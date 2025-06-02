Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: Киев за сутки потерял еще 1,4 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250602/novosti-svo-kiev-za-sutki-poteryal-esche-14-tysyachi-boevikov-1146882740.html
Новости СВО: Киев за сутки потерял еще 1,4 тысячи боевиков
Новости СВО: Киев за сутки потерял еще 1,4 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Новости СВО: Киев за сутки потерял еще 1,4 тысячи боевиков
Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки составили до 1 430 боевиков, заявили в Минобороны России в понедельник. РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T13:38
2025-06-02T13:39
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/16/1145866743_0:142:3074:1871_1920x0_80_0_0_4f4e47720a483103a9ed07b54c7f466b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки составили до 1 430 боевиков, заявили в Минобороны России в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили свыше 245 боевиков ВСУ, два танка, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, разбила еще 205 вражеских солдат, два танка, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия, включая британскую Braveheart, три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял свыше 275 человек, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии и пять складов боеприпасов.Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери противника составили до 475 боевиков, пять боевых бронемашин, в том числе три американские М113, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.Военнослужащие "Востока" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли более 150 человек, две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группы "Днепр" ликвидировали свыше 80 украинских неонацистов, девять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и разведки, а также три склада боеприпасов.Также российские военные поразили вражеские цеха по производству ударных беспилотников, места их запуска и хранения, склады боеприпасов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах. Российские средства ПВО сбили две британские ракеты Storm Shadow, четыре американские управляемые авиабомбы JDAM, 316 БПЛА, в том числе 205 вне зоны спецоперации.Всего с начала проведения СВО уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 61 008 беспилотников, 609 зенитных ракетных комплексов, 23 705 танков и других боевых бронированных машин, 1 565 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25 577 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 350 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России разбила киевских боевиков в 149 районахРоссийские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской областиНовости СВО: Киев потерял почти 1,5 тысячи боевиков за сутки
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/16/1145866743_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_a27558b8c04e986f49e96f5f3dd47c60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, армия и флот, инфографика
Новости СВО: Киев за сутки потерял еще 1,4 тысячи боевиков

Новости СВО - Киев за сутки потеряли еще 1430 боевиков

13:38 02.06.2025 (обновлено: 13:39 02.06.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки составили до 1 430 боевиков, заявили в Минобороны России в понедельник.
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили свыше 245 боевиков ВСУ, два танка, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, разбила еще 205 вражеских солдат, два танка, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия, включая британскую Braveheart, три склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял свыше 275 человек, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии и пять складов боеприпасов.
Сводка Минобороны на 2 июня 2025 годаСводка Минобороны на 2 июня 2025 года
Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери противника составили до 475 боевиков, пять боевых бронемашин, в том числе три американские М113, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.
Военнослужащие "Востока" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли более 150 человек, две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группы "Днепр" ликвидировали свыше 80 украинских неонацистов, девять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и разведки, а также три склада боеприпасов.
Также российские военные поразили вражеские цеха по производству ударных беспилотников, места их запуска и хранения, склады боеприпасов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах. Российские средства ПВО сбили две британские ракеты Storm Shadow, четыре американские управляемые авиабомбы JDAM, 316 БПЛА, в том числе 205 вне зоны спецоперации.
Всего с начала проведения СВО уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 61 008 беспилотников, 609 зенитных ракетных комплексов, 23 705 танков и других боевых бронированных машин, 1 565 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25 577 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 350 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новости СВО: армия России разбила киевских боевиков в 149 районах
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области
Новости СВО: Киев потерял почти 1,5 тысячи боевиков за сутки
 
Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииНовостиАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:29Пенсионер из Ялты перевел мошенникам 46 млн рублей
15:15Каждый четвертый ребенок находится в детдоме необоснованно – омбудсмен
14:55РФ и Украина обсудят в Стамбуле условия перемирия и обмен пленными
14:28Экс-мэр Керчи арестован по подозрению в махинациях с землей
14:16Развязка у аэропорта Симферополя почти готова - когда запустят движение
13:54Британия переходит в состояние готовности к войне – Стармер
13:38Новости СВО: Киев за сутки потерял еще 1,4 тысячи боевиков
13:29205 вражеских дронов сбиты вне зоны СВО за сутки
13:20Меморандум Украины по урегулированию конфликта – чего добивается Киев
13:02Восемь человек погибли в ДТП в Крыму
12:44На Украине уничтожены цеха по производству и хранению беспилотников
12:32Проблемы Брюсселя и Киева: чего ждать от нового президента Польши
12:17В Запорожской области установили дополнительный выходной
12:08Крымский мост открыт для проезда
12:06Число пострадавших в ЧП с поездом Брянской области выросло до 104-х
11:54Крымский мост закрыт
11:47Атака дронов на военные аэродромы РФ: в чем цель провокации
11:36Путин назвал Байконур символом российско-казахстанского партнерства
11:26В "Артеке" построят два спальных корпуса на тысячу мест
11:19Магнитные бури на Земле - ученые назвали причину космического шторма
Лента новостейМолния