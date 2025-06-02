https://crimea.ria.ru/20250602/nad-krymom-nochyu-sbili-bespilotniki-1146874079.html

Над Крымом ночью сбили беспилотники

Над Крымом ночью сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Над Крымом ночью сбили беспилотники

Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 162 украинских беспилотника над девятью регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T07:25

2025-06-02T07:25

2025-06-02T07:28

крым

атаки всу на крым

атаки всу

министерство обороны рф

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 162 украинских беспилотника над девятью регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, 57 дронов уничтожены над территорией Курской области, 31 БПЛА – над Белгородской областью, 27 беспилотников – над территорией Липецкой области. Кроме того, 16 дронов сбиты над Воронежской областью, по 11 БПЛА – над Брянской и Рязанской областями. Еще шесть беспилотников уничтожены над Орловской областью, два – над Крымом, один – над Тамбовщиной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250602/uchastok-trassy-m4-don-perekryli-iz-za-upavshego-bespilotnika--1146873958.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, атаки всу на крым, атаки всу, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя