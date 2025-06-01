https://crimea.ria.ru/20250601/ukrainskie-bespilotniki-atakuyut-murmanskuyu-oblast-1146864922.html
Украинские беспилотники атакуют Мурманскую область
Украинские беспилотники атакуют Мурманскую область - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Украинские беспилотники атакуют Мурманскую область
На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T14:55
2025-06-01T14:55
2025-06-01T15:31
мурманская область
андрей чибис
новости
пво
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140944682_0:222:2886:1845_1920x0_80_0_0_9d6d23e7a209ee2c624e69108d9333a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.Губернатор призвал граждан сохранять спокойствие и сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях.Ранее в воскресенье в Иркутской области дроны атаковали военную часть.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
мурманская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140944682_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_20b548cd34e56254699ffbe1e530da88.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, андрей чибис, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Украинские беспилотники атакуют Мурманскую область
Украинские беспилотники атакуют Мурманскую область
14:55 01.06.2025 (обновлено: 15:31 01.06.2025)