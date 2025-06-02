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Пенсионер из Ялты перевел мошенникам 46 млн рублей
Пенсионер из Ялты перевел мошенникам 46 млн рублей - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Пенсионер из Ялты перевел мошенникам 46 млн рублей
78-летний житель Ялты отдал дистанционным мошенникам 46 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, аферисты связались с мужчиной в Telegram и... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T15:29
2025-06-02T15:29
2025-06-02T15:19
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. 78-летний житель Ялты отдал дистанционным мошенникам 46 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, аферисты связались с мужчиной в Telegram и провернули многоходовую схему обмана.По данным полиции, первый участник аферы позвонил жертве под видом бывшего коллеги, с которым потерпевший ранее работал в крупной корпорации, но давно не общался. "Старый знакомый" сообщил о якобы открытой правоохранителями поверке и предупредил о грядущем звонке полицейских. Уже через несколько часов последовал звонок от "правоохранителя" с сообщением об "уголовном деле против ялтинца" по факту перевода денег лицу, связанному с запрещенной организацией.В этой связи в МВД в очередной раз напомнили о том, что сотрудники правоохранительных ведомств не звонят по средствам мессенджеров, а "безопасных счетов" для сохранения денежных средств не существует.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обещал превратить бумагу в доллары: "волшебник" из Москвы пойдет под судМошенники придумали новый способ обмана на "лайках" в интернетеМошенники выманили у пенсионера из Севастополя больше 800 тысяч рублей
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РИА Новости Крым
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мошенничество, ялта, крым, новости крыма, мвд по республике крым
Пенсионер из Ялты перевел мошенникам 46 млн рублей
Пенсионер из Ялты перевел дистанционным мошенникам 46 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. 78-летний житель Ялты отдал дистанционным мошенникам 46 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, аферисты связались с мужчиной в Telegram и провернули многоходовую схему обмана.
По данным полиции, первый участник аферы позвонил жертве под видом бывшего коллеги, с которым потерпевший ранее работал в крупной корпорации, но давно не общался.
"Старый знакомый" сообщил о якобы открытой правоохранителями поверке и предупредил о грядущем звонке полицейских. Уже через несколько часов последовал звонок от "правоохранителя" с сообщением об "уголовном деле против ялтинца" по факту перевода денег лицу, связанному с запрещенной организацией.
"Мужчина стал отрицал свою причастность к подобной деятельности. Тогда ему было предложено обналичить все свои накопления и положить на "безопасный счет". Доверчивый пенсионер, последовав указаниям звонившего, снял более 46 миллионов рублей в нескольких банках города и перевел все деньги на счет мошенников, только потом осознав, что стал жертвой обмана", - сообщили в пресс-службе.
В этой связи в МВД в очередной раз напомнили о том, что сотрудники правоохранительных ведомств не звонят по средствам мессенджеров, а "безопасных счетов" для сохранения денежных средств не существует.
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