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Умеров сделал заявление о предложенном Москвой меморандуме

Умеров сделал заявление о предложенном Москвой меморандуме - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Умеров сделал заявление о предложенном Москвой меморандуме

Киев изучит предоставленный Москвой меморандум об урегулировании конфликта в течение недели. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавивший... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T17:50

2025-06-02T17:50

2025-06-02T17:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Киев изучит предоставленный Москвой меморандум об урегулировании конфликта в течение недели. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавивший украинскую делегацию во время переговорного процесса в Стамбуле.Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Делегацию РФ возглавил помощник президента России Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил Умеров.Мединский в понедельник сообщил, что российская сторона получила от Киева вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. Ранее Москва передала украинской стороне свой вариант меморандума.Мединский по итогам встречи сообщил, что российская сторона в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ на следующей неделе. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Меморандум Украины по урегулированию конфликта – чего добивается КиевРФ и Украина обменяют тяжелораненых и больных пленных - "все на всех"Россия в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тысяч погибших солдат

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустем умеров, украина, минобороны украины, меморандум по урегулированию украинского кризиса, россия, переговоры, политика, внешняя политика, новости