https://crimea.ria.ru/20250601/simferopol-vchera-i-segodnya-istoriya-i-novaya-gorodskaya-identichnost-1146823484.html

Симферополь вчера и сегодня: история и новая городская идентичность

Симферополь вчера и сегодня: история и новая городская идентичность - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Симферополь вчера и сегодня: история и новая городская идентичность

За последние десять лет Симферополь переживает новый этап развития. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гид по Крыму, краевед, географ-путешественник РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T15:56

2025-06-01T15:56

2025-06-01T15:27

радио "спутник в крыму"

симферополь

иван коваленко

новости

новости крыма

городская среда

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. За последние десять лет Симферополь переживает новый этап развития. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гид по Крыму, краевед, географ-путешественник Иван Коваленко.По его словам, обновление городской инфраструктуры, реставрация исторических зданий и благоустройство улиц стали неотъемлемой частью жизни горожан. В городе появляются новые скверы, памятники, клумбы и скульптурные композиции.Особое внимание уделяется восстановлению фасадов дореволюционных домов. Среди заметных объектов – дом купца Чирахова на улице Кирова, здание бывшей гимназии Станишевской, городская управа на улице Пушкина. Все работы ведутся с соблюдением требований к охране культурного наследия.Он называет Симферополь уникальным примером смешения архитектурных стилей и культур. Город, по его словам, всегда был "воротами Крыма" и хранил в себе следы разных эпох – от средневековья до современности. Именно это, считает эксперт, и придает Симферополю особый дух.Коваленко особо выделяет "золотой треугольник" Симферополя – Екатерининский сад, сквер Александра Невского и Семинарский сквер, как архитектурное сердце города. Он отмечает гармоничное сосуществование новых зданий с исторической застройкой, подчеркивая, что современная архитектура в центре города становится продолжением истории.Важной частью местной идентичности, по мнению краеведа, остается символ – пчела, изображенная на гербе Симферополя со времен Потемкина. Именно граф назвал нынешнюю крымскую столицу городом пользы.Среди интересных исторических фактов, которыми гид любит делиться на экскурсиях, – именно с Симферополя началась жизнь современной Восточной Европы. Здесь была стоянка первобытного человека Чокурча, возраст котрой 49-50 тысяч лет."В Симферополе вы можете попасть из Европы в Азию, сразу из Азии в Европу. Вы можете увидеть колорит. Я вот вижу туристов с материка, которые удивляются и говорят, что ничего подобного не видели. Так что любите свой город, трудитесь на его благо. И тогда город вам ответит этим же сердцем и обнимет вас своими прекрасными объятиями", – заключил Коваленко, поздравляя всех симферопольцев с наступающим Днем города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе благоустроят три парка за полмиллиарда рублейВозрождение кенассы: в 1930 году был закрыт храм караимов в СимферополеТеплый фасад и возрожденная лепнина: как в Симферополе ремонтируют дома

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, иван коваленко, новости, новости крыма, городская среда, общество