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В Брянской области поврежден еще один отрезок железной дороги
В Брянской области поврежден еще один отрезок железной дороги - РИА Новости Крым, 01.06.2025
В Брянской области поврежден еще один отрезок железной дороги
В Брянской области обнаружили еще одно повреждение ж/д пути, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T12:07
2025-06-01T12:07
2025-06-01T12:20
железная дорога
брянская область
поезд
мост
российские железные дороги (ржд)
новости
чп с поездами в брянской и курской областях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Брянской области обнаружили еще одно повреждение ж/д пути, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.Никто не пострадал, подчеркнули в компании-перевозчике. Движение пригородных поездов и поездов дальнего следования на данном участке не осуществляется.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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железная дорога, брянская область, поезд, мост, российские железные дороги (ржд), новости, чп с поездами в брянской и курской областях
В Брянской области поврежден еще один отрезок железной дороги
Еще один отрезок железной дороги поврежден в Брянской области
12:07 01.06.2025 (обновлено: 12:20 01.06.2025)