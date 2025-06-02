Россия предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня
Россия предложила Украине на время прекратить огонь для обмена телами солдат – Мединский
18:14 02.06.2025 (обновлено: 18:19 02.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российская сторона в ходе второго раунда переговоров предложила украинской делегации временно прекратить боевые действия на определенных участках фронта для беспрепятственного обмена телами солдат. Об этом сообщил помощник президента России, возглавляющий делегацию РФ на переговорах в Стамбуле, Владимир Мединский.
"Мы предложили конкретное прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта. Это будет сейчас отработано нашими специалистами военными с украинскими... Чтобы могли подобрать командиры тела своих солдат", – сказал Мединский.
По итогам встречи он также сообщил, что российская сторона в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ на следующей неделе. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.
2 июня во дворце Чираган в Стамбуле прошел второй раунд российско-украинских переговоров. Делегацию РФ возглавил помощник президента России Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Украинской делегацией руководит министр обороны Рустем Умеров.
Мединский в понедельник сообщил, что российская сторона получила от Киева вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. Ранее Москва передала украинской стороне свой вариант меморандума.
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