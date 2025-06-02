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Экс-мэр Керчи арестован по подозрению в махинациях с землей - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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Экс-мэр Керчи арестован по подозрению в махинациях с землей
Экс-мэр Керчи арестован по подозрению в махинациях с землей - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Экс-мэр Керчи арестован по подозрению в махинациях с землей
Керченский городской суд заключил под стражу экс-главу администрации города по обвинению в существенном нарушении прав и законных интересов муниципального... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T14:28
2025-06-02T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Керченский городской суд заключил под стражу экс-главу администрации города по обвинению в существенном нарушении прав и законных интересов муниципального образования, сообщает пресс-служба суда.По информации суда, бывший градоначальник обвиняется в незаконном отчуждении земельного участка, выделенного для развития спорта и организации спортивных мероприятий.По факту указанная деятельность на данном участке не велась, в результате бюджету города был нанесен ущерб на сумму около 700 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани первый замминистра задержан за мошенничество на 4 млн рублейЭкс-губернатора Курской области задержали по делу о хищении 1 млрд рублей Двух сотрудников "Крымгазсети" будут судить за взятку
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Экс-мэр Керчи арестован по подозрению в махинациях с землей

Экс-мэра Керчи заключили под стражу по обвинению в незаконном распоряжении землей

14:28 02.06.2025 (обновлено: 14:52 02.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Керченский городской суд заключил под стражу экс-главу администрации города по обвинению в существенном нарушении прав и законных интересов муниципального образования, сообщает пресс-служба суда.
По информации суда, бывший градоначальник обвиняется в незаконном отчуждении земельного участка, выделенного для развития спорта и организации спортивных мероприятий.
По факту указанная деятельность на данном участке не велась, в результате бюджету города был нанесен ущерб на сумму около 700 тысяч рублей.
"Керченский городской суд Республики Крым избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 июля 2025 года бывшему главе администрации города Керчи", - говорится в сообщении.
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