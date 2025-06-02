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Магнитные бури на Земле - ученые назвали причину космического шторма
Магнитные бури на Земле - ученые назвали причину космического шторма - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Магнитные бури на Земле - ученые назвали причину космического шторма
Магнитная обстановка вокруг Земли все еще остается сильно возмущенной. Произошел выброс солнечной массы, который превосходил по скорости и температуре выбросы,... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T11:19
2025-06-02T11:19
2025-06-02T11:19
магнитные бури
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земля
солнце
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Магнитная обстановка вокруг Земли все еще остается сильно возмущенной. Произошел выброс солнечной массы, который превосходил по скорости и температуре выбросы, ставшие причиной крупнейших за 20 лет магнитных бурь. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Так, в понедельник, 2 июня возможны повторные всплески, в том числе сильные, но речь о магнитных бурях высшего, пятого уровня, все же не идет, уточняют ученые.По состоянию на утро 2 июня, обстановка около Земли остается сильно возмущенной. Также сохраняется вероятность того, что к нашей планете подойдет плотное ядро выброса. Специалисты не исключают, что вчера по планете ударила лишь одна из двух частей облака."Полная стабилизация геомагнитной обстановки, а также снятие всех рисков, ожидается не раньше 4 июня", - резюмировали астрономы.Ранее сообщалось, что мощная магнитная буря бушует на Земле вторые сутки, утром в понедельник она достигла уровня G4, что считается очень сильной бурей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Птица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше ЗемлиМагнитных бурь на Земле стало больше – астрономы назвали причинуМагнитные бури: как пережить – совет эксперта
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магнитные бури, космос, земля, солнце, новости, метеозависимость
Магнитные бури на Земле - ученые назвали причину космического шторма
Магнитные бури на Земле прекратятся не раньше 4 июня - ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Магнитная обстановка вокруг Земли все еще остается сильно возмущенной. Произошел выброс солнечной массы, который превосходил по скорости и температуре выбросы, ставшие причиной крупнейших за 20 лет магнитных бурь. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
Так, в понедельник, 2 июня возможны повторные всплески, в том числе сильные, но речь о магнитных бурях высшего, пятого уровня, все же не идет, уточняют ученые.
"В рамках предварительного короткого анализа, можно отметить, что вчерашний выброс массы превосходил по скорости (1100 км/с против 1000 км/с) и температуре (2-3 миллиона градусов против 1 миллиона градусов) выбросы, ставшие причиной магнитных бурь 11 мая 2024 года (крупнейших за 20 лет), хотя в итоге заметно уступил последним по силе пиковых значений магнитного поля", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро 2 июня, обстановка около Земли остается сильно возмущенной. Также сохраняется вероятность того, что к нашей планете подойдет плотное ядро выброса. Специалисты не исключают, что вчера по планете ударила лишь одна из двух частей облака.
"Полная стабилизация геомагнитной обстановки, а также снятие всех рисков, ожидается не раньше 4 июня", - резюмировали астрономы.
Ранее сообщалось
, что мощная магнитная буря бушует на Земле вторые сутки, утром в понедельник она достигла уровня G4, что считается очень сильной бурей.
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