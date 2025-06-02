https://crimea.ria.ru/20250602/magnitnye-buri-na-zemle---uchenye-nazvali-prichinu-kosmicheskogo-shtorma-1146879262.html

Магнитные бури на Земле - ученые назвали причину космического шторма

Магнитные бури на Земле - ученые назвали причину космического шторма - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Магнитные бури на Земле - ученые назвали причину космического шторма

Магнитная обстановка вокруг Земли все еще остается сильно возмущенной. Произошел выброс солнечной массы, который превосходил по скорости и температуре выбросы,... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T11:19

2025-06-02T11:19

2025-06-02T11:19

магнитные бури

космос

земля

солнце

новости

метеозависимость

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Магнитная обстановка вокруг Земли все еще остается сильно возмущенной. Произошел выброс солнечной массы, который превосходил по скорости и температуре выбросы, ставшие причиной крупнейших за 20 лет магнитных бурь. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Так, в понедельник, 2 июня возможны повторные всплески, в том числе сильные, но речь о магнитных бурях высшего, пятого уровня, все же не идет, уточняют ученые.По состоянию на утро 2 июня, обстановка около Земли остается сильно возмущенной. Также сохраняется вероятность того, что к нашей планете подойдет плотное ядро выброса. Специалисты не исключают, что вчера по планете ударила лишь одна из двух частей облака."Полная стабилизация геомагнитной обстановки, а также снятие всех рисков, ожидается не раньше 4 июня", - резюмировали астрономы.Ранее сообщалось, что мощная магнитная буря бушует на Земле вторые сутки, утром в понедельник она достигла уровня G4, что считается очень сильной бурей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Птица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше ЗемлиМагнитных бурь на Земле стало больше – астрономы назвали причинуМагнитные бури: как пережить – совет эксперта

космос

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, земля, солнце, новости, метеозависимость