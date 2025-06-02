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На Украине уничтожены цеха по производству и хранению беспилотников - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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На Украине уничтожены цеха по производству и хранению беспилотников
На Украине уничтожены цеха по производству и хранению беспилотников - РИА Новости Крым, 02.06.2025
На Украине уничтожены цеха по производству и хранению беспилотников
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение цехам производства ударных беспилотников, пунктам их запуска и хранения. Об... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T12:44
2025-06-02T12:44
удары по украине
вооруженные силы россии
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение цехам производства ударных беспилотников, пунктам их запуска и хранения. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, за сутки нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.Как сообщалось, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" в Сумской области уничтожил две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США и боеприпасы к ним.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" в Сумской области уничтожил пусковые установки HIMARS Силы ПВО сбили более 1400 украинских беспилотников Пять групповых и два массированных удара – что уничтожено на Украине
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РИА Новости Крым
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удары по украине, вооруженные силы россии, новости сво, новости, потери всу , министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций краснодарского края
На Украине уничтожены цеха по производству и хранению беспилотников

Армия РФ нанесла удары по цехам производства и местам запуска беспилотников на Украине

12:44 02.06.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЭкипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
Экипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение цехам производства ударных беспилотников, пунктам их запуска и хранения. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их запуска и хранения, складам боеприпасов", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.
Как сообщалось, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" в Сумской области уничтожил две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США и боеприпасы к ним.
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Удары по УкраинеВооруженные силы РоссииНовости СВОНовостиПотери ВСУМинистерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края
 
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