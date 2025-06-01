https://crimea.ria.ru/20250601/ukrainskie-bespilotniki-atakuyut-murmanskuyu-oblast-1146864922.html

Украинские беспилотники атакуют Мурманскую область

Украинские беспилотники атакуют Мурманскую область - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Украинские беспилотники атакуют Мурманскую область

На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T14:55

2025-06-01T14:55

2025-06-01T15:31

мурманская область

андрей чибис

новости

пво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.Губернатор призвал граждан сохранять спокойствие и сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях.Ранее в воскресенье в Иркутской области дроны атаковали военную часть.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

мурманская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурманская область, андрей чибис, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон)