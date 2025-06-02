Рейтинг@Mail.ru
Умеров сделал заявление о предложенном Москвой меморандуме - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250602/umerov-sdelal-zayavlenie-o-predlozhennom-moskvoy-memorandume-1146890217.html
Умеров сделал заявление о предложенном Москвой меморандуме
Умеров сделал заявление о предложенном Москвой меморандуме - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Умеров сделал заявление о предложенном Москвой меморандуме
Киев изучит предоставленный Москвой меморандум об урегулировании конфликта в течение недели. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавивший... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T17:50
2025-06-02T17:50
рустем умеров
украина
минобороны украины
меморандум по урегулированию украинского кризиса
россия
переговоры
политика
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1c/1143737248_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_be052431e01922b3f79391ab188eab96.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Киев изучит предоставленный Москвой меморандум об урегулировании конфликта в течение недели. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавивший украинскую делегацию во время переговорного процесса в Стамбуле.Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Делегацию РФ возглавил помощник президента России Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил Умеров.Мединский в понедельник сообщил, что российская сторона получила от Киева вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. Ранее Москва передала украинской стороне свой вариант меморандума.Мединский по итогам встречи сообщил, что российская сторона в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ на следующей неделе. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Меморандум Украины по урегулированию конфликта – чего добивается КиевРФ и Украина обменяют тяжелораненых и больных пленных - "все на всех"Россия в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тысяч погибших солдат
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1c/1143737248_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_c6d870feb29dbd647f5b37d5e9126305.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рустем умеров, украина, минобороны украины, меморандум по урегулированию украинского кризиса, россия, переговоры, политика, внешняя политика, новости
Умеров сделал заявление о предложенном Москвой меморандуме

Киев берет неделю на изучение предложенного Москвой меморандума – Умеров

17:50 02.06.2025
 
© AP Photo Mindaugas KulbisМинистр обороны Украины Рустем Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo Mindaugas Kulbis
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Киев изучит предоставленный Москвой меморандум об урегулировании конфликта в течение недели. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавивший украинскую делегацию во время переговорного процесса в Стамбуле.
"Во время сегодняшней дискуссии россияне передали свой документ нашей делегации, наши команды будут иметь неделю на изучение документов, после чего мы сможем скоординировать дальнейшие шаги", - цитирует Умерова РИА Новости.
Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Делегацию РФ возглавил помощник президента России Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил Умеров.
Мединский в понедельник сообщил, что российская сторона получила от Киева вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. Ранее Москва передала украинской стороне свой вариант меморандума.
Мединский по итогам встречи сообщил, что российская сторона в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ на следующей неделе. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Меморандум Украины по урегулированию конфликта – чего добивается Киев
РФ и Украина обменяют тяжелораненых и больных пленных - "все на всех"
Россия в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тысяч погибших солдат
 
Рустем УмеровУкраинаМинобороны УкраиныМеморандум по урегулированию украинского кризисаРоссияПереговорыПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:14Россия предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня
17:58Что содержит российский меморандум о мире
17:50Умеров сделал заявление о предложенном Москвой меморандуме
17:45Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Луганске - ранены трое
17:32РФ и Украина обменяют тяжелораненых и больных пленных - "все на всех"
17:27Россия в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тысяч погибших солдат
17:19Сколько крымчан заразились боррелиозом и энцефалитом после укусов клещей
16:52В Крыму турист сорвался с горы Сокол
16:14В Севастополе начали работать эвакуаторы
16:03Министр обороны США получал сводки о диверсиях Украины в России - СМИ
15:29Пенсионер из Ялты перевел мошенникам 46 млн рублей
15:15Каждый четвертый ребенок находится в детдоме необоснованно – омбудсмен
14:55РФ и Украина обсудят в Стамбуле условия перемирия и обмен пленными
14:28Экс-мэр Керчи арестован по подозрению в махинациях с землей
14:16Развязка у аэропорта Симферополя почти готова - когда запустят движение
13:54Британия переходит в состояние готовности к войне – Стармер
13:38Новости СВО: Киев за сутки потерял еще 1,4 тысячи боевиков
13:29205 вражеских дронов сбиты вне зоны СВО за сутки
13:20Меморандум Украины по урегулированию конфликта – чего добивается Киев
13:02Восемь человек погибли в ДТП в Крыму
Лента новостейМолния