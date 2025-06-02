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Что содержит российский меморандум о мире - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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Что содержит российский меморандум о мире
Что содержит российский меморандум о мире - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Что содержит российский меморандум о мире
Российский проект меморандума по урегулированию украинского кризиса состоит из двух частей. Об этом по итогу второго раунда переговоров в Стамбуле сообщил... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T17:58
2025-06-02T17:58
меморандум по урегулированию украинского кризиса
владимир мединский
переговоры
новости
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Российский проект меморандума по урегулированию украинского кризиса состоит из двух частей. Об этом по итогу второго раунда переговоров в Стамбуле сообщил помощник президента России, возглавляющий делегацию РФ, Владимир Мединский.Детальные аспекты меморандума по урегулированию украинского кризиса не будут представлены широкой огласке, заявлял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Россия также получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. Основные тезисы уже были опубликованы западной прессой. Так, по информации британских СМИ, Киев настаивает на гарантиях безопасности со стороны международного сообщества, непринуждения к нейтралитету - Украина может стать частью евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС, отсутствии ограничений для вооружения ВСУ, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требуют выплаты репараций.Идея возобновления прямых переговоров была впервые озвучена президентом России Владимиром Путиным 11 мая. Цель диалога – устранение первопричин конфликта и защита интересов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Украина обменяют тяжелораненых и больных пленных - "все на всех" Россия в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тысяч погибших солдатМеморандум Украины по урегулированию конфликта – чего добивается Киев
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меморандум по урегулированию украинского кризиса, владимир мединский, переговоры, новости, украина, россия
Что содержит российский меморандум о мире

Мединский рассказал о содержании российского меморандума по урегулированию на Украине

17:58 02.06.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Российский проект меморандума по урегулированию украинского кризиса состоит из двух частей. Об этом по итогу второго раунда переговоров в Стамбуле сообщил помощник президента России, возглавляющий делегацию РФ, Владимир Мединский.

"Мы передали наш меморандум турецкой стороне, который состоит из двух частей. Первая - как достичь настоящего долгосрочного мира, и вторая часть - какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня, причем во второй части даже есть вариативность", - сказал Мединский.

Детальные аспекты меморандума по урегулированию украинского кризиса не будут представлены широкой огласке, заявлял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Россия также получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. Основные тезисы уже были опубликованы западной прессой. Так, по информации британских СМИ, Киев настаивает на гарантиях безопасности со стороны международного сообщества, непринуждения к нейтралитету - Украина может стать частью евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС, отсутствии ограничений для вооружения ВСУ, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требуют выплаты репараций.
Идея возобновления прямых переговоров была впервые озвучена президентом России Владимиром Путиным 11 мая. Цель диалога – устранение первопричин конфликта и защита интересов России.
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