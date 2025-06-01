Рейтинг@Mail.ru
При ударе ВСУ по Белгородской области погибла женщина и контужен ребенок - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250601/pri-udare-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-pogibla-zhenschina-i-kontuzhen-rebenok-1146872267.html
При ударе ВСУ по Белгородской области погибла женщина и контужен ребенок
При ударе ВСУ по Белгородской области погибла женщина и контужен ребенок - РИА Новости Крым, 01.06.2025
При ударе ВСУ по Белгородской области погибла женщина и контужен ребенок
Женщина погибла в поселке Пролетарский Белгородской области после удара ВСУ, также контузию получила 12-летняя девочка, сообщил губернатор области Вячеслав... РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T22:49
2025-06-01T22:55
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/05/1119329440_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e0284f88b4c248860e2f0cd84b277423.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Женщина погибла в поселке Пролетарский Белгородской области после удара ВСУ, также контузию получила 12-летняя девочка, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков."Очередной террористический удар ВСУ по нашей области. По предварительным данным, погиб один мирный житель. В посёлке Пролетарский Ракитянского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины... ​​​​​​​Во время обрушения дома 12-летняя девочка, которая ехала рядом на велосипеде, предварительно, получила контузию. Для обследования скорая помощь доставляет её в детскую областную клиническую больницу", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Гладков добавил, что на месте работают сотрудники МЧС, бойцы самообороны, волонтёры, которые продолжают работу по разбору завалов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250601/vsu-obstrelyali-raketami-storm-shadow-krasnodon-v-lnr---pasechnik-1146869146.html
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/05/1119329440_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_127671abc4d11fc8df67cfc406522723.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
При ударе ВСУ по Белгородской области погибла женщина и контужен ребенок

При ударе ВСУ по Белгородской области погибла женщина и контужен ребенок

22:49 01.06.2025 (обновлено: 22:55 01.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Женщина погибла в поселке Пролетарский Белгородской области после удара ВСУ, также контузию получила 12-летняя девочка, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Очередной террористический удар ВСУ по нашей области. По предварительным данным, погиб один мирный житель. В посёлке Пролетарский Ракитянского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины... ​​​​​​​Во время обрушения дома 12-летняя девочка, которая ехала рядом на велосипеде, предварительно, получила контузию. Для обследования скорая помощь доставляет её в детскую областную клиническую больницу", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков добавил, что на месте работают сотрудники МЧС, бойцы самообороны, волонтёры, которые продолжают работу по разбору завалов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Британская ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
17:42
ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow Краснодон в ЛНР - Пасечник
Вячеслав ГладковОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:49При ударе ВСУ по Белгородской области погибла женщина и контужен ребенок
22:31Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 53 беспилотника
22:13Зеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромов
21:33Атака дронов на аэродромы РФ и ЧП с поездами – главное за день
20:51Что ждет бежавших от режима Зеленского украинцев в Европе – мнение
20:33Центр крымской мозаики: что хранит и как меняется Симферополь новой эпохи
20:11Ответ австралийцам: в Крыму издадут календарь с фотографиями пожарных
19:51Как Екатерина Вторая принимала Севастополь и Черноморский флот
19:3733 беспилотника ВСУ уничтожила ПВО над регионами России
19:19В Керчи больше суток не будет воды
19:03Мощная магнитная буря обрушилась на Землю
18:46Чуть дождей и много солнца: какой будет погода в Крыму на неделе
18:29Некоторых участников терактов на российские военные аэродромы задержали
18:26Из-за атаки дронов в Мурманской и Иркутской областях загорелась техника
18:21Киев совершил теракт в отношении нескольких аэродромов РФ - Минобороны
18:15ЧП с поездами и удары по Москве – главное за неделю
17:52Киев объявил об эвакуации жителей Днепропетровской области
17:42ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow Краснодон в ЛНР - Пасечник
17:08Как изменит ход боевых действий подключение ВСУ к паутине НАТО - эксперт
16:51Севастополь на неделю превратится в "Сказочное королевство"
Лента новостейМолния