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Министр обороны США получал сводки о диверсиях Украины в России - СМИ

Министр обороны США получал сводки о диверсиях Украины в России - СМИ - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Министр обороны США получал сводки о диверсиях Украины в России - СМИ

Министр обороны США Пит Хегсет 1 июня получал регулярные отчеты об украинской диверсионной операции на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T16:03

2025-06-02T16:03

2025-06-02T17:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Министр обороны США Пит Хегсет 1 июня получал регулярные отчеты об украинской диверсионной операции на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский телеканал CNN.При этом источник телеканала подчеркивает, что Вашингтон не был заранее уведомлен о планах Киева нанести удары по российской территории.Собеседник CNN отметил, что несмотря на регулярное информирование министра, прямого контакта между Пентагоном и представителями Украины по этому вопросу не было.В воскресенье днем киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны РФ, в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях произошли возгорания, их ликвидировали. Жертв среди персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что за терактом стоит Служба безопасности Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов на военные аэродромы РФ: в чем цель провокацииЗеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромовНекоторых участников терактов на российские военные аэродромы задержали

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, пентагон, в мире, теракт, россия, обстрелы всу, пит хегсет, новости, сми