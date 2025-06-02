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Число пострадавших в ЧП с поездом Брянской области выросло до 104-х
Число пострадавших в ЧП с поездом Брянской области выросло до 104-х - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Число пострадавших в ЧП с поездом Брянской области выросло до 104-х
До 104 человек увеличилось число пострадавших в результате ЧП с пассажирским поездом в Выгоничском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T12:06
2025-06-02T12:06
2025-06-02T12:06
чп с поездами в брянской и курской областях
александр богомаз
брянская область
новости
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. До 104 человек увеличилось число пострадавших в результате ЧП с пассажирским поездом в Выгоничском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Ранее в Минздраве сообщили, что 64 пострадавших в результате ЧП с поездом в Брянской области находятся на стационарном лечении в больницах. Состояние семи человек оценивается как тяжелое.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли, сообщалось о более 70 пострадавших. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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чп с поездами в брянской и курской областях, александр богомаз, брянская область, новости, происшествия, россия
Число пострадавших в ЧП с поездом Брянской области выросло до 104-х
В Брянской области при ЧП с поездом пострадали 104 человека – Богомаз