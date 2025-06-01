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Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят по 2,2 миллиона рублей
Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят по 2,2 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят по 2,2 миллиона рублей
Российские железные дороги выплатят родственникам погибших пассажиров поезда, на который упал взорванный в Брянской области мост, по 2,2 миллиона рублей. Об... РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T10:51
2025-06-01T10:51
2025-06-01T11:24
новости
российские железные дороги (ржд)
поезд
железная дорога
мост
выплаты и компенсации
чп с поездами в брянской и курской областях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Российские железные дороги выплатят родственникам погибших пассажиров поезда, на который упал взорванный в Брянской области мост, по 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.Компания также организует бесплатный проезд до станции Брянск для родственников погибших и пострадавших, которые были госпитализированы. По вопросам бесплатного проезда обращаться по номеру 8 800 250 15 20. Также пострадавшим будет предоставлена возможность бесплатного лечения и реабилитации в медицинских учреждениях РЖД.В настоящее время на месте обрушения пролетного строения моста в Брянской области проводятся восстановительные работы. В них задействовано почти 200 железнодорожников, три восстановительных поезда, а также другие спасательные службы. На место направлена спецтехника для помощи в демонтаже и дроблении конструкций для освобождения путиКомпания приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия в Брянской области.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, российские железные дороги (ржд), поезд, железная дорога, мост, выплаты и компенсации, чп с поездами в брянской и курской областях
Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят по 2,2 миллиона рублей
Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят по 2,2 миллиона рублей – РЖД
10:51 01.06.2025 (обновлено: 11:24 01.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Российские железные дороги выплатят родственникам погибших пассажиров поезда, на который упал взорванный в Брянской области мост, по 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.
"РЖД выплатят родственникам погибших пассажиров поезда №86 Климов " Москва по 2,2 млн рублей", – сказано в сообщении.
Компания также организует бесплатный проезд до станции Брянск для родственников погибших и пострадавших, которые были госпитализированы. По вопросам бесплатного проезда обращаться по номеру 8 800 250 15 20. Также пострадавшим будет предоставлена возможность бесплатного лечения и реабилитации в медицинских учреждениях РЖД.
В настоящее время на месте обрушения пролетного строения моста в Брянской области проводятся восстановительные работы. В них задействовано почти 200 железнодорожников, три восстановительных поезда, а также другие спасательные службы. На место направлена спецтехника для помощи в демонтаже и дроблении конструкций для освобождения пути
Компания приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия в Брянской области.