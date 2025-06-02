https://crimea.ria.ru/20250602/novyy-trend-kakuyu-nedvizhimost-skupayut-v-krymu-1146716541.html

Новый тренд: какую недвижимость скупают в Крыму

Новый тренд: какую недвижимость скупают в Крыму - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Новый тренд: какую недвижимость скупают в Крыму

Эксперты замечают в Крыму новый тренд на рынке недвижимости: крымчане покупают квартиры в административных центрах полуострова и жилье на курортных... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T09:13

2025-06-02T09:13

2025-06-02T09:13

радио "спутник в крыму"

недвижимость в крыму

алена морозова

недвижимость

крым

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Эксперты замечают в Крыму новый тренд на рынке недвижимости: крымчане покупают квартиры в административных центрах полуострова и жилье на курортных направлениях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила руководитель агентства недвижимости, юрист Алена Морозова.По словам Морозовой, портрет покупателя недвижимости в Крыму зависит от многих факторов. Так, в секторе городского жилья уровень спроса стабильно высок, и покупают здесь квартиры как жители других регионов РФ, так и крымчане, но с разными целями, сказала эксперт.Крымчане же, приобретая здесь жилье, очень часто делают это с инвестиционной точки зрения, добавила она.Для этого используются различные жилищные сертификаты, доступные в Крыму, и материнский капитал, отметила Морозова.Что касается курортных направлений в Крыму, то здесь по-прежнему преобладают покупатели из других регионов России, однако в последнее время замечается и новая закономерность, сказала Морозова."Мы заметили, что местный покупатель очень часто стал покупать недвижимость в курортных локациях. Это стал такой элемент финансовой стабильности семьи. Сейчас модно приобретать объекты недвижимости в курортных направлениях даже у крымчан, чтобы иметь возможность и для собственного отдыха и, конечно, для сдачи в аренду", – резюмировала эксперт.Ранее член Ассоциации профессионалов рынка недвижимости, коммерческий директор группы компаний одного из застройщиков республики Дарья Плотникова рассказала, что спрос на курортную недвижимость Крыма растет в геометрической прогрессии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кондо-отели в Крыму: что надо знать о новом тренде рынка недвижимости В пакете документов на землю в Крыму должно быть обследование археологами Новостройки в Крыму в 2025 году: что будет с ценами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

недвижимость в крыму, алена морозова, недвижимость, крым, мнения