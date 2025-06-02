https://crimea.ria.ru/20250602/na-ukraine-unichtozheny-tsekha-po-proizvodstvu-i-khraneniyu-bespilotnikov-1146881835.html

На Украине уничтожены цеха по производству и хранению беспилотников

На Украине уничтожены цеха по производству и хранению беспилотников - РИА Новости Крым, 02.06.2025

На Украине уничтожены цеха по производству и хранению беспилотников

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение цехам производства ударных беспилотников, пунктам их запуска и хранения. Об... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T12:44

2025-06-02T12:44

2025-06-02T12:44

удары по украине

вооруженные силы россии

новости сво

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потери всу

министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций краснодарского края

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение цехам производства ударных беспилотников, пунктам их запуска и хранения. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, за сутки нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.Как сообщалось, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" в Сумской области уничтожил две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США и боеприпасы к ним.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" в Сумской области уничтожил пусковые установки HIMARS Силы ПВО сбили более 1400 украинских беспилотников Пять групповых и два массированных удара – что уничтожено на Украине

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, вооруженные силы россии, новости сво, новости, потери всу , министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций краснодарского края