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Смертельное ДТП в Крыму – водитель перевернулся на большой скорости

Смертельное ДТП в Крыму – водитель перевернулся на большой скорости - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Смертельное ДТП в Крыму – водитель перевернулся на большой скорости

В Нижнегорском районе Крыма на большой скорости опрокинулся автомобиль, водитель погиб. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T09:16

2025-06-01T09:16

2025-06-01T09:37

нижнегорский район

новости крыма

происшествия

дтп в крыму и севастополе

госавтоинспекция крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма на большой скорости опрокинулся автомобиль, водитель погиб. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.По предварительным данным, 31 мая около 19:30 водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем LADA Самара, двигаясь по автодороге "Нижнегорский – Белогорск – Жемчужина" не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожную обстановкуПравоохранители напомнили, что необходимо учитывать дорожные условия при управлении транспортным средством, воздерживаться от выполнения опасных маневров, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию.Накануне пьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе. А на автодороге Ялта – Севастополь произошло смертельное ДТП с мотоциклистом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ленинском районе Крыма насмерть сбили пешехода на трассеГде и как на дорогах Крыма смогли сократить число нарушений в 100 разАвтобус упал с моста: более 20 погибших в жутком ДТП в Нигерии

нижнегорский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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