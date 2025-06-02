https://crimea.ria.ru/20250602/dron-vsu-atakoval-reysovyy-avtobus-v-luganske---raneny-troe-1146890055.html

Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Луганске - ранены трое

Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Луганске - ранены трое - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Луганске - ранены трое

Три мирных жителя, в том числе, пожилые граждане, получили ранения в результате атаки рейсового автобуса в Луганской Народной Республике, сообщает... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T17:45

2025-06-02T17:45

2025-06-02T17:45

луганская народная республика (лнр)

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Три мирных жителя, в том числе, пожилые граждане, получили ранения в результате атаки рейсового автобуса в Луганской Народной Республике, сообщает Telegram-канал правительства региона.Вражеский украинский дрон атаковал рейсовый автобус "Кременная - Старобельск" на участке трассы между Кременной и селом Старая Краснянка.В результате детонации дрона повреждения также получил автобус.Ранее в городе Шебекино украинский беспилотник атаковал автобус, ранения получил водитель, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Тогда же сообщалось, что пять мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атак дронов ВСУ на автомобили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:205 вражеских дронов сбиты вне зоны СВО за суткиВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow Краснодон в ЛНР - ПасечникЗачем Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение

луганская народная республика (лнр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости