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При ударе ВСУ по Белгородской области погибла женщина и контужен ребенок
При ударе ВСУ по Белгородской области погибла женщина и контужен ребенок - РИА Новости Крым, 01.06.2025
При ударе ВСУ по Белгородской области погибла женщина и контужен ребенок
Женщина погибла в поселке Пролетарский Белгородской области после удара ВСУ, также контузию получила 12-летняя девочка, сообщил губернатор области Вячеслав... РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T22:49
2025-06-01T22:49
2025-06-01T22:55
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Женщина погибла в поселке Пролетарский Белгородской области после удара ВСУ, также контузию получила 12-летняя девочка, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков."Очередной террористический удар ВСУ по нашей области. По предварительным данным, погиб один мирный житель. В посёлке Пролетарский Ракитянского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины... Во время обрушения дома 12-летняя девочка, которая ехала рядом на велосипеде, предварительно, получила контузию. Для обследования скорая помощь доставляет её в детскую областную клиническую больницу", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Гладков добавил, что на месте работают сотрудники МЧС, бойцы самообороны, волонтёры, которые продолжают работу по разбору завалов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
При ударе ВСУ по Белгородской области погибла женщина и контужен ребенок
При ударе ВСУ по Белгородской области погибла женщина и контужен ребенок
22:49 01.06.2025 (обновлено: 22:55 01.06.2025)