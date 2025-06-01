https://crimea.ria.ru/20250601/pri-udare-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-pogibla-zhenschina-i-kontuzhen-rebenok-1146872267.html

При ударе ВСУ по Белгородской области погибла женщина и контужен ребенок

При ударе ВСУ по Белгородской области погибла женщина и контужен ребенок - РИА Новости Крым, 01.06.2025

При ударе ВСУ по Белгородской области погибла женщина и контужен ребенок

Женщина погибла в поселке Пролетарский Белгородской области после удара ВСУ, также контузию получила 12-летняя девочка, сообщил губернатор области Вячеслав... РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T22:49

2025-06-01T22:49

2025-06-01T22:55

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгородская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Женщина погибла в поселке Пролетарский Белгородской области после удара ВСУ, также контузию получила 12-летняя девочка, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков."Очередной террористический удар ВСУ по нашей области. По предварительным данным, погиб один мирный житель. В посёлке Пролетарский Ракитянского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины... ​​​​​​​Во время обрушения дома 12-летняя девочка, которая ехала рядом на велосипеде, предварительно, получила контузию. Для обследования скорая помощь доставляет её в детскую областную клиническую больницу", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Гладков добавил, что на месте работают сотрудники МЧС, бойцы самообороны, волонтёры, которые продолжают работу по разбору завалов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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