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Смертельное ДТП в Крыму – водитель перевернулся на большой скорости - РИА Новости Крым, 01.06.2025
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Смертельное ДТП в Крыму – водитель перевернулся на большой скорости
Смертельное ДТП в Крыму – водитель перевернулся на большой скорости - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Смертельное ДТП в Крыму – водитель перевернулся на большой скорости
В Нижнегорском районе Крыма на большой скорости опрокинулся автомобиль, водитель погиб. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T09:16
2025-06-01T09:37
нижнегорский район
новости крыма
происшествия
дтп в крыму и севастополе
госавтоинспекция крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма на большой скорости опрокинулся автомобиль, водитель погиб. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.По предварительным данным, 31 мая около 19:30 водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем LADA Самара, двигаясь по автодороге "Нижнегорский – Белогорск – Жемчужина" не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожную обстановкуПравоохранители напомнили, что необходимо учитывать дорожные условия при управлении транспортным средством, воздерживаться от выполнения опасных маневров, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию.Накануне пьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе. А на автодороге Ялта – Севастополь произошло смертельное ДТП с мотоциклистом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ленинском районе Крыма насмерть сбили пешехода на трассеГде и как на дорогах Крыма смогли сократить число нарушений в 100 разАвтобус упал с моста: более 20 погибших в жутком ДТП в Нигерии
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РИА Новости Крым
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нижнегорский район, новости крыма, происшествия, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма
Смертельное ДТП в Крыму – водитель перевернулся на большой скорости

В Крыму водитель погиб в ДТП при опрокидывании легковушки на большой скорости

09:16 01.06.2025 (обновлено: 09:37 01.06.2025)
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Нижнегорском районе Крыма
ДТП в Нижнегорском районе Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма на большой скорости опрокинулся автомобиль, водитель погиб. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 31 мая около 19:30 водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем LADA Самара, двигаясь по автодороге "Нижнегорский – Белогорск – Жемчужина" не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожную обстановку
"В результате этого водитель осуществил съезд с дороги влево с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель смертельно травмирован", – сказано в сообщении.
Правоохранители напомнили, что необходимо учитывать дорожные условия при управлении транспортным средством, воздерживаться от выполнения опасных маневров, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию.
Накануне пьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе. А на автодороге Ялта – Севастополь произошло смертельное ДТП с мотоциклистом.
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Нижнегорский районНовости КрымаПроисшествияДТП в Крыму и СевастополеГосавтоинспекция Крыма
 
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