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Симферополь вчера и сегодня: история и новая городская идентичность - РИА Новости Крым, 01.06.2025
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Симферополь вчера и сегодня: история и новая городская идентичность
Симферополь вчера и сегодня: история и новая городская идентичность - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Симферополь вчера и сегодня: история и новая городская идентичность
За последние десять лет Симферополь переживает новый этап развития. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гид по Крыму, краевед, географ-путешественник РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T15:56
2025-06-01T15:27
радио "спутник в крыму"
симферополь
иван коваленко
новости
новости крыма
городская среда
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. За последние десять лет Симферополь переживает новый этап развития. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гид по Крыму, краевед, географ-путешественник Иван Коваленко.По его словам, обновление городской инфраструктуры, реставрация исторических зданий и благоустройство улиц стали неотъемлемой частью жизни горожан. В городе появляются новые скверы, памятники, клумбы и скульптурные композиции.Особое внимание уделяется восстановлению фасадов дореволюционных домов. Среди заметных объектов – дом купца Чирахова на улице Кирова, здание бывшей гимназии Станишевской, городская управа на улице Пушкина. Все работы ведутся с соблюдением требований к охране культурного наследия.Он называет Симферополь уникальным примером смешения архитектурных стилей и культур. Город, по его словам, всегда был "воротами Крыма" и хранил в себе следы разных эпох – от средневековья до современности. Именно это, считает эксперт, и придает Симферополю особый дух.Коваленко особо выделяет "золотой треугольник" Симферополя – Екатерининский сад, сквер Александра Невского и Семинарский сквер, как архитектурное сердце города. Он отмечает гармоничное сосуществование новых зданий с исторической застройкой, подчеркивая, что современная архитектура в центре города становится продолжением истории.Важной частью местной идентичности, по мнению краеведа, остается символ – пчела, изображенная на гербе Симферополя со времен Потемкина. Именно граф назвал нынешнюю крымскую столицу городом пользы.Среди интересных исторических фактов, которыми гид любит делиться на экскурсиях, – именно с Симферополя началась жизнь современной Восточной Европы. Здесь была стоянка первобытного человека Чокурча, возраст котрой 49-50 тысяч лет."В Симферополе вы можете попасть из Европы в Азию, сразу из Азии в Европу. Вы можете увидеть колорит. Я вот вижу туристов с материка, которые удивляются и говорят, что ничего подобного не видели. Так что любите свой город, трудитесь на его благо. И тогда город вам ответит этим же сердцем и обнимет вас своими прекрасными объятиями", – заключил Коваленко, поздравляя всех симферопольцев с наступающим Днем города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе благоустроят три парка за полмиллиарда рублейВозрождение кенассы: в 1930 году был закрыт храм караимов в СимферополеТеплый фасад и возрожденная лепнина: как в Симферополе ремонтируют дома
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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симферополь, иван коваленко, новости, новости крыма, городская среда, общество
Симферополь вчера и сегодня: история и новая городская идентичность

Краевед: Симферополь – город перемен с богатым прошлым и живым настоящим

15:56 01.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферополь
Симферополь - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. За последние десять лет Симферополь переживает новый этап развития. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гид по Крыму, краевед, географ-путешественник Иван Коваленко.
По его словам, обновление городской инфраструктуры, реставрация исторических зданий и благоустройство улиц стали неотъемлемой частью жизни горожан. В городе появляются новые скверы, памятники, клумбы и скульптурные композиции.
"Вряд ли еще в нашей истории, за 241 год, был такой момент, когда горожане настолько начинают влюбляться заново в свой город", – отметил Коваленко.
Особое внимание уделяется восстановлению фасадов дореволюционных домов. Среди заметных объектов – дом купца Чирахова на улице Кирова, здание бывшей гимназии Станишевской, городская управа на улице Пушкина. Все работы ведутся с соблюдением требований к охране культурного наследия.
"У нас достаточно жесткое законодательство в сфере архитектуры, обновления памятников. Новое ничего, так сказать, не лепят, старое не отбивают", – подчеркивает краевед.
Он называет Симферополь уникальным примером смешения архитектурных стилей и культур. Город, по его словам, всегда был "воротами Крыма" и хранил в себе следы разных эпох – от средневековья до современности. Именно это, считает эксперт, и придает Симферополю особый дух.
Коваленко особо выделяет "золотой треугольник" Симферополя – Екатерининский сад, сквер Александра Невского и Семинарский сквер, как архитектурное сердце города. Он отмечает гармоничное сосуществование новых зданий с исторической застройкой, подчеркивая, что современная архитектура в центре города становится продолжением истории.
Важной частью местной идентичности, по мнению краеведа, остается символ – пчела, изображенная на гербе Симферополя со времен Потемкина. Именно граф назвал нынешнюю крымскую столицу городом пользы.
"В Крыму, в каждом городе люди по-своему выделяются. Севастополь – максимальный патриотизм, Ялта – максимальная расслабленность и так далее. А вот Симферополь – город максимального трудолюбия", – рассуждает краевед.
Среди интересных исторических фактов, которыми гид любит делиться на экскурсиях, – именно с Симферополя началась жизнь современной Восточной Европы. Здесь была стоянка первобытного человека Чокурча, возраст котрой 49-50 тысяч лет.
"В Симферополе вы можете попасть из Европы в Азию, сразу из Азии в Европу. Вы можете увидеть колорит. Я вот вижу туристов с материка, которые удивляются и говорят, что ничего подобного не видели. Так что любите свой город, трудитесь на его благо. И тогда город вам ответит этим же сердцем и обнимет вас своими прекрасными объятиями", – заключил Коваленко, поздравляя всех симферопольцев с наступающим Днем города.
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Радио "Спутник в Крыму"СимферопольИван КоваленкоНовостиНовости КрымаГородская средаОбщество
 
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