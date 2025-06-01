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В Керчи больше суток не будет воды - РИА Новости Крым, 01.06.2025
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В Керчи больше суток не будет воды
В Керчи больше суток не будет воды - РИА Новости Крым, 01.06.2025
В Керчи больше суток не будет воды
В Керчи в ночь на 2 июня ограничат подачу водоснабжения в большей части города из-за работ подрядной организации по переподключению водовода на новые... РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T19:19
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керчь
вода крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Керчи в ночь на 2 июня ограничат подачу водоснабжения в большей части города из-за работ подрядной организации по переподключению водовода на новые магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".Воды в городе не будет с 23:50 1 июня. Восстановить подачу планируют к 8 часам 3 июня. На предприятии добавили, что ограничения подачи ресурса не коснутся района Аршинцево.На время проведения работ 2 июня будет организован подвоз воды по графику, который опубликован в официальном Telegram-канале "Воды Крыма".Ранее сообщалось, что в городе-герое реконструируют сети водовода. Работы по модернизации магистральных и разводящих сетей в Керчи проводят по федеральной целевой программе. Сумма контрактов – около 1 миллиарда рублей каждый.Сейчас городские сети в неудовлетворительном состоянии. Они практически полностью изношены. Благодаря такой модернизации керчане забудут о проблемах с водоснабжением минимум на ближайшие полвека, обещают специалисты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализацииВ Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водоводаКакие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление
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РИА Новости Крым
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В Керчи больше суток не будет воды

В Керчи больше суток не будет воды из-за работ подрядчика

19:19 01.06.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Керчи в ночь на 2 июня ограничат подачу водоснабжения в большей части города из-за работ подрядной организации по переподключению водовода на новые магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".
"В связи с проведением работ по переподключению магистрального водовода Ду-1000 мм подрядной организацией в районе улицы Чкалова будет ограничено водоснабжение во всех районах города Керчи", – сказано в сообщении.
Воды в городе не будет с 23:50 1 июня. Восстановить подачу планируют к 8 часам 3 июня. На предприятии добавили, что ограничения подачи ресурса не коснутся района Аршинцево.
На время проведения работ 2 июня будет организован подвоз воды по графику, который опубликован в официальном Telegram-канале "Воды Крыма".
Ранее сообщалось, что в городе-герое реконструируют сети водовода. Работы по модернизации магистральных и разводящих сетей в Керчи проводят по федеральной целевой программе. Сумма контрактов – около 1 миллиарда рублей каждый.

Сейчас городские сети в неудовлетворительном состоянии. Они практически полностью изношены. Благодаря такой модернизации керчане забудут о проблемах с водоснабжением минимум на ближайшие полвека, обещают специалисты.
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