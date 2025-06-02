https://crimea.ria.ru/20250602/rossiya-predlozhila-ukraine-prekraschenie-ognya-na-2-3-dnya-1146890783.html

Россия предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня

Россия предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Россия предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня

Российская сторона в ходе второго раунда переговоров предложила украинской делегации временно прекратить боевые действия на определенных участках фронта для... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T18:14

2025-06-02T18:14

2025-06-02T18:19

владимир мединский

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внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российская сторона в ходе второго раунда переговоров предложила украинской делегации временно прекратить боевые действия на определенных участках фронта для беспрепятственного обмена телами солдат. Об этом сообщил помощник президента России, возглавляющий делегацию РФ на переговорах в Стамбуле, Владимир Мединский.По итогам встречи он также сообщил, что российская сторона в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ на следующей неделе. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.2 июня во дворце Чираган в Стамбуле прошел второй раунд российско-украинских переговоров. Делегацию РФ возглавил помощник президента России Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Украинской делегацией руководит министр обороны Рустем Умеров.Мединский в понедельник сообщил, что российская сторона получила от Киева вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. Ранее Москва передала украинской стороне свой вариант меморандума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Умеров сделал заявление о предложенном Москвой меморандумеРФ и Украина обменяют тяжелораненых и больных пленных - "все на всех"Россия в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тысяч погибших солдат

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир мединский, россия, украина, новости сво, переговоры, всу (вооруженные силы украины), политика, внешняя политика