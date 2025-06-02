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С 1 июля в Крыму повысятся тарифы на коммунальные услуги - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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С 1 июля в Крыму повысятся тарифы на коммунальные услуги
С 1 июля в Крыму повысятся тарифы на коммунальные услуги - РИА Новости Крым, 02.06.2025
С 1 июля в Крыму повысятся тарифы на коммунальные услуги
С 1 июля в Крыму, как и по всей территории России, произойдет очередное плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщили в государственном... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T06:45
2025-06-02T09:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. С 1 июля в Крыму, как и по всей территории России, произойдет очередное плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщили в государственном комитете по ценам и тарифам РК.Для республики правительством РФ установлен средний индекс изменения платы граждан в размере 11,9%, что соответствует общероссийскому уровню. Однако, по данным госкомитета, фактический рост совокупного платежа по региону составит 11,5%.Как пояснили в ведомстве, плата за коммунальные услуги включает в себя электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Индекс применяется к совокупному платежу, а не к отдельным видам ресурсов, что означает изменение итоговой суммы в платежке, а не индивидуальных тарифов.Наибольший удельный вес в структуре коммунальных платежей традиционно приходится на электроэнергию и газ. Согласно утвержденному плану, с 1 июля ожидается следующий рост тарифов в Крыму:Электроснабжение – на 12,6%Газоснабжение – на 9,2%Тепловая энергия – на 13,0%Холодное водоснабжение – на 13,0%Водоотведение – на 13,0%Обращение с ТКО – на 13,0%Сниженный газ в баллонах (21 килограмм, без доставки) – на 5,8%Для некоторых категорий потребителей, например, использующих электроотопление, предусмотрено предельное допустимое отклонение по муниципалитетам от общего индекса – до 2,7%. Это означает, что максимальное увеличение платежа в таких домохозяйствах не превысит 14,6%.Жители республики смогут увидеть изменения в своих квитанциях уже в августе, когда поступят первые платежки с учетом новых тарифов.Ранее сообщалось, что кабинет министров продлил решение об отмене начисления повышенных пеней за просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги, прежняя ставка в 9,5% будет действовать до конца следующего года. Согласно жилищному кодексу, величина пени за долги по "коммуналке" определяется с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Однако при нынешней ключевой ставке максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам россиян за ЖКУ, поэтому для расчета будет использоваться значение ставки, действовавшее до повышения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год провели капремонт в 843 домах на 5,9 миллиардов рублейПовышенную пеню за просрочку платежей за ЖКУ начислять не будутДолги по ЖКХ будут взыскивать через Госуслуги: когда начнут эксперимент
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крым, цены и тарифы, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
С 1 июля в Крыму повысятся тарифы на коммунальные услуги

Рост тарифов на коммунальные услуги с 1 июля в Крыму составит до 11,9%

06:45 02.06.2025 (обновлено: 09:28 02.06.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДенежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. С 1 июля в Крыму, как и по всей территории России, произойдет очередное плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщили в государственном комитете по ценам и тарифам РК.
Для республики правительством РФ установлен средний индекс изменения платы граждан в размере 11,9%, что соответствует общероссийскому уровню. Однако, по данным госкомитета, фактический рост совокупного платежа по региону составит 11,5%.
Как пояснили в ведомстве, плата за коммунальные услуги включает в себя электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Индекс применяется к совокупному платежу, а не к отдельным видам ресурсов, что означает изменение итоговой суммы в платежке, а не индивидуальных тарифов.
Наибольший удельный вес в структуре коммунальных платежей традиционно приходится на электроэнергию и газ. Согласно утвержденному плану, с 1 июля ожидается следующий рост тарифов в Крыму:
Электроснабжение – на 12,6%
Газоснабжение – на 9,2%
Тепловая энергия – на 13,0%
Холодное водоснабжение – на 13,0%
Водоотведение – на 13,0%
Обращение с ТКО – на 13,0%
Сниженный газ в баллонах (21 килограмм, без доставки) – на 5,8%
Для некоторых категорий потребителей, например, использующих электроотопление, предусмотрено предельное допустимое отклонение по муниципалитетам от общего индекса – до 2,7%. Это означает, что максимальное увеличение платежа в таких домохозяйствах не превысит 14,6%.
Жители республики смогут увидеть изменения в своих квитанциях уже в августе, когда поступят первые платежки с учетом новых тарифов.
Ранее сообщалось, что кабинет министров продлил решение об отмене начисления повышенных пеней за просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги, прежняя ставка в 9,5% будет действовать до конца следующего года. Согласно жилищному кодексу, величина пени за долги по "коммуналке" определяется с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Однако при нынешней ключевой ставке максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам россиян за ЖКУ, поэтому для расчета будет использоваться значение ставки, действовавшее до повышения.
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КрымЦены и тарифыЖКХЖКХ Крыма и СевастополяНовости Крыма
 
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