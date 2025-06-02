https://crimea.ria.ru/20250602/kazhdyy-chetvertyy-rebenok-nakhoditsya-v-detdome-neobosnovanno--ombudsmen-1146886303.html

Каждый четвертый ребенок находится в детдоме необоснованно – омбудсмен

Каждый четвертый ребенок находится в детдоме необоснованно – омбудсмен - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Каждый четвертый ребенок находится в детдоме необоснованно – омбудсмен

В 25 процентах случаев в России дети находятся в детских домах, интернатах и приютах необоснованно. Об этом по итогам всероссийской инспекции системы... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T15:15

2025-06-02T15:15

2025-06-02T15:16

мария львова-белова

россия

владимир путин (политик)

дети

семья

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В 25 процентах случаев в России дети находятся в детских домах, интернатах и приютах необоснованно. Об этом по итогам всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства сообщила президенту РФ Владимиру Путину уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.Путин, в свою очередь, отметил, что это "большая цифра"."Это четверть, да. Например, не было принято достаточных мер для жизнеустройства ребенка в замещающую семью. Есть возможность, но этого не происходит", - продолжила Львова-Белова.Всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства побывала во всех 89 регионах страны, было проверено почти полторы тысячи разных учреждений. При этом число детей, которые живут в детдомах и приютах, за десять месяцев удалось сократить на 10,2%, сообщила детский омбудсмен.По итогам встречи с детским омбудсменом президент России Владимир Путин поддержал предложение о преобразовании всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предлагают ввести образование в детдомах для особенных детейСколько в Крыму детей с паллиативным статусомКогда откроют Дом ребенка в Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20250227/v-sevastopole-deti-tri-goda-zhili-v-antisanitarii--ikh-mat-budut-sudit-1144528569.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария львова-белова, россия, владимир путин (политик), дети, семья, соцзащита, общество, новости