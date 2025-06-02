https://crimea.ria.ru/20250602/kratkovremennye-grozy-i-tuman-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1146863089.html

Кратковременные грозы и туман: погода в Крыму в понедельник

Кратковременные грозы и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Кратковременные грозы и туман: погода в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T00:01

2025-06-02T00:01

2025-06-02T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. В западных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +23...+25 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем возможен дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +14...+16 градусов, днем от +23 до +29.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250531/v-sevastopole-sozdali-neyroset-dlya-dolgosrochnogo-prognoza-pogody-1146844054.html

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феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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