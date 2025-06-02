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Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Луганске - ранены трое - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Луганске - ранены трое
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Луганске - ранены трое - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Луганске - ранены трое
Три мирных жителя, в том числе, пожилые граждане, получили ранения в результате атаки рейсового автобуса в Луганской Народной Республике, сообщает... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T17:45
2025-06-02T17:45
луганская народная республика (лнр)
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Три мирных жителя, в том числе, пожилые граждане, получили ранения в результате атаки рейсового автобуса в Луганской Народной Республике, сообщает Telegram-канал правительства региона.Вражеский украинский дрон атаковал рейсовый автобус "Кременная - Старобельск" на участке трассы между Кременной и селом Старая Краснянка.В результате детонации дрона повреждения также получил автобус.Ранее в городе Шебекино украинский беспилотник атаковал автобус, ранения получил водитель, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Тогда же сообщалось, что пять мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атак дронов ВСУ на автомобили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:205 вражеских дронов сбиты вне зоны СВО за суткиВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow Краснодон в ЛНР - ПасечникЗачем Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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луганская народная республика (лнр), атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Луганске - ранены трое

Три мирных жителя получили ранения в результате атаки на рейсовый автобус в ЛНР

17:45 02.06.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Три мирных жителя, в том числе, пожилые граждане, получили ранения в результате атаки рейсового автобуса в Луганской Народной Республике, сообщает Telegram-канал правительства региона.
Вражеский украинский дрон атаковал рейсовый автобус "Кременная - Старобельск" на участке трассы между Кременной и селом Старая Краснянка.
"Пострадали три мирных жителя: пожилые мужчина и женщина, а также мужчина 1992 года рождения. Раненых с минно-взрывными травмами доставили в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
В результате детонации дрона повреждения также получил автобус.
Ранее в городе Шебекино украинский беспилотник атаковал автобус, ранения получил водитель, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Тогда же сообщалось, что пять мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атак дронов ВСУ на автомобили.
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