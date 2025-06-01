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Севастополь на неделю превратится в "Сказочное королевство" - РИА Новости Крым, 01.06.2025
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Севастополь на неделю превратится в "Сказочное королевство"
Севастополь на неделю превратится в "Сказочное королевство" - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Севастополь на неделю превратится в "Сказочное королевство"
В Севастополе стартовал IX Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей "Сказочное королевство". Об этом сообщили в президентском фонде культурных... РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T16:51
2025-06-01T16:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовал IX Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей "Сказочное королевство". Об этом сообщили в президентском фонде культурных инициатив.В течение недели Севастопольский театр юного зрителя станет главным центром детской театральной жизни. Свои постановки представят коллективы из более чем 15 регионов России, включая Омск, Челябинск, Курск, Калугу, Волгоград, Рязань, а также города Крыма и Донбасса.В программе – не только спектакли, но и мастер-классы, театральные игры, творческие лаборатории. Впервые в рамках фестиваля заработает театральный лагерь "Сказочное путешествие" - с экскурсиями, встречами с актерами и обсуждением спектаклей. Наставниками юных участников станут артисты и преподаватели театральной студии "ТБМ".В июне также в Керчи готовят насыщенную программу в рамках международного фестиваля античных искусств "Боспорские агоны". На площадке пройдут традиционные интеллектуально-дискуссионная игра "АГОНиМЫ", а также мастер-классы по античному, ювелирному, гончарному мастерству и бусоделию. Состоятся творческие встречи, гостям представят новые музейные выставки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прачечная и противопожарный занавес: инновации Театра кукол в Симферополе"Боспорские агоны" в Керчи: когда пройдут и кто участвуетСпектакль Крымского ТЮЗа победил в конкурсе-фестивале "Театр Победы"
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РИА Новости Крым
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севастополь, театр, культура, общество, новости севастополя, крым, новости крыма
Севастополь на неделю превратится в "Сказочное королевство"

В Севастополе стартовал фестиваль театрального искусства для детей "Сказочное королевство"

16:51 01.06.2025
 
© РИА Новости КрымСевастополь. Весна
Севастополь. Весна - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовал IX Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей "Сказочное королевство". Об этом сообщили в президентском фонде культурных инициатив.
В течение недели Севастопольский театр юного зрителя станет главным центром детской театральной жизни. Свои постановки представят коллективы из более чем 15 регионов России, включая Омск, Челябинск, Курск, Калугу, Волгоград, Рязань, а также города Крыма и Донбасса.
"Начнется "Сказочное королевство" с возвращения истории о любопытном театральном мышонке Тео, а праздничный вечер завершит музыкальный концерт с Военным оркестром Севастопольского полка войск Национальной гвардии Российской Федерации под управлением заслуженного артиста города Севастополя Валентина Таева", – делятся в фонде.
В программе – не только спектакли, но и мастер-классы, театральные игры, творческие лаборатории. Впервые в рамках фестиваля заработает театральный лагерь "Сказочное путешествие" - с экскурсиями, встречами с актерами и обсуждением спектаклей. Наставниками юных участников станут артисты и преподаватели театральной студии "ТБМ".
В июне также в Керчи готовят насыщенную программу в рамках международного фестиваля античных искусств "Боспорские агоны". На площадке пройдут традиционные интеллектуально-дискуссионная игра "АГОНиМЫ", а также мастер-классы по античному, ювелирному, гончарному мастерству и бусоделию. Состоятся творческие встречи, гостям представят новые музейные выставки.
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