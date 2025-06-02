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Новости СВО: Киев за сутки потерял еще 1,4 тысячи боевиков

Новости СВО: Киев за сутки потерял еще 1,4 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Новости СВО: Киев за сутки потерял еще 1,4 тысячи боевиков

Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки составили до 1 430 боевиков, заявили в Минобороны России в понедельник. РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T13:38

2025-06-02T13:38

2025-06-02T13:39

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

вооруженные силы россии

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армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки составили до 1 430 боевиков, заявили в Минобороны России в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили свыше 245 боевиков ВСУ, два танка, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, разбила еще 205 вражеских солдат, два танка, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия, включая британскую Braveheart, три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял свыше 275 человек, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии и пять складов боеприпасов.Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери противника составили до 475 боевиков, пять боевых бронемашин, в том числе три американские М113, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.Военнослужащие "Востока" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли более 150 человек, две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группы "Днепр" ликвидировали свыше 80 украинских неонацистов, девять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и разведки, а также три склада боеприпасов.Также российские военные поразили вражеские цеха по производству ударных беспилотников, места их запуска и хранения, склады боеприпасов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах. Российские средства ПВО сбили две британские ракеты Storm Shadow, четыре американские управляемые авиабомбы JDAM, 316 БПЛА, в том числе 205 вне зоны спецоперации.Всего с начала проведения СВО уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 61 008 беспилотников, 609 зенитных ракетных комплексов, 23 705 танков и других боевых бронированных машин, 1 565 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25 577 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 350 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России разбила киевских боевиков в 149 районахРоссийские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской областиНовости СВО: Киев потерял почти 1,5 тысячи боевиков за сутки

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, армия и флот, инфографика