https://crimea.ria.ru/20250602/silnaya-magnitnaya-burya-bushuet-na-zemle---skolko-derzhat-udar-1146873656.html

Сильная магнитная буря бушует на Земле - сколько держать удар

Сильная магнитная буря бушует на Земле - сколько держать удар - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Сильная магнитная буря бушует на Земле - сколько держать удар

Мощная магнитная буря бушует на Земле вторые сутки, утром в понедельник она достигла уровня G4, что считается очень сильной бурей. Об этом сообщает Лаборатория... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T07:02

2025-06-02T07:02

2025-06-02T07:02

магнитные бури

космос

новости

метеозависимость

солнце

земля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110074/03/1100740372_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_b76ca5b8e7983754c4575301e67416d2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Мощная магнитная буря бушует на Земле вторые сутки, утром в понедельник она достигла уровня G4, что считается очень сильной бурей. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Накануне геомагнитный индекс держался на уровне G3.3 – в диапазоне между сильной и очень сильной бурей. По состоянию на утро 2 июня, уровень геомагнитных колебаний выше.Сильная солнечная вспышка, зафиксированная в ночь на 31 мая, привела к крупнейшему с начала года выбросу корональной массы в сторону Земли. Хотя мощность выброса уступает вспышкам мая прошлого года, которые привели к геомагнитным бурям максимального уровня G5, текущая активность вызвала бури уровня G4 – предпоследняя ступень по шкале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Птица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше ЗемлиВспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурьМагнитные бури: как пережить – совет эксперта

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, новости, метеозависимость, солнце, земля