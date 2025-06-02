https://crimea.ria.ru/20250602/eks-mer-kerchi-arestovan-po-podozreniyu-v-makhinatsiyakh-s-zemley-1146885827.html

Экс-мэр Керчи арестован по подозрению в махинациях с землей

Экс-мэр Керчи арестован по подозрению в махинациях с землей - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Экс-мэр Керчи арестован по подозрению в махинациях с землей

Керченский городской суд заключил под стражу экс-главу администрации города по обвинению в существенном нарушении прав и законных интересов муниципального... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T14:28

2025-06-02T14:28

2025-06-02T14:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Керченский городской суд заключил под стражу экс-главу администрации города по обвинению в существенном нарушении прав и законных интересов муниципального образования, сообщает пресс-служба суда.По информации суда, бывший градоначальник обвиняется в незаконном отчуждении земельного участка, выделенного для развития спорта и организации спортивных мероприятий.По факту указанная деятельность на данном участке не велась, в результате бюджету города был нанесен ущерб на сумму около 700 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани первый замминистра задержан за мошенничество на 4 млн рублейЭкс-губернатора Курской области задержали по делу о хищении 1 млрд рублей Двух сотрудников "Крымгазсети" будут судить за взятку

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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