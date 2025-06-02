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Устроено шоу: Мединский сделал заявление о возвращении украинских детей - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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Устроено шоу: Мединский сделал заявление о возвращении украинских детей
Устроено шоу: Мединский сделал заявление о возвращении украинских детей - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Устроено шоу: Мединский сделал заявление о возвращении украинских детей
В списке для возвращения домой украинских детей, который Москва получила от Киева, значатся 339 фамилий. При этом ни один из ребят не был похищен, а некоторых... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T18:35
2025-06-02T20:56
россия
владимир мединский
украина
дети
переговоры
политика
внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В списке для возвращения домой украинских детей, который Москва получила от Киева, значатся 339 фамилий. При этом ни один из ребят не был похищен, а некоторых российские бойцы спасали ценой собственной жизни. Об этом по итогу второго раунда переговоров в Стамбуле сообщил помощник президента России, возглавляющий делегацию РФ, Владимир Мединский.По его словам, этих детей эвакуировали, но, если находятся их родители либо другие родственники, их возвращают обратно и воссоединяют семьи.Также Мединский отметил, что российский офис уполномоченного по правам ребенка вернул Украине 101 ребенка. А с украинской стороны вернулось 22 ребенка, потерявших контакт с родителями."И надо еще разобраться из этого полного списка в 339 фамилий - сколько из них на самом деле находятся в России? А сколько, может быть, находится на территории Донбасса и Новороссии? И никуда не пропадали. А кто из них, может быть, в Европу уехал? Потому что недавно из похожего списка 150 детей оказались в Германии. Но претензии предъявлялись к России", - заключил он.Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Делегацию РФ возглавил помощник президента России Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил Умеров.По итогам встречи он также сообщил, что российская сторона в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ на следующей неделе. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Украина обменяют тяжелораненых и больных пленных - "все на всех"Россия предложила Украине прекращение огня на 2-3 дняЧто содержит российский меморандум о мире
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россия, владимир мединский, украина, дети, переговоры, политика, внешняя политика, новости
Устроено шоу: Мединский сделал заявление о возвращении украинских детей

В списке Украины нет ни одного похищенного Россией ребенка – Мединский

18:35 02.06.2025 (обновлено: 20:56 02.06.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В списке для возвращения домой украинских детей, который Москва получила от Киева, значатся 339 фамилий. При этом ни один из ребят не был похищен, а некоторых российские бойцы спасали ценой собственной жизни. Об этом по итогу второго раунда переговоров в Стамбуле сообщил помощник президента России, возглавляющий делегацию РФ, Владимир Мединский.
По его словам, этих детей эвакуировали, но, если находятся их родители либо другие родственники, их возвращают обратно и воссоединяют семьи.

"Этот список 339 фамилий говорит о том, что, к сожалению, украинскими властями устроено шоу (из похищения детей - ред.), ориентированное на сердобольных европейцев... На самом деле, речь идет о десятках детей. И это дети никем не похищенные, нет ни одного похищенного ребенка. Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные из зоны боевых действий", - сказал он журналистам.

Также Мединский отметил, что российский офис уполномоченного по правам ребенка вернул Украине 101 ребенка. А с украинской стороны вернулось 22 ребенка, потерявших контакт с родителями.
"И надо еще разобраться из этого полного списка в 339 фамилий - сколько из них на самом деле находятся в России? А сколько, может быть, находится на территории Донбасса и Новороссии? И никуда не пропадали. А кто из них, может быть, в Европу уехал? Потому что недавно из похожего списка 150 детей оказались в Германии. Но претензии предъявлялись к России", - заключил он.
Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Делегацию РФ возглавил помощник президента России Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил Умеров.
По итогам встречи он также сообщил, что российская сторона в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ на следующей неделе. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.
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