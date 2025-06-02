https://crimea.ria.ru/20250602/peregovory-v-stambule-i-arest-eks-mera-v-krymu--glavnoe-za-den-1146895319.html

Переговоры в Стамбуле и арест экс-мэра в Крыму – главное за день

Переговоры в Стамбуле и арест экс-мэра в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Переговоры в Стамбуле и арест экс-мэра в Крыму – главное за день

Россия и Украина провели второй раунд переговоров в Стамбуле, в ходе которых стороны обменялись меморандумами об урегулировании ситуации. Премьер-министр... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T22:51

2025-06-02T22:51

2025-06-02T22:43

главное за день

крым

россия

политика

польша

великобритания

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/02/1146896490_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a7e667b9d6b746c23d1de1c316ff4b1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Россия и Украина провели второй раунд переговоров в Стамбуле, в ходе которых стороны обменялись меморандумами об урегулировании ситуации. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о переходе страны в режим готовности к войне. На выборах президента Польши победил кандидат от оппозиционной партии Кароль Навроцкий. Попытку диверсии пресекли на железной дороге в Приморье. В Крыму увеличился поток иностранных туристов. Экс-мэр Керчи арестован по подозрению в махинациях с землей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры России и Украины в Стамбуле - итогиВторой раунд российско-украинских переговоров прошел во дворце Чираган в Стамбуле в понедельник. Российская сторона передала представителям украинской делегации меморандум о прекращении конфликта, который состоит из двух частей. Стороны договорились организовать медицинские комиссии для обмена тяжело раненными бойцами, обмены будут регулярными. Также РФ в одностороннем порядке на следующей неделе передаст Украине 6 тысяч тел военнослужащих ВСУ. Москва предложила Киеву прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела погибших солдат.Британия переходит в состояние готовности к войнеВеликобритания в рамках новой оборонной стратегии переходит в режим готовности к войне, что станет главной целью вооруженных сил страны. Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер."Мы переходим к состоянию готовности к войне, что станет главной целью наших вооруженных сил. Когда нам напрямую угрожают государства, обладающие передовыми вооруженными силами, самый эффективный способ их сдерживания - быть готовыми и показывать, что мы готовы обеспечить мир с помощью силы", - цитирует РИА Новости британского премьера.Новым президентом Польши стал Кароль НавроцкийКандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость", глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий одержал победу во втором туре выборов президента страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на польские СМИ.Согласно данным избирательной комиссии Польши, которые приводят масс-медиа, по результатам обработки 100% бюллетеней Навроцкий получил 50,89%. У его соперника, кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского, 49,11% голосов.Навроцкий набрал 10 606 628 голосов и победил в шести из 15 воеводств, в основном на востоке Польши. Тшасковский получил 10 237 177 голосов и завоевал симпатии всей западной и центральной части страны.Попытку диверсии пресекли на железной дороге в ПриморьеДвое молодых людей по заданию украинских спецслужб планировали устроить диверсию на участке железной дороги в Приморье, их задержали. Об этом сообщили в региональном управление ФСБ России.По данным силовиков, два 19-летних местных жителя по заданию украинских спецслужб за обещанное денежное вознаграждение попытались поджечь релейные шкафы на железной дороге. Возбуждено уголовное дело, задержанным предъявили обвинение по статье "диверсия". Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.В Крыму увеличился поток иностранных туристовВ Крыму на майские праздники, несмотря на отсутствие авиасообщения, был замечен рост потока иностранных туристов, в частности гостей из Китая. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила руководитель агентства недвижимости, юрист Алена Морозова.Экс-мэр Керчи арестован по подозрению в махинациях с землейКерченский городской суд заключил под стражу экс-главу администрации города по обвинению в существенном нарушении прав и законных интересов муниципального образования, сообщает пресс-служба суда.По информации суда, бывший градоначальник обвиняется в незаконном отчуждении земельного участка, выделенного для развития спорта и организации спортивных мероприятий.По факту указанная деятельность на данном участке не велась, в результате бюджету города был нанесен ущерб на сумму около 700 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250602/moskva-v-memorandume-oboznachila-priznanie-kryma-chastyu-rossii-1146892799.html

https://crimea.ria.ru/20250602/ataka-dronov-na-voennye-aerodromy-rf-v-chem-tsel-provokatsii-1146880027.html

https://crimea.ria.ru/20250602/problemy-bryusselya-i-kieva-chego-zhdat-ot-novogo-prezidenta-polshi-1146881483.html

https://crimea.ria.ru/20250602/agent-sbu-poluchil-pozhiznennyy-srok-za-terakty-v-zaporozhskoy-oblasti-1146893672.html

https://crimea.ria.ru/20250602/razvyazka-u-aeroporta-simferopolya-pochti-gotova---kogda-zapustyat-dvizhenie-1146885606.html

https://crimea.ria.ru/20250602/s-1-iyulya-v-krymu-povysyatsya-tarify-na-kommunalnye-uslugi-1146807929.html

крым

россия

польша

великобритания

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, россия, политика, польша, великобритания, в мире, новости