https://crimea.ria.ru/20250601/v-krymu-otkrylsya-pervyy-tunnelnyy-okeanarium---video-1146867570.html

В Крыму открылся первый туннельный океанариум - ВИДЕО

В Крыму открылся первый туннельный океанариум - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 01.06.2025

В Крыму открылся первый туннельный океанариум - ВИДЕО

В Ялте открылся первый туннельный океанариум в Крыму площадью 800 квадратных метров. Мероприятие приурочили к Международному дню защиты детей, передает... РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T15:31

2025-06-01T15:31

2025-06-01T15:31

отдых

отдых в крыму

крым

новости крыма

сергей ганзий

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

минкурортов крыма

ялта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146866549_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fdea86d72f061b2a4f187ab147e7e4cc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июня – РИА Новости Крым. В Ялте открылся первый туннельный океанариум в Крыму площадью 800 квадратных метров. Мероприятие приурочили к Международному дню защиты детей, передает корреспондент РИА Новости Крым. "Познавательное направление, одно из самых популярных в сфере туризма республики. Всего в Крыму открыто 194 объекта показа. Уверен, что этот океанариум будет точкой притяжения не только в масштабах города, но и всей республики", – сказал на открытии министр курортов Крыма Сергей Ганзий. Здание океанариума расположено на набережной Ялты. Внутреннее обустройство выполнено в стиле подземной пещеры. В океанариуме множество залов и туннель с морскими и экзотическими рыбами, а также аквариум с пятью видами акул.В рамках мероприятия он поздравил всех маленьких гостей с Международным днем защиты детей. Ребятам в честь праздника раздали 1000 порций мороженого.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250530/vesna-malyshey-v-krymskom-zooparke-nastoyaschiy-bebi-bum-1146835052.html

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, отдых в крыму, крым, новости крыма, сергей ганзий, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, минкурортов крыма, ялта, видео