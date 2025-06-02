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Пенсионер из Ялты перевел мошенникам 46 млн рублей

Пенсионер из Ялты перевел мошенникам 46 млн рублей - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Пенсионер из Ялты перевел мошенникам 46 млн рублей

78-летний житель Ялты отдал дистанционным мошенникам 46 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, аферисты связались с мужчиной в Telegram и... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T15:29

2025-06-02T15:29

2025-06-02T15:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. 78-летний житель Ялты отдал дистанционным мошенникам 46 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, аферисты связались с мужчиной в Telegram и провернули многоходовую схему обмана.По данным полиции, первый участник аферы позвонил жертве под видом бывшего коллеги, с которым потерпевший ранее работал в крупной корпорации, но давно не общался. "Старый знакомый" сообщил о якобы открытой правоохранителями поверке и предупредил о грядущем звонке полицейских. Уже через несколько часов последовал звонок от "правоохранителя" с сообщением об "уголовном деле против ялтинца" по факту перевода денег лицу, связанному с запрещенной организацией.В этой связи в МВД в очередной раз напомнили о том, что сотрудники правоохранительных ведомств не звонят по средствам мессенджеров, а "безопасных счетов" для сохранения денежных средств не существует.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обещал превратить бумагу в доллары: "волшебник" из Москвы пойдет под судМошенники придумали новый способ обмана на "лайках" в интернетеМошенники выманили у пенсионера из Севастополя больше 800 тысяч рублей

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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