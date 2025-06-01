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Украинские беспилотники атакуют Мурманскую область - РИА Новости Крым, 01.06.2025
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Украинские беспилотники атакуют Мурманскую область
Украинские беспилотники атакуют Мурманскую область - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Украинские беспилотники атакуют Мурманскую область
На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T14:55
2025-06-01T15:31
мурманская область
андрей чибис
новости
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.Губернатор призвал граждан сохранять спокойствие и сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях.Ранее в воскресенье в Иркутской области дроны атаковали военную часть.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мурманская область, андрей чибис, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Украинские беспилотники атакуют Мурманскую область

Украинские беспилотники атакуют Мурманскую область

14:55 01.06.2025 (обновлено: 15:31 01.06.2025)
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
"Работает ПВО, правоохранители и экстренные службы", – сказано в сообщении.
Губернатор призвал граждан сохранять спокойствие и сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях.
Ранее в воскресенье в Иркутской области дроны атаковали военную часть.
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Мурманская областьАндрей ЧибисНовостиПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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