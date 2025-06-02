https://crimea.ria.ru/20250602/rossiya-segodnya-zapuskaet-novyy-proekt-o-zhizni-v-novorossii-1146877938.html

"Россия сегодня" запускает новый проект о жизни в Новороссии

"Россия сегодня" запускает новый проект о жизни в Новороссии - РИА Новости Крым, 02.06.2025

"Россия сегодня" запускает новый проект о жизни в Новороссии

Новый проект радиовещания о жизни на исторических российских регионах "Новороссия сегодня" запускают радио Sputnik и мультимедийное издание Украина.ру, входящие РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T09:57

2025-06-02T09:57

2025-06-02T10:03

новые регионы россии

международная медиагруппа "россия сегодня"

радио sputnik

новости

россия

сми

дмитрий киселев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Новый проект радиовещания о жизни на исторических российских регионах "Новороссия сегодня" запускают радио Sputnik и мультимедийное издание Украина.ру, входящие в международную медиагруппу "Россия сегодня".Как сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы, вещание радиопрограммы "Новороссия сегодня" стартует понедельник, 2 июня. Спектр тем, затрагиваемых в рамках радиопрограммы, обещает быть очень широким: от событий на фронте до социально-экономической и культурной жизни регионов. При этом, одной из главных задач проекта является противодействие информационному терроризму, которым занимаются киевский режим и его западные союзники, отметили в пресс-службе.По его словам, новый проект важен для всех жителей России, поскольку, "с одной стороны, местные будут слышать о себе, а с другой, вся большая Россия, которая сейчас помогает налаживать мирную жизнь — и в то же время воевать, — сама подпитывается примером стойкости и романтическим порывом к свободе и справедливости".Вещание проекта "Новороссия сегодня" на радио Sputnik будет осуществляться утром — с 8:00 до 10:00 (а по средам — с 9:00 до 11:00), вечером — с 17:00 до 18:00. В Донецке и Луганске можно присоединиться к радиопроекту на волнах 93,4 FM и 96,9 FM соответственно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новые регионы россии

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, международная медиагруппа "россия сегодня", радио sputnik, новости, россия, сми, дмитрий киселев