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Меморандум об урегулировании на Украине – что предлагает Москва - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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Меморандум об урегулировании на Украине – что предлагает Москва
Меморандум об урегулировании на Украине – что предлагает Москва - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Меморандум об урегулировании на Украине – что предлагает Москва
Российский меморандум по урегулированию ситуации на Украине предлагает поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений сторон и включает два... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T20:21
2025-06-02T20:42
россия
меморандум по урегулированию украинского кризиса
украина
переговоры
политика
внешняя политика
новости сво
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владимир мединский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российский меморандум по урегулированию ситуации на Украине предлагает поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений сторон и включает два возможных варианта прекращения огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.Варианты прекращения огняПервый вариант предполагает вывод вооруженных сил Украины с Донецкой и Луганской народных республик, а также из Запорожской и Херсонской областей."С момента начала отвода ВСУ устанавливается 30-дневный режим прекращения огня", - говорится в документе.Второй вариант представлен как предложение из 10 пунктов.Отказ от мобилизации и выборыВ документе также оговорено прекращение мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву, начало демобилизации и исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины.После чего в стране можно будет провести выборы и сформировать органы власти, говорится в документе.Нейтральный статус Украины и снятие санкцийМеморандум также содержит положения о нейтралитете Украины и ее отказе от вступления в военные союзы.Кроме того, в документе закреплены запрет на военную деятельность других государств на территории Украины, безъядерный статус страны и установление предельной численности ее вооруженных сил, снятие экономических санкций, введенных против России, взаимный отказ от претензий, связанных с ущербом от боевых действий, обеспечение прав и свобод русскоязычного населения, снятие ограничений на деятельность Украинской православной церкви, запрет на героизацию нацизма.Восстановление отношенийВсе это будет способствовать поэтапному восстановлению отношений РФ и Украины как в экономическом, так и в дипломатическом ключе, отмечается в тексте меморандума.Движение к мируКак заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, меморандум РФ позволит продвинуться к достижению по-настоящему долгосрочного мира.2 июня во дворце Чираган в Стамбуле прошел второй раунд российско-украинских переговоров. Делегацию РФ возглавил помощник президента России Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Украинской делегацией руководит министр обороны Рустем Умеров.Мединский в понедельник сообщил, что российская сторона получила от Киева вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. Ранее Москва передала украинской стороне свой вариант меморандума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полное заявление Мединского после второго раунда переговоров с УкраинойРоссия предложила Украине прекращение огня на 2-3 дняУмеров сделал заявление о предложенном Москвой меморандуме
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РИА Новости Крым
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россия, меморандум по урегулированию украинского кризиса, украина, переговоры, политика, внешняя политика, новости сво, новости, владимир мединский
Меморандум об урегулировании на Украине – что предлагает Москва

Россия в меморандуме предлагает поэтапное восстановление отношений с Украиной

20:21 02.06.2025 (обновлено: 20:42 02.06.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российский меморандум по урегулированию ситуации на Украине предлагает поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений сторон и включает два возможных варианта прекращения огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Варианты прекращения огня

Первый вариант предполагает вывод вооруженных сил Украины с Донецкой и Луганской народных республик, а также из Запорожской и Херсонской областей.
"С момента начала отвода ВСУ устанавливается 30-дневный режим прекращения огня", - говорится в документе.
Второй вариант представлен как предложение из 10 пунктов.

"﻿﻿﻿Запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное сторонами расстояние от границ РФ. При этом полный отвод частей ВСУ с территории РФ и полная реализация "пакетного соглашения" должны быть исполнены в течение 30 дней", – говорится в документе.

Отказ от мобилизации и выборы

В документе также оговорено прекращение мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву, начало демобилизации и исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины.
"Прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине. Взаимная амнистия "политзаключенных" и освобождение удерживаемых гражданских лиц. Прекращение мобилизации и начало демобилизации", - указано в тексте.
После чего в стране можно будет провести выборы и сформировать органы власти, говорится в документе.
"Отмена военного положения на Украине; объявление даты проведения выборов президента Украины и Верховной Рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения", - указано в тексте пакетного предложения, прописанном как один из вариантов условий прекращения огня.

Нейтральный статус Украины и снятие санкций

Меморандум также содержит положения о нейтралитете Украины и ее отказе от вступления в военные союзы.
Кроме того, в документе закреплены запрет на военную деятельность других государств на территории Украины, безъядерный статус страны и установление предельной численности ее вооруженных сил, снятие экономических санкций, введенных против России, взаимный отказ от претензий, связанных с ущербом от боевых действий, обеспечение прав и свобод русскоязычного населения, снятие ограничений на деятельность Украинской православной церкви, запрет на героизацию нацизма.
"Н﻿﻿﻿ейтралитет Украины, предполагающий ее отказ от вступления в военные союзы и коалиции, а также запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение там иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры", - говорится в одном из пунктов документа.

Восстановление отношений

Все это будет способствовать поэтапному восстановлению отношений РФ и Украины как в экономическом, так и в дипломатическом ключе, отмечается в тексте меморандума.
"Поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений (включая газовый транзит), транспортного и иного сообщения, в том числе с третьими государствами", - говорится в документе.

Движение к миру

Как заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, меморандум РФ позволит продвинуться к достижению по-настоящему долгосрочного мира.
"Меморандум - это комплексное предложение, которое позволит по-настоящему достигнуть долгосрочного мира, или по меньшей мере позволит прекратить огонь и сделать огромный шаг к достижению долгосрочного мира", - сообщил Мединский журналистам.
2 июня во дворце Чираган в Стамбуле прошел второй раунд российско-украинских переговоров. Делегацию РФ возглавил помощник президента России Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Украинской делегацией руководит министр обороны Рустем Умеров.
Мединский в понедельник сообщил, что российская сторона получила от Киева вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. Ранее Москва передала украинской стороне свой вариант меморандума.
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