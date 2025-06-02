В Крыму туристку спасли с опасного склона горы Караул-Оба
В Новом Свете в Крыму туристку эвакуировали с опасного склона горы Караул-Оба
23:17 02.06.2025 (обновлено: 23:18 02.06.2025)
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Новом Свете в Крыму туристку эвакуировали с опасного склона горы Караул-Оба
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В поселке Новый Свет на юго-восточном побережье Крыма туристка во время прогулки по тропе Голицына забралась на скалу и не смогла самостоятельно спуститься. Ей понадобилась помощь. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
Отмечается, что сообщение с просьбой о помощи поступило спасателям в понедельник в 19:45.
К месту отправились три специалиста части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"Спасатели обнаружили пострадавшую на скале юго-восточного массива Караул-Оба в сложном рельефе местности. Они проложили веревочную "трассу" и поднялись к месту ее нахождения, используя альпинистское снаряжение, потерпевшая эвакуирована в безопасное место", - говорится в сообщении.
Женщина не нуждалась в помощи врачей. С ней провели профилактическую беседу о правилах поведения в горно-лесной местности.
Ранее в понедельник в Судаке был спасен альпинист, который сорвался с высоты 10 метров во время прохождения альпинистского маршрута "Истукан". Мужчине наложили воротник Шанца на шейный отдел позвоночника, обездвижили запястье левой руки, обработали раны и ссадины, а затем по страховочной линии на носилках доставили к машине скорой помощи.
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