https://crimea.ria.ru/20250602/chto-soderzhit-rossiyskiy-memorandum-o-mire-1146890477.html

Что содержит российский меморандум о мире

Что содержит российский меморандум о мире - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Что содержит российский меморандум о мире

Российский проект меморандума по урегулированию украинского кризиса состоит из двух частей. Об этом по итогу второго раунда переговоров в Стамбуле сообщил... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T17:58

2025-06-02T17:58

2025-06-02T17:58

меморандум по урегулированию украинского кризиса

владимир мединский

переговоры

новости

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Российский проект меморандума по урегулированию украинского кризиса состоит из двух частей. Об этом по итогу второго раунда переговоров в Стамбуле сообщил помощник президента России, возглавляющий делегацию РФ, Владимир Мединский.Детальные аспекты меморандума по урегулированию украинского кризиса не будут представлены широкой огласке, заявлял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Россия также получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. Основные тезисы уже были опубликованы западной прессой. Так, по информации британских СМИ, Киев настаивает на гарантиях безопасности со стороны международного сообщества, непринуждения к нейтралитету - Украина может стать частью евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС, отсутствии ограничений для вооружения ВСУ, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требуют выплаты репараций.Идея возобновления прямых переговоров была впервые озвучена президентом России Владимиром Путиным 11 мая. Цель диалога – устранение первопричин конфликта и защита интересов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Украина обменяют тяжелораненых и больных пленных - "все на всех" Россия в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тысяч погибших солдатМеморандум Украины по урегулированию конфликта – чего добивается Киев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

меморандум по урегулированию украинского кризиса, владимир мединский, переговоры, новости, украина, россия