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Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят по 2,2 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 01.06.2025
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Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят по 2,2 миллиона рублей
Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят по 2,2 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят по 2,2 миллиона рублей
Российские железные дороги выплатят родственникам погибших пассажиров поезда, на который упал взорванный в Брянской области мост, по 2,2 миллиона рублей. Об... РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T10:51
2025-06-01T11:24
новости
российские железные дороги (ржд)
поезд
железная дорога
мост
выплаты и компенсации
чп с поездами в брянской и курской областях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Российские железные дороги выплатят родственникам погибших пассажиров поезда, на который упал взорванный в Брянской области мост, по 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.Компания также организует бесплатный проезд до станции Брянск для родственников погибших и пострадавших, которые были госпитализированы. По вопросам бесплатного проезда обращаться по номеру 8 800 250 15 20. Также пострадавшим будет предоставлена возможность бесплатного лечения и реабилитации в медицинских учреждениях РЖД.В настоящее время на месте обрушения пролетного строения моста в Брянской области проводятся восстановительные работы. В них задействовано почти 200 железнодорожников, три восстановительных поезда, а также другие спасательные службы. На место направлена спецтехника для помощи в демонтаже и дроблении конструкций для освобождения путиКомпания приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия в Брянской области.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях&gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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96
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новости, российские железные дороги (ржд), поезд, железная дорога, мост, выплаты и компенсации, чп с поездами в брянской и курской областях
Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят по 2,2 миллиона рублей

Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят по 2,2 миллиона рублей – РЖД

10:51 01.06.2025 (обновлено: 11:24 01.06.2025)
 
© РИА НовостиПодрыв моста в Брянской области
Подрыв моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Российские железные дороги выплатят родственникам погибших пассажиров поезда, на который упал взорванный в Брянской области мост, по 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.
"РЖД выплатят родственникам погибших пассажиров поезда №86 Климов " Москва по 2,2 млн рублей", – сказано в сообщении.
Компания также организует бесплатный проезд до станции Брянск для родственников погибших и пострадавших, которые были госпитализированы. По вопросам бесплатного проезда обращаться по номеру 8 800 250 15 20. Также пострадавшим будет предоставлена возможность бесплатного лечения и реабилитации в медицинских учреждениях РЖД.
В настоящее время на месте обрушения пролетного строения моста в Брянской области проводятся восстановительные работы. В них задействовано почти 200 железнодорожников, три восстановительных поезда, а также другие спасательные службы. На место направлена спецтехника для помощи в демонтаже и дроблении конструкций для освобождения пути
Компания приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия в Брянской области.
ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>
НовостиРоссийские железные дороги (РЖД)ПоездЖелезная дорогаМостВыплаты и компенсацииЧП с поездами в Брянской и Курской областях
 
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Заголовок открываемого материала
12:20Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области
12:07В Брянской области поврежден еще один отрезок железной дороги
11:45Путин получил доклады спецслужб о ЧП в Курской и Брянской областях
11:32Увеличилось число пострадавших при обрушении моста в Брянской области
11:17Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт
10:51Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят по 2,2 миллиона рублей
10:30Обрушившийся ж/д мост в Курской области также был подорван – СК РФ
10:10Крымский мост сейчас: второй час подряд растет очередь со стороны Кубани
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08:24Рухнувший на поезд мост в Брянской области был взорван – губернатор
08:02Спецпосланник Трампа признал правоту Путина о прокси-войне против России
07:22Ж/д мост обрушился в Курской области – часть поезда рухнула на автодорогу
06:57Обрушение моста на поезд в Брянской области – что известно к этому часу
00:01Погода в Крыму в первый день лета
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