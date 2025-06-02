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Что известно о состоянии пострадавших в ЧП с поездом в Брянской области

Что известно о состоянии пострадавших в ЧП с поездом в Брянской области - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Что известно о состоянии пострадавших в ЧП с поездом в Брянской области

64 пострадавших в результате ЧП с поездом в Брянской области находятся на стационарном лечении в больницах. Состояние семи человек оценивается как тяжелое. Об... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T10:32

2025-06-02T10:32

2025-06-02T10:32

чп с поездами в брянской и курской областях

минздрав рф

новости

брянская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. 64 пострадавших в результате ЧП с поездом в Брянской области находятся на стационарном лечении в больницах. Состояние семи человек оценивается как тяжелое. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что причиной обрушения стал подрыв.Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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чп с поездами в брянской и курской областях, минздрав рф, новости, брянская область, россия