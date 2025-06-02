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Новый тренд: какую недвижимость скупают в Крыму - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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Новый тренд: какую недвижимость скупают в Крыму
Новый тренд: какую недвижимость скупают в Крыму - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Новый тренд: какую недвижимость скупают в Крыму
Эксперты замечают в Крыму новый тренд на рынке недвижимости: крымчане покупают квартиры в административных центрах полуострова и жилье на курортных... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T09:13
2025-06-02T09:13
радио "спутник в крыму"
недвижимость в крыму
алена морозова
недвижимость
крым
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Эксперты замечают в Крыму новый тренд на рынке недвижимости: крымчане покупают квартиры в административных центрах полуострова и жилье на курортных направлениях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила руководитель агентства недвижимости, юрист Алена Морозова.По словам Морозовой, портрет покупателя недвижимости в Крыму зависит от многих факторов. Так, в секторе городского жилья уровень спроса стабильно высок, и покупают здесь квартиры как жители других регионов РФ, так и крымчане, но с разными целями, сказала эксперт.Крымчане же, приобретая здесь жилье, очень часто делают это с инвестиционной точки зрения, добавила она.Для этого используются различные жилищные сертификаты, доступные в Крыму, и материнский капитал, отметила Морозова.Что касается курортных направлений в Крыму, то здесь по-прежнему преобладают покупатели из других регионов России, однако в последнее время замечается и новая закономерность, сказала Морозова."Мы заметили, что местный покупатель очень часто стал покупать недвижимость в курортных локациях. Это стал такой элемент финансовой стабильности семьи. Сейчас модно приобретать объекты недвижимости в курортных направлениях даже у крымчан, чтобы иметь возможность и для собственного отдыха и, конечно, для сдачи в аренду", – резюмировала эксперт.Ранее член Ассоциации профессионалов рынка недвижимости, коммерческий директор группы компаний одного из застройщиков республики Дарья Плотникова рассказала, что спрос на курортную недвижимость Крыма растет в геометрической прогрессии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кондо-отели в Крыму: что надо знать о новом тренде рынка недвижимости В пакете документов на землю в Крыму должно быть обследование археологами Новостройки в Крыму в 2025 году: что будет с ценами
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РИА Новости Крым
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недвижимость в крыму, алена морозова, недвижимость, крым, мнения
Новый тренд: какую недвижимость скупают в Крыму

Жители Крыма покупают курортную недвижимость на полуострове

09:13 02.06.2025
 
© РИА Новости КрымСтроительство в Крыму
Строительство в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Эксперты замечают в Крыму новый тренд на рынке недвижимости: крымчане покупают квартиры в административных центрах полуострова и жилье на курортных направлениях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила руководитель агентства недвижимости, юрист Алена Морозова.
По словам Морозовой, портрет покупателя недвижимости в Крыму зависит от многих факторов. Так, в секторе городского жилья уровень спроса стабильно высок, и покупают здесь квартиры как жители других регионов РФ, так и крымчане, но с разными целями, сказала эксперт.
"Покупатель из иных регионов, если выбирает Крым для постоянного места жительства – а у нас внутренняя миграция в России достаточно активная, – то с большой долей вероятности предпочтет деловой и административный центр. Это Симферополь, Севастополь", – сказала Морозова.
Крымчане же, приобретая здесь жилье, очень часто делают это с инвестиционной точки зрения, добавила она.
"То есть сейчас растет популярность того, чтобы приобретать жилье для сдачи в аренду и обеспечивать своих подрастающих детей жильем на будущее. Мы замечаем в этом тренд", – сказала эксперт.
Для этого используются различные жилищные сертификаты, доступные в Крыму, и материнский капитал, отметила Морозова.
Что касается курортных направлений в Крыму, то здесь по-прежнему преобладают покупатели из других регионов России, однако в последнее время замечается и новая закономерность, сказала Морозова.
"Мы заметили, что местный покупатель очень часто стал покупать недвижимость в курортных локациях. Это стал такой элемент финансовой стабильности семьи. Сейчас модно приобретать объекты недвижимости в курортных направлениях даже у крымчан, чтобы иметь возможность и для собственного отдыха и, конечно, для сдачи в аренду", – резюмировала эксперт.
Ранее член Ассоциации профессионалов рынка недвижимости, коммерческий директор группы компаний одного из застройщиков республики Дарья Плотникова рассказала, что спрос на курортную недвижимость Крыма растет в геометрической прогрессии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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