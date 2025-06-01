https://crimea.ria.ru/20250601/v-bryanskoy-oblasti-povrezhden-esche-odin-otrezok-zheleznoy-dorogi-1146861648.html

В Брянской области поврежден еще один отрезок железной дороги

В Брянской области поврежден еще один отрезок железной дороги - РИА Новости Крым, 01.06.2025

В Брянской области поврежден еще один отрезок железной дороги

В Брянской области обнаружили еще одно повреждение ж/д пути, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T12:07

2025-06-01T12:07

2025-06-01T12:20

железная дорога

брянская область

поезд

мост

российские железные дороги (ржд)

новости

чп с поездами в брянской и курской областях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Брянской области обнаружили еще одно повреждение ж/д пути, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.Никто не пострадал, подчеркнули в компании-перевозчике. Движение пригородных поездов и поездов дальнего следования на данном участке не осуществляется.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>

брянская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

железная дорога, брянская область, поезд, мост, российские железные дороги (ржд), новости, чп с поездами в брянской и курской областях