
В Севастополе москвичка напала с ножом на своего сожителя - РИА Новости Крым, 02.06.2025
В Севастополе москвичка напала с ножом на своего сожителя
Жительница Москвы может получить до 10 лет лишения свободы за то, что ударила ножом в грудь своего сожителя, с которым они отдыхали в Инкермане под... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T10:07
2025-06-02T10:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Жительница Москвы может получить до 10 лет лишения свободы за то, что ударила ножом в грудь своего сожителя, с которым они отдыхали в Инкермане под Севастополем. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.Установлено, что 37-летний москвич вместе со своей 34-летней сожительницей приехали в Инкерман.В момент, когда ревнивец начал идти в сторону женщины, она схватила со стола кухонный нож и вонзила его мужчине в грудь. После случившегося он самостоятельно вызвал медиков, а те сообщили об инциденте в полицию.Оперативники уголовного розыска отделения полиции "Инкерман" задержали подозреваемую и изъяли с места происшествия нож.В отношении москвички возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ей грозит до 10 лет лишения свободы.О похожем случае с жителями столицы России сообщалось накануне. Мужчина в Москве на почве ревности убил ножом 17-летнюю девушку и покончил с собой. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В парке Анапы женщина-инвалид ударила ножом собутыльникаВ Симферополе женщина пойдет под суд за убийство мужа во время ссорыВ Севастополе пьяный сын избил своего престарелого отца
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севастополь, новости севастополя, закон и право, полиция севастополя, крым, правосудие
В Севастополе москвичка напала с ножом на своего сожителя

В Севастополе москвичка пыталась убить своего сожителя – полиция

10:07 02.06.2025
 
© РИА Новости КрымНож
Нож - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Жительница Москвы может получить до 10 лет лишения свободы за то, что ударила ножом в грудь своего сожителя, с которым они отдыхали в Инкермане под Севастополем. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
Установлено, что 37-летний москвич вместе со своей 34-летней сожительницей приехали в Инкерман.
"Во время застолья мужчина употребил спиртные напитки и на него нахлынула волна ревности. Он стал конфликтовать со своей дамой, высказывая ей подозрения в неверности", – рассказали в полиции.
В момент, когда ревнивец начал идти в сторону женщины, она схватила со стола кухонный нож и вонзила его мужчине в грудь. После случившегося он самостоятельно вызвал медиков, а те сообщили об инциденте в полицию.
Оперативники уголовного розыска отделения полиции "Инкерман" задержали подозреваемую и изъяли с места происшествия нож.
В отношении москвички возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
О похожем случае с жителями столицы России сообщалось накануне. Мужчина в Москве на почве ревности убил ножом 17-летнюю девушку и покончил с собой. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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