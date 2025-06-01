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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 01.06.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T13:06
2025-06-01T13:06
2025-06-01T13:15
севастополь
новости севастополя
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности во время действия сигнала воздушной тревоги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд – дептранс
13:06 01.06.2025 (обновлено: 13:15 01.06.2025)