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"Россия сегодня" запускает новый проект о жизни в Новороссии - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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"Россия сегодня" запускает новый проект о жизни в Новороссии
"Россия сегодня" запускает новый проект о жизни в Новороссии - РИА Новости Крым, 02.06.2025
"Россия сегодня" запускает новый проект о жизни в Новороссии
Новый проект радиовещания о жизни на исторических российских регионах "Новороссия сегодня" запускают радио Sputnik и мультимедийное издание Украина.ру, входящие РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T09:57
2025-06-02T10:03
новые регионы россии
международная медиагруппа "россия сегодня"
радио sputnik
новости
россия
сми
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Новый проект радиовещания о жизни на исторических российских регионах "Новороссия сегодня" запускают радио Sputnik и мультимедийное издание Украина.ру, входящие в международную медиагруппу "Россия сегодня".Как сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы, вещание радиопрограммы "Новороссия сегодня" стартует понедельник, 2 июня. Спектр тем, затрагиваемых в рамках радиопрограммы, обещает быть очень широким: от событий на фронте до социально-экономической и культурной жизни регионов. При этом, одной из главных задач проекта является противодействие информационному терроризму, которым занимаются киевский режим и его западные союзники, отметили в пресс-службе.По его словам, новый проект важен для всех жителей России, поскольку, "с одной стороны, местные будут слышать о себе, а с другой, вся большая Россия, которая сейчас помогает налаживать мирную жизнь — и в то же время воевать, — сама подпитывается примером стойкости и романтическим порывом к свободе и справедливости".Вещание проекта "Новороссия сегодня" на радио Sputnik будет осуществляться утром — с 8:00 до 10:00 (а по средам — с 9:00 до 11:00), вечером — с 17:00 до 18:00. В Донецке и Луганске можно присоединиться к радиопроекту на волнах 93,4 FM и 96,9 FM соответственно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новые регионы россии, международная медиагруппа "россия сегодня", радио sputnik, новости, россия, сми, дмитрий киселев
"Россия сегодня" запускает новый проект о жизни в Новороссии

Радио Sputnik и Украина.ру запускают новый проект о жизни в Новороссии

09:57 02.06.2025 (обновлено: 10:03 02.06.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтудия радио Sputnik
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© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Новый проект радиовещания о жизни на исторических российских регионах "Новороссия сегодня" запускают радио Sputnik и мультимедийное издание Украина.ру, входящие в международную медиагруппу "Россия сегодня".
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы, вещание радиопрограммы "Новороссия сегодня" стартует понедельник, 2 июня.
Спектр тем, затрагиваемых в рамках радиопрограммы, обещает быть очень широким: от событий на фронте до социально-экономической и культурной жизни регионов. При этом, одной из главных задач проекта является противодействие информационному терроризму, которым занимаются киевский режим и его западные союзники, отметили в пресс-службе.

"Медиагруппа "Россия сегодня" еще в 2014 году стала первым российским государственным СМИ, которое пришло в воссоединенный Крым. Мы открыли на полуострове свое представительство, запустили радиостанцию Sputnik, начали работу в интернете и распахнули двери своего пресс-центра. И вот сейчас, на волнах нашего радио Sputnik, которые принимаются уже в десятках российских городов, мы начинаем проект "Новороссия сегодня". Проект о жизни воссоединенных с Россией регионов", — рассказал гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

По его словам, новый проект важен для всех жителей России, поскольку, "с одной стороны, местные будут слышать о себе, а с другой, вся большая Россия, которая сейчас помогает налаживать мирную жизнь — и в то же время воевать, — сама подпитывается примером стойкости и романтическим порывом к свободе и справедливости".
Вещание проекта "Новороссия сегодня" на радио Sputnik будет осуществляться утром — с 8:00 до 10:00 (а по средам — с 9:00 до 11:00), вечером — с 17:00 до 18:00. В Донецке и Луганске можно присоединиться к радиопроекту на волнах 93,4 FM и 96,9 FM соответственно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новые регионы РоссииМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"Радио SputnikНовостиРоссияСМИДмитрий Киселев
 
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