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В Керчи пенсионера обвиняют в покушении на убийство 17-летней давности - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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В Керчи пенсионера обвиняют в покушении на убийство 17-летней давности
В Керчи пенсионера обвиняют в покушении на убийство 17-летней давности - РИА Новости Крым, 02.06.2025
В Керчи пенсионера обвиняют в покушении на убийство 17-летней давности
В Керчи завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении пенсионера, покушавшегося на убийство родственницы в 2007 году. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T10:59
2025-06-02T10:59
убийство
закон и право
керчь
новости крыма
правосудие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Керчи завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении пенсионера, покушавшегося на убийство родственницы в 2007 году. Об этом сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и управления Следкома по Крыму и Севастополю.По версии следствия, в июне 2007 года 67-летний местный житель, не желая делить с бывшей женой своего сына квартиру в Керчи, доля на которую была определена судом, заманил ее в сарай.Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую медицинскую помощь, а злоумышленник скрылся от органов предварительного следствия."В связи с сопротивлением потерпевшей и своевременным оказанием медицинской помощи, довести задуманное до конца обвиняемому не удалось", – добавили в прокуратуре.Следователями были установлены все обстоятельства совершения особо тяжкого преступления, а также местонахождение фигуранта на территории другого государства.От правоохранительных органов мужчина скрылся и объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что житель села Партизанское Симферопольского района приговорен к 19 годам лишения свободы за убийство бывшей жены и знакомого на почве ревности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неизвестный выстрелил в мужчину на вокзале в Воронежской областиВ Севастополе москвичка напала с ножом на своего сожителяСевастополец угрожал приятелю пистолетом за долг в 400 рублей
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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В Керчи пенсионера обвиняют в покушении на убийство 17-летней давности

В Керчи пенсионера объявили в розыск за покушение на убийство 17-летней давности

10:59 02.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОружие
Оружие - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Керчи завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении пенсионера, покушавшегося на убийство родственницы в 2007 году. Об этом сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и управления Следкома по Крыму и Севастополю.
По версии следствия, в июне 2007 года 67-летний местный житель, не желая делить с бывшей женой своего сына квартиру в Керчи, доля на которую была определена судом, заманил ее в сарай.
"Выстрелив женщине в живот из заранее спрятанного пистолета "ТТ", он намеревался произвести второй выстрел, однако женщина, оттолкнув злоумышленника, покинула место происшествия", – сообщили в СК.
Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую медицинскую помощь, а злоумышленник скрылся от органов предварительного следствия.
"В связи с сопротивлением потерпевшей и своевременным оказанием медицинской помощи, довести задуманное до конца обвиняемому не удалось", – добавили в прокуратуре.
Следователями были установлены все обстоятельства совершения особо тяжкого преступления, а также местонахождение фигуранта на территории другого государства.
От правоохранительных органов мужчина скрылся и объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что житель села Партизанское Симферопольского района приговорен к 19 годам лишения свободы за убийство бывшей жены и знакомого на почве ревности.
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