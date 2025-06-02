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Британия переходит в состояние готовности к войне – Стармер
Британия переходит в состояние готовности к войне – Стармер - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Британия переходит в состояние готовности к войне – Стармер
Великобритания в рамках новой оборонной стратегии переходит в режим готовности к войне, что станет главной целью вооруженных сил страны. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T13:54
2025-06-02T13:54
2025-06-02T14:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Великобритания в рамках новой оборонной стратегии переходит в режим готовности к войне, что станет главной целью вооруженных сил страны. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер на пресс-конференции, посвященной новому стратегическому оборонному обзору правительства.В понедельник британское правительство представит стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. Как ранее сообщали СМИ, Россия в данном документе будет обозначена в качестве "прямой и насущной угрозы" национальной безопасности Британии, наряду с Китаем, Ираном и КНДР.В частности, Британия в рамках военного блока AUKUS планирует строительство 12 ударных атомных подводных лодок с ядерной силовой установкой и обычным вооружением.Также газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что Лондон планирует закупить у США истребителей F-35A, которые способны нести ядерные бомбы B61.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность для Киева"Мы не с Лондоном ведем переговоры": в РФ ответили на выпад Стармера ЕС превращается в европейский аналог НАТО – сенатор
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кир стармер, великобритания, новости, в мире, россия
Британия переходит в состояние готовности к войне – Стармер
Стармер заявил о переходе Великобритании в режим готовности к войне
13:54 02.06.2025 (обновлено: 14:45 02.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Великобритания в рамках новой оборонной стратегии переходит в режим готовности к войне, что станет главной целью вооруженных сил страны. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер на пресс-конференции, посвященной новому стратегическому оборонному обзору правительства.
"Мы переходим к состоянию готовности к войне, что станет главной целью наших вооруженных сил. Когда нам напрямую угрожают государства, обладающие передовыми вооруженными силами, самый эффективный способ их сдерживания - быть готовыми и показывать, что мы готовы обеспечить мир с помощью силы", - цитирует РИА Новости британского премьера.
В понедельник британское правительство представит стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. Как ранее сообщали СМИ, Россия в данном документе будет обозначена в качестве "прямой и насущной угрозы" национальной безопасности Британии, наряду с Китаем, Ираном и КНДР.
В частности, Британия в рамках военного блока AUKUS планирует строительство 12 ударных атомных подводных лодок с ядерной силовой установкой и обычным вооружением.
Также газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что Лондон планирует закупить у США истребителей F-35A, которые способны нести ядерные бомбы B61.
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