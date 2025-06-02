https://crimea.ria.ru/20250602/v-kerchi-pensionera-obvinyayut-v-pokushenii-na-ubiystvo-17-letney-davnosti---1146879431.html

В Керчи пенсионера обвиняют в покушении на убийство 17-летней давности

В Керчи пенсионера обвиняют в покушении на убийство 17-летней давности - РИА Новости Крым, 02.06.2025

В Керчи пенсионера обвиняют в покушении на убийство 17-летней давности

В Керчи завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении пенсионера, покушавшегося на убийство родственницы в 2007 году. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T10:59

2025-06-02T10:59

2025-06-02T10:59

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Керчи завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении пенсионера, покушавшегося на убийство родственницы в 2007 году. Об этом сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и управления Следкома по Крыму и Севастополю.По версии следствия, в июне 2007 года 67-летний местный житель, не желая делить с бывшей женой своего сына квартиру в Керчи, доля на которую была определена судом, заманил ее в сарай.Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую медицинскую помощь, а злоумышленник скрылся от органов предварительного следствия."В связи с сопротивлением потерпевшей и своевременным оказанием медицинской помощи, довести задуманное до конца обвиняемому не удалось", – добавили в прокуратуре.Следователями были установлены все обстоятельства совершения особо тяжкого преступления, а также местонахождение фигуранта на территории другого государства.От правоохранительных органов мужчина скрылся и объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что житель села Партизанское Симферопольского района приговорен к 19 годам лишения свободы за убийство бывшей жены и знакомого на почве ревности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неизвестный выстрелил в мужчину на вокзале в Воронежской областиВ Севастополе москвичка напала с ножом на своего сожителяСевастополец угрожал приятелю пистолетом за долг в 400 рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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