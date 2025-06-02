https://crimea.ria.ru/20250602/kratkovremennye-grozy-i-tuman-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1146863089.html
Кратковременные грозы и туман: погода в Крыму в понедельник
Кратковременные грозы и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Кратковременные грозы и туман: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T00:01
2025-06-02T00:01
2025-06-02T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. В западных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +23...+25 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем возможен дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +14...+16 градусов, днем от +23 до +29.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные грозы и туман: погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник до +28 градусов и кратковременные грозы
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. В западных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, в горах +6…+11, днем +23…+28 градусов, в горах +16…+21", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +23...+25 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем возможен дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +14...+16 градусов, днем от +23 до +29.
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