https://crimea.ria.ru/20250601/sevastopol-na-nedelyu-prevratitsya-v-skazochnoe-korolevstvo-1146845302.html

Севастополь на неделю превратится в "Сказочное королевство"

Севастополь на неделю превратится в "Сказочное королевство" - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Севастополь на неделю превратится в "Сказочное королевство"

В Севастополе стартовал IX Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей "Сказочное королевство". Об этом сообщили в президентском фонде культурных... РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T16:51

2025-06-01T16:51

2025-06-01T16:51

севастополь

театр

культура

общество

новости севастополя

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/01/1146135315_0:4:1920:1084_1920x0_80_0_0_40376175ee6bdbc152a3179b1c47b697.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовал IX Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей "Сказочное королевство". Об этом сообщили в президентском фонде культурных инициатив.В течение недели Севастопольский театр юного зрителя станет главным центром детской театральной жизни. Свои постановки представят коллективы из более чем 15 регионов России, включая Омск, Челябинск, Курск, Калугу, Волгоград, Рязань, а также города Крыма и Донбасса.В программе – не только спектакли, но и мастер-классы, театральные игры, творческие лаборатории. Впервые в рамках фестиваля заработает театральный лагерь "Сказочное путешествие" - с экскурсиями, встречами с актерами и обсуждением спектаклей. Наставниками юных участников станут артисты и преподаватели театральной студии "ТБМ".В июне также в Керчи готовят насыщенную программу в рамках международного фестиваля античных искусств "Боспорские агоны". На площадке пройдут традиционные интеллектуально-дискуссионная игра "АГОНиМЫ", а также мастер-классы по античному, ювелирному, гончарному мастерству и бусоделию. Состоятся творческие встречи, гостям представят новые музейные выставки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прачечная и противопожарный занавес: инновации Театра кукол в Симферополе"Боспорские агоны" в Керчи: когда пройдут и кто участвуетСпектакль Крымского ТЮЗа победил в конкурсе-фестивале "Театр Победы"

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, театр, культура, общество, новости севастополя, крым, новости крыма