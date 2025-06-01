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В Крыму открылся первый туннельный океанариум - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 01.06.2025
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В Крыму открылся первый туннельный океанариум - ВИДЕО
В Крыму открылся первый туннельный океанариум - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 01.06.2025
В Крыму открылся первый туннельный океанариум - ВИДЕО
В Ялте открылся первый туннельный океанариум в Крыму площадью 800 квадратных метров. Мероприятие приурочили к Международному дню защиты детей, передает... РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T15:31
2025-06-01T15:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июня – РИА Новости Крым. В Ялте открылся первый туннельный океанариум в Крыму площадью 800 квадратных метров. Мероприятие приурочили к Международному дню защиты детей, передает корреспондент РИА Новости Крым. "Познавательное направление, одно из самых популярных в сфере туризма республики. Всего в Крыму открыто 194 объекта показа. Уверен, что этот океанариум будет точкой притяжения не только в масштабах города, но и всей республики", – сказал на открытии министр курортов Крыма Сергей Ганзий. Здание океанариума расположено на набережной Ялты. Внутреннее обустройство выполнено в стиле подземной пещеры. В океанариуме множество залов и туннель с морскими и экзотическими рыбами, а также аквариум с пятью видами акул.В рамках мероприятия он поздравил всех маленьких гостей с Международным днем защиты детей. Ребятам в честь праздника раздали 1000 порций мороженого.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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отдых, отдых в крыму, крым, новости крыма, сергей ганзий, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, минкурортов крыма, ялта, видео
В Крыму открылся первый туннельный океанариум - ВИДЕО

В Ялте открылся первый туннельный океанариум в Крыму - ВИДЕО

15:31 01.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июня – РИА Новости Крым. В Ялте открылся первый туннельный океанариум в Крыму площадью 800 квадратных метров. Мероприятие приурочили к Международному дню защиты детей, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Познавательное направление, одно из самых популярных в сфере туризма республики. Всего в Крыму открыто 194 объекта показа. Уверен, что этот океанариум будет точкой притяжения не только в масштабах города, но и всей республики", – сказал на открытии министр курортов Крыма Сергей Ганзий.
Здание океанариума расположено на набережной Ялты. Внутреннее обустройство выполнено в стиле подземной пещеры. В океанариуме множество залов и туннель с морскими и экзотическими рыбами, а также аквариум с пятью видами акул.
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© РИА Новости Крым
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© РИА Новости Крым
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Океанариум в Ялте
© РИА Новости Крым
В рамках мероприятия он поздравил всех маленьких гостей с Международным днем защиты детей. Ребятам в честь праздника раздали 1000 порций мороженого.
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