https://crimea.ria.ru/20250602/peregovory-v-stambule-i-arest-eks-mera-v-krymu--glavnoe-za-den-1146895319.html
Переговоры в Стамбуле и арест экс-мэра в Крыму – главное за день
Переговоры в Стамбуле и арест экс-мэра в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Переговоры в Стамбуле и арест экс-мэра в Крыму – главное за день
Россия и Украина провели второй раунд переговоров в Стамбуле, в ходе которых стороны обменялись меморандумами об урегулировании ситуации. Премьер-министр... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T22:51
2025-06-02T22:51
2025-06-02T22:43
главное за день
крым
россия
политика
польша
великобритания
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/02/1146896490_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a7e667b9d6b746c23d1de1c316ff4b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Россия и Украина провели второй раунд переговоров в Стамбуле, в ходе которых стороны обменялись меморандумами об урегулировании ситуации. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о переходе страны в режим готовности к войне. На выборах президента Польши победил кандидат от оппозиционной партии Кароль Навроцкий. Попытку диверсии пресекли на железной дороге в Приморье. В Крыму увеличился поток иностранных туристов. Экс-мэр Керчи арестован по подозрению в махинациях с землей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры России и Украины в Стамбуле - итогиВторой раунд российско-украинских переговоров прошел во дворце Чираган в Стамбуле в понедельник. Российская сторона передала представителям украинской делегации меморандум о прекращении конфликта, который состоит из двух частей. Стороны договорились организовать медицинские комиссии для обмена тяжело раненными бойцами, обмены будут регулярными. Также РФ в одностороннем порядке на следующей неделе передаст Украине 6 тысяч тел военнослужащих ВСУ. Москва предложила Киеву прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела погибших солдат.Британия переходит в состояние готовности к войнеВеликобритания в рамках новой оборонной стратегии переходит в режим готовности к войне, что станет главной целью вооруженных сил страны. Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер."Мы переходим к состоянию готовности к войне, что станет главной целью наших вооруженных сил. Когда нам напрямую угрожают государства, обладающие передовыми вооруженными силами, самый эффективный способ их сдерживания - быть готовыми и показывать, что мы готовы обеспечить мир с помощью силы", - цитирует РИА Новости британского премьера.Новым президентом Польши стал Кароль НавроцкийКандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость", глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий одержал победу во втором туре выборов президента страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на польские СМИ.Согласно данным избирательной комиссии Польши, которые приводят масс-медиа, по результатам обработки 100% бюллетеней Навроцкий получил 50,89%. У его соперника, кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского, 49,11% голосов.Навроцкий набрал 10 606 628 голосов и победил в шести из 15 воеводств, в основном на востоке Польши. Тшасковский получил 10 237 177 голосов и завоевал симпатии всей западной и центральной части страны.Попытку диверсии пресекли на железной дороге в ПриморьеДвое молодых людей по заданию украинских спецслужб планировали устроить диверсию на участке железной дороги в Приморье, их задержали. Об этом сообщили в региональном управление ФСБ России.По данным силовиков, два 19-летних местных жителя по заданию украинских спецслужб за обещанное денежное вознаграждение попытались поджечь релейные шкафы на железной дороге. Возбуждено уголовное дело, задержанным предъявили обвинение по статье "диверсия". Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.В Крыму увеличился поток иностранных туристовВ Крыму на майские праздники, несмотря на отсутствие авиасообщения, был замечен рост потока иностранных туристов, в частности гостей из Китая. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила руководитель агентства недвижимости, юрист Алена Морозова.Экс-мэр Керчи арестован по подозрению в махинациях с землейКерченский городской суд заключил под стражу экс-главу администрации города по обвинению в существенном нарушении прав и законных интересов муниципального образования, сообщает пресс-служба суда.По информации суда, бывший градоначальник обвиняется в незаконном отчуждении земельного участка, выделенного для развития спорта и организации спортивных мероприятий.По факту указанная деятельность на данном участке не велась, в результате бюджету города был нанесен ущерб на сумму около 700 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250602/moskva-v-memorandume-oboznachila-priznanie-kryma-chastyu-rossii-1146892799.html
https://crimea.ria.ru/20250602/ataka-dronov-na-voennye-aerodromy-rf-v-chem-tsel-provokatsii-1146880027.html
