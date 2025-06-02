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Кратковременные грозы и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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Кратковременные грозы и туман: погода в Крыму в понедельник
Кратковременные грозы и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Кратковременные грозы и туман: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. В западных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +23...+25 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем возможен дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +14...+16 градусов, днем от +23 до +29.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250531/v-sevastopole-sozdali-neyroset-dlya-dolgosrochnogo-prognoza-pogody-1146844054.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные грозы и туман: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник до +28 градусов и кратковременные грозы

00:01 02.06.2025
 
© РИА Новости КрымНадвигающаяся гроза
Надвигающаяся гроза - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. В западных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, в горах +6…+11, днем +23…+28 градусов, в горах +16…+21", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +23...+25 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем возможен дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +14...+16 градусов, днем от +23 до +29.
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31 мая, 19:19Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Севастополе создали нейросеть для долгосрочного прогноза погоды
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Кратковременные грозы и туман: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 2 июня
23:39Госсекретарь США выразил соболезнования России из-за подрывов на ж/д
23:27Участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыт для поездов
22:49При ударе ВСУ по Белгородской области погибла женщина и контужен ребенок
22:31Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 53 беспилотника
22:13Зеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромов
21:33Атака дронов на аэродромы РФ и ЧП с поездами – главное за день
20:51Что ждет бежавших от режима Зеленского украинцев в Европе – мнение
20:33Центр крымской мозаики: что хранит и как меняется Симферополь новой эпохи
20:11Ответ австралийцам: в Крыму издадут календарь с фотографиями пожарных
19:51Как Екатерина Вторая принимала Севастополь и Черноморский флот
19:3733 беспилотника ВСУ уничтожила ПВО над регионами России
19:19В Керчи больше суток не будет воды
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18:29Некоторых участников терактов на российские военные аэродромы задержали
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18:21Киев совершил теракт в отношении нескольких аэродромов РФ - Минобороны
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