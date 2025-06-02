https://crimea.ria.ru/20250602/memorandum-ob-uregulirovanii-na-ukraine--chto-predlagaet-moskva-1146893157.html

Меморандум об урегулировании на Украине – что предлагает Москва

Меморандум об урегулировании на Украине – что предлагает Москва - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Меморандум об урегулировании на Украине – что предлагает Москва

Российский меморандум по урегулированию ситуации на Украине предлагает поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений сторон и включает два... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T20:21

2025-06-02T20:21

2025-06-02T20:42

россия

меморандум по урегулированию украинского кризиса

украина

переговоры

политика

внешняя политика

новости сво

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владимир мединский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российский меморандум по урегулированию ситуации на Украине предлагает поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений сторон и включает два возможных варианта прекращения огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.Варианты прекращения огняПервый вариант предполагает вывод вооруженных сил Украины с Донецкой и Луганской народных республик, а также из Запорожской и Херсонской областей."С момента начала отвода ВСУ устанавливается 30-дневный режим прекращения огня", - говорится в документе.Второй вариант представлен как предложение из 10 пунктов.Отказ от мобилизации и выборыВ документе также оговорено прекращение мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву, начало демобилизации и исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины.После чего в стране можно будет провести выборы и сформировать органы власти, говорится в документе.Нейтральный статус Украины и снятие санкцийМеморандум также содержит положения о нейтралитете Украины и ее отказе от вступления в военные союзы.Кроме того, в документе закреплены запрет на военную деятельность других государств на территории Украины, безъядерный статус страны и установление предельной численности ее вооруженных сил, снятие экономических санкций, введенных против России, взаимный отказ от претензий, связанных с ущербом от боевых действий, обеспечение прав и свобод русскоязычного населения, снятие ограничений на деятельность Украинской православной церкви, запрет на героизацию нацизма.Восстановление отношенийВсе это будет способствовать поэтапному восстановлению отношений РФ и Украины как в экономическом, так и в дипломатическом ключе, отмечается в тексте меморандума.Движение к мируКак заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, меморандум РФ позволит продвинуться к достижению по-настоящему долгосрочного мира.2 июня во дворце Чираган в Стамбуле прошел второй раунд российско-украинских переговоров. Делегацию РФ возглавил помощник президента России Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Украинской делегацией руководит министр обороны Рустем Умеров.Мединский в понедельник сообщил, что российская сторона получила от Киева вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. Ранее Москва передала украинской стороне свой вариант меморандума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полное заявление Мединского после второго раунда переговоров с УкраинойРоссия предложила Украине прекращение огня на 2-3 дняУмеров сделал заявление о предложенном Москвой меморандуме

https://crimea.ria.ru/20250602/moskva-v-memorandume-oboznachila-priznanie-kryma-chastyu-rossii-1146892799.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, меморандум по урегулированию украинского кризиса, украина, переговоры, политика, внешняя политика, новости сво, новости, владимир мединский