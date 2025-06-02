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205 вражеских дронов сбиты вне зоны СВО за сутки - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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205 вражеских дронов сбиты вне зоны СВО за сутки
205 вражеских дронов сбиты вне зоны СВО за сутки - РИА Новости Крым, 02.06.2025
205 вражеских дронов сбиты вне зоны СВО за сутки
Российские средства ПВО за сутки сбили 316 вражеских беспилотников, из них 205 – вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны России в понедельник. РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T13:29
2025-06-02T13:29
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили 316 вражеских беспилотников, из них 205 – вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны России в понедельник.Также российские военные поразили вражеские цеха по производству ударных беспилотников, места их запуска и хранения, склады боеприпасов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.Только за минувшую ночь российские Средства противовоздушной обороны сбили 162 украинских беспилотника над девятью регионами России, в том числе над Крымом, сообщали ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом отработала ПВОУчасток трассы М4 "Дон" перекрыли из-за упавшего беспилотникаМассированная атака беспилотников на Москву: что известно
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, новости
205 вражеских дронов сбиты вне зоны СВО за сутки

Российские средства ПВО сбили 205 вражеских дронов вне зоны спецоперации за сутки

13:29 02.06.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили 316 вражеских беспилотников, из них 205 – вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны России в понедельник.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, а также 316 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 205 вне зоны проведения специальной военной операции", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Также российские военные поразили вражеские цеха по производству ударных беспилотников, места их запуска и хранения, склады боеприпасов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.
Только за минувшую ночь российские Средства противовоздушной обороны сбили 162 украинских беспилотника над девятью регионами России, в том числе над Крымом, сообщали ранее в Минобороны РФ.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Вооруженные силы РоссииНовости
 
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