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Сильная магнитная буря бушует на Земле - сколько держать удар
Сильная магнитная буря бушует на Земле - сколько держать удар - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Сильная магнитная буря бушует на Земле - сколько держать удар
Мощная магнитная буря бушует на Земле вторые сутки, утром в понедельник она достигла уровня G4, что считается очень сильной бурей. Об этом сообщает Лаборатория... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T07:02
2025-06-02T07:02
2025-06-02T07:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Мощная магнитная буря бушует на Земле вторые сутки, утром в понедельник она достигла уровня G4, что считается очень сильной бурей. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Накануне геомагнитный индекс держался на уровне G3.3 – в диапазоне между сильной и очень сильной бурей. По состоянию на утро 2 июня, уровень геомагнитных колебаний выше.Сильная солнечная вспышка, зафиксированная в ночь на 31 мая, привела к крупнейшему с начала года выбросу корональной массы в сторону Земли. Хотя мощность выброса уступает вспышкам мая прошлого года, которые привели к геомагнитным бурям максимального уровня G5, текущая активность вызвала бури уровня G4 – предпоследняя ступень по шкале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Птица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше ЗемлиВспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурьМагнитные бури: как пережить – совет эксперта
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магнитные бури, космос, новости, метеозависимость, солнце, земля
Сильная магнитная буря бушует на Земле - сколько держать удар
Сильная магнитная буря мощностью G4 продолжает бушевать на Земле
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Мощная магнитная буря бушует на Земле вторые сутки, утром в понедельник она достигла уровня G4, что считается очень сильной бурей. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
Накануне геомагнитный индекс держался на уровне G3.3 – в диапазоне между сильной и очень сильной бурей. По состоянию на утро 2 июня, уровень геомагнитных колебаний выше.
По прогнозам ученых, сильная и очень сильная геомагнитная буря G3-G4 продолжится на Земле до донца суток, а также на следующий день. Однако во вторник космический шторм снизится до отметок G1 (слабая буря) и ниже. Закончится магнитная буря ориентировочно во второй половине вторника.
Сильная солнечная вспышка, зафиксированная в ночь на 31 мая, привела к крупнейшему с начала года выбросу корональной массы в сторону Земли. Хотя мощность выброса уступает вспышкам мая прошлого года, которые привели к геомагнитным бурям максимального уровня G5, текущая активность вызвала бури уровня G4 – предпоследняя ступень по шкале.
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