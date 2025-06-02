Что содержит российский меморандум о мире
Мединский рассказал о содержании российского меморандума по урегулированию на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Российский проект меморандума по урегулированию украинского кризиса состоит из двух частей. Об этом по итогу второго раунда переговоров в Стамбуле сообщил помощник президента России, возглавляющий делегацию РФ, Владимир Мединский.
"Мы передали наш меморандум турецкой стороне, который состоит из двух частей. Первая - как достичь настоящего долгосрочного мира, и вторая часть - какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня, причем во второй части даже есть вариативность", - сказал Мединский.
Детальные аспекты меморандума по урегулированию украинского кризиса не будут представлены широкой огласке, заявлял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Россия также получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. Основные тезисы уже были опубликованы западной прессой. Так, по информации британских СМИ, Киев настаивает на гарантиях безопасности со стороны международного сообщества, непринуждения к нейтралитету - Украина может стать частью евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС, отсутствии ограничений для вооружения ВСУ, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требуют выплаты репараций.
Идея возобновления прямых переговоров была впервые озвучена президентом России Владимиром Путиным 11 мая. Цель диалога – устранение первопричин конфликта и защита интересов России.
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