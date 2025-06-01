https://crimea.ria.ru/20250601/simferopol-vchera-i-segodnya-istoriya-i-novaya-gorodskaya-identichnost-1146823484.html
Симферополь вчера и сегодня: история и новая городская идентичность
Симферополь вчера и сегодня: история и новая городская идентичность - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Симферополь вчера и сегодня: история и новая городская идентичность
За последние десять лет Симферополь переживает новый этап развития. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гид по Крыму, краевед, географ-путешественник РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T15:56
2025-06-01T15:56
2025-06-01T15:27
радио "спутник в крыму"
симферополь
иван коваленко
новости
новости крыма
городская среда
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0a/1140991426_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5744787148002be5abdc9f935794510a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. За последние десять лет Симферополь переживает новый этап развития. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гид по Крыму, краевед, географ-путешественник Иван Коваленко.По его словам, обновление городской инфраструктуры, реставрация исторических зданий и благоустройство улиц стали неотъемлемой частью жизни горожан. В городе появляются новые скверы, памятники, клумбы и скульптурные композиции.Особое внимание уделяется восстановлению фасадов дореволюционных домов. Среди заметных объектов – дом купца Чирахова на улице Кирова, здание бывшей гимназии Станишевской, городская управа на улице Пушкина. Все работы ведутся с соблюдением требований к охране культурного наследия.Он называет Симферополь уникальным примером смешения архитектурных стилей и культур. Город, по его словам, всегда был "воротами Крыма" и хранил в себе следы разных эпох – от средневековья до современности. Именно это, считает эксперт, и придает Симферополю особый дух.Коваленко особо выделяет "золотой треугольник" Симферополя – Екатерининский сад, сквер Александра Невского и Семинарский сквер, как архитектурное сердце города. Он отмечает гармоничное сосуществование новых зданий с исторической застройкой, подчеркивая, что современная архитектура в центре города становится продолжением истории.Важной частью местной идентичности, по мнению краеведа, остается символ – пчела, изображенная на гербе Симферополя со времен Потемкина. Именно граф назвал нынешнюю крымскую столицу городом пользы.Среди интересных исторических фактов, которыми гид любит делиться на экскурсиях, – именно с Симферополя началась жизнь современной Восточной Европы. Здесь была стоянка первобытного человека Чокурча, возраст котрой 49-50 тысяч лет."В Симферополе вы можете попасть из Европы в Азию, сразу из Азии в Европу. Вы можете увидеть колорит. Я вот вижу туристов с материка, которые удивляются и говорят, что ничего подобного не видели. Так что любите свой город, трудитесь на его благо. И тогда город вам ответит этим же сердцем и обнимет вас своими прекрасными объятиями", – заключил Коваленко, поздравляя всех симферопольцев с наступающим Днем города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе благоустроят три парка за полмиллиарда рублейВозрождение кенассы: в 1930 году был закрыт храм караимов в СимферополеТеплый фасад и возрожденная лепнина: как в Симферополе ремонтируют дома
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0a/1140991426_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_792f581b2fd684339e51f74b3642c10d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, иван коваленко, новости, новости крыма, городская среда, общество
Симферополь вчера и сегодня: история и новая городская идентичность
Краевед: Симферополь – город перемен с богатым прошлым и живым настоящим
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым
. За последние десять лет Симферополь переживает новый этап развития. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил гид по Крыму, краевед, географ-путешественник Иван Коваленко.
По его словам, обновление городской инфраструктуры, реставрация исторических зданий и благоустройство улиц стали неотъемлемой частью жизни горожан. В городе появляются новые скверы, памятники, клумбы и скульптурные композиции.
"Вряд ли еще в нашей истории, за 241 год, был такой момент, когда горожане настолько начинают влюбляться заново в свой город", – отметил Коваленко.
Особое внимание уделяется восстановлению фасадов дореволюционных домов. Среди заметных объектов – дом купца Чирахова на улице Кирова, здание бывшей гимназии Станишевской, городская управа на улице Пушкина. Все работы ведутся с соблюдением требований к охране культурного наследия.
"У нас достаточно жесткое законодательство в сфере архитектуры, обновления памятников. Новое ничего, так сказать, не лепят, старое не отбивают", – подчеркивает краевед.
Он называет Симферополь уникальным примером смешения архитектурных стилей и культур. Город, по его словам, всегда был "воротами Крыма" и хранил в себе следы разных эпох – от средневековья до современности. Именно это, считает эксперт, и придает Симферополю особый дух.
Коваленко особо выделяет "золотой треугольник" Симферополя – Екатерининский сад, сквер Александра Невского и Семинарский сквер, как архитектурное сердце города. Он отмечает гармоничное сосуществование новых зданий с исторической застройкой, подчеркивая, что современная архитектура в центре города становится продолжением истории.
Важной частью местной идентичности, по мнению краеведа, остается символ – пчела, изображенная на гербе Симферополя со времен Потемкина. Именно граф назвал нынешнюю крымскую столицу городом пользы.
"В Крыму, в каждом городе люди по-своему выделяются. Севастополь – максимальный патриотизм, Ялта – максимальная расслабленность и так далее. А вот Симферополь – город максимального трудолюбия", – рассуждает краевед.
Среди интересных исторических фактов, которыми гид любит делиться на экскурсиях, – именно с Симферополя началась жизнь современной Восточной Европы. Здесь была стоянка первобытного человека Чокурча, возраст котрой 49-50 тысяч лет.
"В Симферополе вы можете попасть из Европы в Азию, сразу из Азии в Европу. Вы можете увидеть колорит. Я вот вижу туристов с материка, которые удивляются и говорят, что ничего подобного не видели. Так что любите свой город, трудитесь на его благо. И тогда город вам ответит этим же сердцем и обнимет вас своими прекрасными объятиями", – заключил Коваленко, поздравляя всех симферопольцев с наступающим Днем города.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: