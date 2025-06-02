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Каждый четвертый ребенок находится в детдоме необоснованно – омбудсмен - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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Каждый четвертый ребенок находится в детдоме необоснованно – омбудсмен
Каждый четвертый ребенок находится в детдоме необоснованно – омбудсмен - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Каждый четвертый ребенок находится в детдоме необоснованно – омбудсмен
В 25 процентах случаев в России дети находятся в детских домах, интернатах и приютах необоснованно. Об этом по итогам всероссийской инспекции системы... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T15:15
2025-06-02T15:16
мария львова-белова
россия
владимир путин (политик)
дети
семья
соцзащита
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В 25 процентах случаев в России дети находятся в детских домах, интернатах и приютах необоснованно. Об этом по итогам всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства сообщила президенту РФ Владимиру Путину уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.Путин, в свою очередь, отметил, что это "большая цифра"."Это четверть, да. Например, не было принято достаточных мер для жизнеустройства ребенка в замещающую семью. Есть возможность, но этого не происходит", - продолжила Львова-Белова.Всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства побывала во всех 89 регионах страны, было проверено почти полторы тысячи разных учреждений. При этом число детей, которые живут в детдомах и приютах, за десять месяцев удалось сократить на 10,2%, сообщила детский омбудсмен.По итогам встречи с детским омбудсменом президент России Владимир Путин поддержал предложение о преобразовании всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предлагают ввести образование в детдомах для особенных детейСколько в Крыму детей с паллиативным статусомКогда откроют Дом ребенка в Херсонской области
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мария львова-белова, россия, владимир путин (политик), дети, семья, соцзащита, общество, новости
Каждый четвертый ребенок находится в детдоме необоснованно – омбудсмен

В России каждый четвертый ребенок находится в детском доме необоснованно – Львова-Белова

15:15 02.06.2025 (обновлено: 15:16 02.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРебенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В 25 процентах случаев в России дети находятся в детских домах, интернатах и приютах необоснованно. Об этом по итогам всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства сообщила президенту РФ Владимиру Путину уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Основной вывод, что 25 процентов детей в детских домах и приютах находятся необоснованно. То есть можно было оказать помощь без разлучения, можно было поработать с семьей", - доложила омбудсмен президенту.
Путин, в свою очередь, отметил, что это "большая цифра".
"Это четверть, да. Например, не было принято достаточных мер для жизнеустройства ребенка в замещающую семью. Есть возможность, но этого не происходит", - продолжила Львова-Белова.
Всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства побывала во всех 89 регионах страны, было проверено почти полторы тысячи разных учреждений. При этом число детей, которые живут в детдомах и приютах, за десять месяцев удалось сократить на 10,2%, сообщила детский омбудсмен.

"С 1 июля 2024 года по 1 апреля, за 10 месяцев, нам удалось сократить на 10,2 процента одномоментное нахождение детей в детских домах и приютах. То есть был 60 061 ребенок, стало 53 900 – это очень большой разрыв", - обратила она внимание.

По итогам встречи с детским омбудсменом президент России Владимир Путин поддержал предложение о преобразовании всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье.
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