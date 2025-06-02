https://crimea.ria.ru/20250602/blagotvoritelnyy-zabeg-sbera-v-pomosch-detyam-proshel-v-krymu-1146892053.html

Благотворительный забег Сбера в помощь детям прошел в Крыму

Благотворительный забег Сбера в помощь детям прошел в Крыму - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Благотворительный забег Сбера в помощь детям прошел в Крыму

Благотворительный забег Сбера в помощь детям "Зеленый марафон" прошел в Крыму на территории курорта "Мрия" и собрал более 1,5 тысячи человек, сообщает... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T18:52

2025-06-02T18:52

2025-06-02T20:56

сбер

спорт

благотворительность

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Благотворительный забег Сбера в помощь детям "Зеленый марафон" прошел в Крыму на территории курорта "Мрия" и собрал более 1,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба банка.В рамках "Зеленого Марафона" взрослые и подростки от 14 до 17 лет пробежали дистанцию 4,2 километра. Также взрослые бежали дистанции 10 километров и 2,1 километра в дисциплине "Северная ходьба". Для детей была предусмотрена дистанция 500 метров.Разминку для спортсменов перед забегами провел победитель первенства Европы по боксу Исрафил Исламов."Уже в третий раз Крым становится частью одного из крупнейших беговых соревнований России – "Зеленого Марафона" Сбера. По доброй традиции, мы вновь проводим его на территории курорта "Мрия". Для всех, кто вместе с нами принял участие в этом празднике, спорт является источником энергии и вдохновения. Здесь собираются целыми семьями и большими корпоративными командами. "Зеленый Марафон" — больше, чем обычный забег: он символизирует преданность здоровому образу жизни, семейным ценностям, заботливое отношение к окружающей среде, а также поддержку детей с опытом сиротства и особенностями развития", — приводит пресс-служба слова управляющего Головным отделением Сбербанка в Крыму Андрея Подсвирова.Особое внимание на "Зеленом Марафоне" уделяется благотворительности. Туда направляются все собранные во время регистрации, а также в ходе мероприятий средства."Для нас большая честь уже не первый год принимать на территории курорта одно из самых масштабных и вдохновляющих спортивных событий страны — "Зеленый Марафон" Сбера. Проведение подобных мероприятий подтверждает: Крым — это не только курортный регион, но и точка притяжения для спортивной жизни страны. Уверен, что с каждым годом интерес к таким форматам будет расти, а Крым сможет занять достойное место на карте спортивного туризма России. Для нас важно быть частью этого движения и вносить свой вклад в продвижение активного и осознанного образа жизни. Мы искренне разделяем философию марафона: продвижение активного образа жизни, поддержку семейных ценностей и стремление к добрым социальным изменениям", — приводит пресс-служба слова генерального директора курорта "Мрия" Самвела Саруханяна.Кроме забегов на дистанции, для зрителей и болельщиков всех возрастов прошли спортивно-развлекательные активности: взрослые и дети могли принять участие в танцевальном флешмобе, сыграть в мега-дженгу, мега-дартс и другие активные игры, а также поучаствовать в мастер-классе по росписи пряников.31 мая "Зеленый марафон" бежали более 140 тысяч участников в восьми часовых поясах и в 60 городах страны, еще 150 тысяч болельщиков пришли их поддержать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, спорт, благотворительность, крым