https://crimea.ria.ru/20250602/problemy-bryusselya-i-kieva-chego-zhdat-ot-novogo-prezidenta-polshi-1146881483.html
https://crimea.ria.ru/20250602/agent-sbu-poluchil-pozhiznennyy-srok-za-terakty-v-zaporozhskoy-oblasti-1146893672.html
https://crimea.ria.ru/20250602/razvyazka-u-aeroporta-simferopolya-pochti-gotova---kogda-zapustyat-dvizhenie-1146885606.html
https://crimea.ria.ru/20250602/s-1-iyulya-v-krymu-povysyatsya-tarify-na-kommunalnye-uslugi-1146807929.html
крым
россия
польша
великобритания
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/02/1146896490_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_a45745723f9a2b429c5a5adfadfd5c59.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, крым, россия, политика, польша, великобритания, в мире, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Россия и Украина провели второй раунд переговоров в Стамбуле, в ходе которых стороны обменялись меморандумами об урегулировании ситуации. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о переходе страны в режим готовности к войне. На выборах президента Польши победил кандидат от оппозиционной партии Кароль Навроцкий. Попытку диверсии пресекли на железной дороге в Приморье. В Крыму увеличился поток иностранных туристов. Экс-мэр Керчи арестован по подозрению в махинациях с землей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - итоги
Второй раунд российско-украинских переговоров прошел
во дворце Чираган в Стамбуле в понедельник. Российская сторона передала представителям украинской делегации меморандум
о прекращении конфликта, который состоит из двух частей.
Стороны договорились организовать медицинские комиссии для обмена тяжело раненными бойцами, обмены будут регулярными. Также РФ в одностороннем порядке на следующей неделе передаст Украине 6 тысяч тел
военнослужащих ВСУ. Москва предложила Киеву прекращение огня на 2-3 дня
на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела погибших солдат.
Британия переходит в состояние готовности к войне
Великобритания в рамках новой оборонной стратегии переходит
в режим готовности к войне, что станет главной целью вооруженных сил страны. Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер.
"Мы переходим к состоянию готовности к войне, что станет главной целью наших вооруженных сил. Когда нам напрямую угрожают государства, обладающие передовыми вооруженными силами, самый эффективный способ их сдерживания - быть готовыми и показывать, что мы готовы обеспечить мир с помощью силы", - цитирует РИА Новости британского премьера.
Новым президентом Польши стал Кароль Навроцкий
Кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость", глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий одержал победу
во втором туре выборов президента страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на польские СМИ.
Согласно данным избирательной комиссии Польши, которые приводят масс-медиа, по результатам обработки 100% бюллетеней Навроцкий получил 50,89%. У его соперника, кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского, 49,11% голосов.
Навроцкий набрал 10 606 628 голосов и победил в шести из 15 воеводств, в основном на востоке Польши. Тшасковский получил 10 237 177 голосов и завоевал симпатии всей западной и центральной части страны.
Попытку диверсии пресекли на железной дороге в Приморье
Двое молодых людей по заданию украинских спецслужб планировали устроить диверсию
на участке железной дороги в Приморье, их задержали. Об этом сообщили в региональном управление ФСБ России.
По данным силовиков, два 19-летних местных жителя по заданию украинских спецслужб за обещанное денежное вознаграждение попытались поджечь релейные шкафы на железной дороге. Возбуждено уголовное дело, задержанным предъявили обвинение по статье "диверсия". Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
В Крыму увеличился поток иностранных туристов
В Крыму на майские праздники, несмотря на отсутствие авиасообщения, был замечен
рост потока иностранных туристов, в частности гостей из Китая. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила руководитель агентства недвижимости, юрист Алена Морозова.
"На майские праздники был замечен увеличенный поток туристов из Китая на территорию Республики Крым. Даже уже сейчас, при неработающем аэропорте", – сказала Морозова.
Экс-мэр Керчи арестован по подозрению в махинациях с землей
Керченский городской суд заключил
под стражу экс-главу администрации города по обвинению в существенном нарушении прав и законных интересов муниципального образования, сообщает пресс-служба суда.
По информации суда, бывший градоначальник обвиняется в незаконном отчуждении земельного участка, выделенного для развития спорта и организации спортивных мероприятий.
По факту указанная деятельность на данном участке не велась, в результате бюджету города был нанесен ущерб на сумму около 700 тысяч рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.