https://crimea.ria.ru/20250602/v-krymu-turistku-spasli-s-opasnogo-sklona-gory-karaul-oba-1146897383.html

В Крыму туристку спасли с опасного склона горы Караул-Оба

В Крыму туристку спасли с опасного склона горы Караул-Оба - РИА Новости Крым, 02.06.2025

В Крыму туристку спасли с опасного склона горы Караул-Оба

В поселке Новый Свет на юго-восточном побережье Крыма туристка во время прогулки по тропе Голицына забралась на скалу и не смогла самостоятельно спуститься. Ей... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T23:17

2025-06-02T23:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В поселке Новый Свет на юго-восточном побережье Крыма туристка во время прогулки по тропе Голицына забралась на скалу и не смогла самостоятельно спуститься. Ей понадобилась помощь. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Отмечается, что сообщение с просьбой о помощи поступило спасателям в понедельник в 19:45.К месту отправились три специалиста части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.Женщина не нуждалась в помощи врачей. С ней провели профилактическую беседу о правилах поведения в горно-лесной местности.Ранее в понедельник в Судаке был спасен альпинист, который сорвался с высоты 10 метров во время прохождения альпинистского маршрута "Истукан". Мужчине наложили воротник Шанца на шейный отдел позвоночника, обездвижили запястье левой руки, обработали раны и ссадины, а затем по страховочной линии на носилках доставили к машине скорой помощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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