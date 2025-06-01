https://crimea.ria.ru/20250601/v-kerchi-bolshe-sutok-ne-budet-vody-1146864440.html

В Керчи больше суток не будет воды

В Керчи больше суток не будет воды - РИА Новости Крым, 01.06.2025

В Керчи больше суток не будет воды

В Керчи в ночь на 2 июня ограничат подачу водоснабжения в большей части города из-за работ подрядной организации по переподключению водовода на новые... РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T19:19

2025-06-01T19:19

2025-06-01T19:19

керчь

вода крыма

вода в крыму

отключение воды

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fce7a55795c080ae89fec75712f582c9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Керчи в ночь на 2 июня ограничат подачу водоснабжения в большей части города из-за работ подрядной организации по переподключению водовода на новые магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".Воды в городе не будет с 23:50 1 июня. Восстановить подачу планируют к 8 часам 3 июня. На предприятии добавили, что ограничения подачи ресурса не коснутся района Аршинцево.На время проведения работ 2 июня будет организован подвоз воды по графику, который опубликован в официальном Telegram-канале "Воды Крыма".Ранее сообщалось, что в городе-герое реконструируют сети водовода. Работы по модернизации магистральных и разводящих сетей в Керчи проводят по федеральной целевой программе. Сумма контрактов – около 1 миллиарда рублей каждый.Сейчас городские сети в неудовлетворительном состоянии. Они практически полностью изношены. Благодаря такой модернизации керчане забудут о проблемах с водоснабжением минимум на ближайшие полвека, обещают специалисты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализацииВ Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водоводаКакие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление

керчь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, вода крыма, вода в крыму, отключение воды, крым, новости крыма