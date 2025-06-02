https://crimea.ria.ru/20250602/nad-krymom-nochyu-sbili-bespilotniki-1146874079.html
Над Крымом ночью сбили беспилотники
Над Крымом ночью сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Над Крымом ночью сбили беспилотники
Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 162 украинских беспилотника над девятью регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T07:25
2025-06-02T07:25
2025-06-02T07:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 162 украинских беспилотника над девятью регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, 57 дронов уничтожены над территорией Курской области, 31 БПЛА – над Белгородской областью, 27 беспилотников – над территорией Липецкой области. Кроме того, 16 дронов сбиты над Воронежской областью, по 11 БПЛА – над Брянской и Рязанской областями. Еще шесть беспилотников уничтожены над Орловской областью, два – над Крымом, один – над Тамбовщиной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, атаки всу на крым, атаки всу, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя
Над Крымом ночью сбили беспилотники
Над Крымом и другими регионами России за ночь сбиты 162 беспилотника ВСУ
07:25 02.06.2025 (обновлено: 07:28 02.06.2025)