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Удары по военным аэродромам России – в Белом доме озвучили позицию Трампа - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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Удары по военным аэродромам России – в Белом доме озвучили позицию Трампа
Удары по военным аэродромам России – в Белом доме озвучили позицию Трампа - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Удары по военным аэродромам России – в Белом доме озвучили позицию Трампа
Президент США Дональд Трамп после ударов Киева по военным аэродромам России подчеркнул, что конфликт на Украине должен завершиться. Об этом заявила в... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T21:21
2025-06-02T21:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп после ударов Киева по военным аэродромам России подчеркнул, что конфликт на Украине должен завершиться. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, пишет РИА Новости.В воскресенье днем киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны РФ, в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях произошли возгорания, их ликвидировали. Жертв среди персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что за терактом стоит Служба безопасности Украины.Ранее профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что осуществленная киевским режимом атака беспилотниками на российские военные аэродромы преследует цель ослабить позицию Москвы перед вторым раундом переговоров в Стамбуле и сильнее обострить конфликт.По его мнению, вряд ли стоит сомневаться в том, что Киев осуществил эту атаку при непосредственной поддержке спецслужб западных стран, прежде всего, Великобритании. Своими силами Служба безопасности Украины вряд ли смогла бы осуществить такую операцию, ни в техническом, ни в финансовом, ни в креативном плане, полагает аналитик.В свою очередь политолог, журналист Юрий Светов отметил, что в США не могли не знать об этом. Он указал на тот факт, что в западных СМИ в день атак одно за другим появились взаимоисключающие сообщения относительно осведомленности США о готовящейся операции.2 июня журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что США "не делились с Зеленским и его командой разведывательными данными для операции "Паутина", как были названы террористические атаки на аэродромы РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов на военные аэродромы РФ: в чем цель провокацииМинистр обороны США получал сводки о диверсиях Украины в России - СМИЗеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромов
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РИА Новости Крым
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сша, дональд трамп, украина, россия, атаки всу, новости, в мире, политика, белый дом
Удары по военным аэродромам России – в Белом доме озвучили позицию Трампа

В Белом доме озвучили позицию Трампа после атаки ВСУ по военным аэродромам России

21:21 02.06.2025
 
© AP Photo Pool via APПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo Pool via AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп после ударов Киева по военным аэродромам России подчеркнул, что конфликт на Украине должен завершиться. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, пишет РИА Новости.
В воскресенье днем киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны РФ, в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях произошли возгорания, их ликвидировали. Жертв среди персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что за терактом стоит Служба безопасности Украины.
"Реакция президента такова: этой войне нужно положить конец", — сказала она.
Ранее профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что осуществленная киевским режимом атака беспилотниками на российские военные аэродромы преследует цель ослабить позицию Москвы перед вторым раундом переговоров в Стамбуле и сильнее обострить конфликт.
По его мнению, вряд ли стоит сомневаться в том, что Киев осуществил эту атаку при непосредственной поддержке спецслужб западных стран, прежде всего, Великобритании. Своими силами Служба безопасности Украины вряд ли смогла бы осуществить такую операцию, ни в техническом, ни в финансовом, ни в креативном плане, полагает аналитик.
В свою очередь политолог, журналист Юрий Светов отметил, что в США не могли не знать об этом. Он указал на тот факт, что в западных СМИ в день атак одно за другим появились взаимоисключающие сообщения относительно осведомленности США о готовящейся операции.
2 июня журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что США "не делились с Зеленским и его командой разведывательными данными для операции "Паутина", как были названы террористические атаки на аэродромы РФ.
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Атака дронов на военные аэродромы РФ: в чем цель провокации
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СШАДональд ТрампУкраинаРоссияАтаки ВСУНовостиВ миреПолитикаБелый дом
 
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