https://crimea.ria.ru/20250602/205-vrazheskikh-dronov-sbity-vne-zony-svo-za-sutki-1146882395.html

205 вражеских дронов сбиты вне зоны СВО за сутки

205 вражеских дронов сбиты вне зоны СВО за сутки - РИА Новости Крым, 02.06.2025

205 вражеских дронов сбиты вне зоны СВО за сутки

Российские средства ПВО за сутки сбили 316 вражеских беспилотников, из них 205 – вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны России в понедельник. РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T13:29

2025-06-02T13:29

2025-06-02T13:29

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили 316 вражеских беспилотников, из них 205 – вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны России в понедельник.Также российские военные поразили вражеские цеха по производству ударных беспилотников, места их запуска и хранения, склады боеприпасов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.Только за минувшую ночь российские Средства противовоздушной обороны сбили 162 украинских беспилотника над девятью регионами России, в том числе над Крымом, сообщали ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом отработала ПВОУчасток трассы М4 "Дон" перекрыли из-за упавшего беспилотникаМассированная атака беспилотников на Москву: что известно

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, новости