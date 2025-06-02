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Попытку диверсии пресекли на железной дороге в Приморье - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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Попытку диверсии пресекли на железной дороге в Приморье
Попытку диверсии пресекли на железной дороге в Приморье - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Попытку диверсии пресекли на железной дороге в Приморье
Двое молодых людей по заданию украинских спецслужб планировали устроить диверсию на участке железной дороги в Приморье, их задержали. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T06:30
2025-06-02T06:30
диверсия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
приморье
безопасность
железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Двое молодых людей по заданию украинских спецслужб планировали устроить диверсию на участке железной дороги в Приморье, их задержали. Об этом сообщили в региональном управление ФСБ России."УФСБ России по Приморскому краю пресечена диверсия на участке Дальневосточной железной дороги", — говорится в сообщении.По данным силовиков, два 19-летних местных жителя по заданию украинских спецслужб за обещанное денежное вознаграждение попытались поджечь релейные шкафы на железной дороге.Возбуждено уголовное дело, задержанным предъявили обвинение по статье "Диверсия", их заключили под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.В Выгоничском районе Брянской области в ночь на 1 июня обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что причиной обрушения стал подрыв.Этой же ночью в Железногорском районе Курской области проходящий по мосту железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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диверсия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, приморье, безопасность, железная дорога
Попытку диверсии пресекли на железной дороге в Приморье

ФСБ пресекла попытку диверсии на железной дороге в Приморье

06:30 02.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Двое молодых людей по заданию украинских спецслужб планировали устроить диверсию на участке железной дороги в Приморье, их задержали. Об этом сообщили в региональном управление ФСБ России.
"УФСБ России по Приморскому краю пресечена диверсия на участке Дальневосточной железной дороги", — говорится в сообщении.
По данным силовиков, два 19-летних местных жителя по заданию украинских спецслужб за обещанное денежное вознаграждение попытались поджечь релейные шкафы на железной дороге.
Возбуждено уголовное дело, задержанным предъявили обвинение по статье "Диверсия", их заключили под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
В Выгоничском районе Брянской области в ночь на 1 июня обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что причиной обрушения стал подрыв.
Этой же ночью в Железногорском районе Курской области проходящий по мосту железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.
ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>
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ДиверсияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиПриморьеБезопасностьЖелезная дорога
 
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