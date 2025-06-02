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Крымчан ждут длинные выходные – как отдыхаем в начале июня
Крымчан ждут длинные выходные – как отдыхаем в начале июня - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Крымчан ждут длинные выходные – как отдыхаем в начале июня
Новая рабочая неделя в Крыму будет короткой и продлится в течение четырех дней – со 2 по 5 июня включительно, 6 июня станет выходным днем. Следующая трудовая... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T22:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Новая рабочая неделя в Крыму будет короткой и продлится в течение четырех дней – со 2 по 5 июня включительно, 6 июня станет выходным днем. Следующая трудовая "семидневка" тоже будет короткой и начнется на день позже – со вторника, 10 июня.Как сообщалось, нерабочим днем в июне для всех россиян также будет 12 июня, четверг - в честь официального государственного праздника, Дня России. В связи с постановлением правительства РФ от 04.10.2024 N 1335 "О переносе выходных дней в 2025 году", выходной день с субботы, 8 марта, был перенесен на пятницу, 13 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографикаКак по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаНе нужно гонки: психолог о начале рабочей недели после каникул
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Крымчан ждут длинные выходные – как отдыхаем в начале июня
В Крыму 6 и 9 июня будут выходными днями