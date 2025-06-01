В Крыму открылся первый туннельный океанариум - ВИДЕО
В Ялте открылся первый туннельный океанариум в Крыму - ВИДЕО
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июня – РИА Новости Крым. В Ялте открылся первый туннельный океанариум в Крыму площадью 800 квадратных метров. Мероприятие приурочили к Международному дню защиты детей, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Познавательное направление, одно из самых популярных в сфере туризма республики. Всего в Крыму открыто 194 объекта показа. Уверен, что этот океанариум будет точкой притяжения не только в масштабах города, но и всей республики", – сказал на открытии министр курортов Крыма Сергей Ганзий.
Здание океанариума расположено на набережной Ялты. Внутреннее обустройство выполнено в стиле подземной пещеры. В океанариуме множество залов и туннель с морскими и экзотическими рыбами, а также аквариум с пятью видами акул.
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Океанариум в Ялте
© РИА Новости Крым
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Океанариум в Ялте
© РИА Новости Крым
2 из 9
Океанариум в Ялте
© РИА Новости Крым
3 из 9
Океанариум в Ялте
© РИА Новости Крым
4 из 9
Океанариум в Ялте
© РИА Новости Крым
5 из 9
Океанариум в Ялте
© РИА Новости Крым
6 из 9
Океанариум в Ялте
© РИА Новости Крым
7 из 9
Океанариум в Ялте
© РИА Новости Крым
8 из 9
Океанариум в Ялте
© РИА Новости Крым
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Океанариум в Ялте
© РИА Новости Крым
В рамках мероприятия он поздравил всех маленьких гостей с Международным днем защиты детей. Ребятам в честь праздника раздали 1000 порций мороженого.
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