https://crimea.ria.ru/20250601/semyam-pogibshikh-pri-chp-v-bryanskoy-oblasti-vyplatyat-po-22-milliona-rubley-1146858889.html

Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят по 2,2 миллиона рублей

Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят по 2,2 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят по 2,2 миллиона рублей

Российские железные дороги выплатят родственникам погибших пассажиров поезда, на который упал взорванный в Брянской области мост, по 2,2 миллиона рублей. Об... РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T10:51

2025-06-01T10:51

2025-06-01T11:24

новости

российские железные дороги (ржд)

поезд

железная дорога

мост

выплаты и компенсации

чп с поездами в брянской и курской областях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Российские железные дороги выплатят родственникам погибших пассажиров поезда, на который упал взорванный в Брянской области мост, по 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.Компания также организует бесплатный проезд до станции Брянск для родственников погибших и пострадавших, которые были госпитализированы. По вопросам бесплатного проезда обращаться по номеру 8 800 250 15 20. Также пострадавшим будет предоставлена возможность бесплатного лечения и реабилитации в медицинских учреждениях РЖД.В настоящее время на месте обрушения пролетного строения моста в Брянской области проводятся восстановительные работы. В них задействовано почти 200 железнодорожников, три восстановительных поезда, а также другие спасательные службы. На место направлена спецтехника для помощи в демонтаже и дроблении конструкций для освобождения путиКомпания приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия в Брянской области.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, российские железные дороги (ржд), поезд, железная дорога, мост, выплаты и компенсации, чп с поездами в брянской и курской областях