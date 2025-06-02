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Благотворительный забег Сбера в помощь детям прошел в Крыму - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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Благотворительный забег Сбера в помощь детям прошел в Крыму
Благотворительный забег Сбера в помощь детям прошел в Крыму - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Благотворительный забег Сбера в помощь детям прошел в Крыму
Благотворительный забег Сбера в помощь детям "Зеленый марафон" прошел в Крыму на территории курорта "Мрия" и собрал более 1,5 тысячи человек, сообщает... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T18:52
2025-06-02T20:56
сбер
спорт
благотворительность
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Благотворительный забег Сбера в помощь детям "Зеленый марафон" прошел в Крыму на территории курорта "Мрия" и собрал более 1,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба банка.В рамках "Зеленого Марафона" взрослые и подростки от 14 до 17 лет пробежали дистанцию 4,2 километра. Также взрослые бежали дистанции 10 километров и 2,1 километра в дисциплине "Северная ходьба". Для детей была предусмотрена дистанция 500 метров.Разминку для спортсменов перед забегами провел победитель первенства Европы по боксу Исрафил Исламов."Уже в третий раз Крым становится частью одного из крупнейших беговых соревнований России – "Зеленого Марафона" Сбера. По доброй традиции, мы вновь проводим его на территории курорта "Мрия". Для всех, кто вместе с нами принял участие в этом празднике, спорт является источником энергии и вдохновения. Здесь собираются целыми семьями и большими корпоративными командами. "Зеленый Марафон" — больше, чем обычный забег: он символизирует преданность здоровому образу жизни, семейным ценностям, заботливое отношение к окружающей среде, а также поддержку детей с опытом сиротства и особенностями развития", — приводит пресс-служба слова управляющего Головным отделением Сбербанка в Крыму Андрея Подсвирова.Особое внимание на "Зеленом Марафоне" уделяется благотворительности. Туда направляются все собранные во время регистрации, а также в ходе мероприятий средства."Для нас большая честь уже не первый год принимать на территории курорта одно из самых масштабных и вдохновляющих спортивных событий страны — "Зеленый Марафон" Сбера. Проведение подобных мероприятий подтверждает: Крым — это не только курортный регион, но и точка притяжения для спортивной жизни страны. Уверен, что с каждым годом интерес к таким форматам будет расти, а Крым сможет занять достойное место на карте спортивного туризма России. Для нас важно быть частью этого движения и вносить свой вклад в продвижение активного и осознанного образа жизни. Мы искренне разделяем философию марафона: продвижение активного образа жизни, поддержку семейных ценностей и стремление к добрым социальным изменениям", — приводит пресс-служба слова генерального директора курорта "Мрия" Самвела Саруханяна.Кроме забегов на дистанции, для зрителей и болельщиков всех возрастов прошли спортивно-развлекательные активности: взрослые и дети могли принять участие в танцевальном флешмобе, сыграть в мега-дженгу, мега-дартс и другие активные игры, а также поучаствовать в мастер-классе по росписи пряников.31 мая "Зеленый марафон" бежали более 140 тысяч участников в восьми часовых поясах и в 60 городах страны, еще 150 тысяч болельщиков пришли их поддержать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
96
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сбер, спорт, благотворительность, крым

Благотворительный забег Сбера в помощь детям прошел в Крыму

18:52 02.06.2025 (обновлено: 20:56 02.06.2025)
 
© Фото: пресс-служба СбераБлаготворительный забег Сбера в помощь детям прошел в Крыму
Благотворительный забег Сбера в помощь детям прошел в Крыму
© Фото: пресс-служба Сбера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Благотворительный забег Сбера в помощь детям "Зеленый марафон" прошел в Крыму на территории курорта "Мрия" и собрал более 1,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба банка.
В рамках "Зеленого Марафона" взрослые и подростки от 14 до 17 лет пробежали дистанцию 4,2 километра. Также взрослые бежали дистанции 10 километров и 2,1 километра в дисциплине "Северная ходьба". Для детей была предусмотрена дистанция 500 метров.
Разминку для спортсменов перед забегами провел победитель первенства Европы по боксу Исрафил Исламов.
"Уже в третий раз Крым становится частью одного из крупнейших беговых соревнований России – "Зеленого Марафона" Сбера. По доброй традиции, мы вновь проводим его на территории курорта "Мрия". Для всех, кто вместе с нами принял участие в этом празднике, спорт является источником энергии и вдохновения. Здесь собираются целыми семьями и большими корпоративными командами. "Зеленый Марафон" — больше, чем обычный забег: он символизирует преданность здоровому образу жизни, семейным ценностям, заботливое отношение к окружающей среде, а также поддержку детей с опытом сиротства и особенностями развития", — приводит пресс-служба слова управляющего Головным отделением Сбербанка в Крыму Андрея Подсвирова.
Особое внимание на "Зеленом Марафоне" уделяется благотворительности. Туда направляются все собранные во время регистрации, а также в ходе мероприятий средства.
"Для нас большая честь уже не первый год принимать на территории курорта одно из самых масштабных и вдохновляющих спортивных событий страны — "Зеленый Марафон" Сбера. Проведение подобных мероприятий подтверждает: Крым — это не только курортный регион, но и точка притяжения для спортивной жизни страны. Уверен, что с каждым годом интерес к таким форматам будет расти, а Крым сможет занять достойное место на карте спортивного туризма России. Для нас важно быть частью этого движения и вносить свой вклад в продвижение активного и осознанного образа жизни. Мы искренне разделяем философию марафона: продвижение активного образа жизни, поддержку семейных ценностей и стремление к добрым социальным изменениям", — приводит пресс-служба слова генерального директора курорта "Мрия" Самвела Саруханяна.
Кроме забегов на дистанции, для зрителей и болельщиков всех возрастов прошли спортивно-развлекательные активности: взрослые и дети могли принять участие в танцевальном флешмобе, сыграть в мега-дженгу, мега-дартс и другие активные игры, а также поучаствовать в мастер-классе по росписи пряников.
31 мая "Зеленый марафон" бежали более 140 тысяч участников в восьми часовых поясах и в 60 городах страны, еще 150 тысяч болельщиков пришли их поддержать.
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