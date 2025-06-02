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205 вражеских дронов сбиты вне зоны СВО за сутки
205 вражеских дронов сбиты вне зоны СВО за сутки - РИА Новости Крым, 02.06.2025
205 вражеских дронов сбиты вне зоны СВО за сутки
Российские средства ПВО за сутки сбили 316 вражеских беспилотников, из них 205 – вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны России в понедельник. РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T13:29
2025-06-02T13:29
2025-06-02T13:29
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили 316 вражеских беспилотников, из них 205 – вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны России в понедельник.Также российские военные поразили вражеские цеха по производству ударных беспилотников, места их запуска и хранения, склады боеприпасов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.Только за минувшую ночь российские Средства противовоздушной обороны сбили 162 украинских беспилотника над девятью регионами России, в том числе над Крымом, сообщали ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом отработала ПВОУчасток трассы М4 "Дон" перекрыли из-за упавшего беспилотникаМассированная атака беспилотников на Москву: что известно
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, новости
205 вражеских дронов сбиты вне зоны СВО за сутки
Российские средства ПВО сбили 205 вражеских дронов вне зоны спецоперации за сутки