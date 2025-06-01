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При подрыве моста в Брянской области погиб машинист поезда - РИА Новости Крым, 01.06.2025
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При подрыве моста в Брянской области погиб машинист поезда
При подрыве моста в Брянской области погиб машинист поезда - РИА Новости Крым, 01.06.2025
При подрыве моста в Брянской области погиб машинист поезда
В результате ЧП с поездом в Брянской области погиб машинист локомотива. Об этом сообщили в РЖД. РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T12:37
2025-06-01T12:43
новости
российские железные дороги (ржд)
брянская область
поезд
железная дорога
происшествия
чп с поездами в брянской и курской областях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В результате ЧП с поездом в Брянской области погиб машинист локомотива. Об этом сообщили в РЖД.Кроме того, госпитализированы и находятся под наблюдением медиков девять работников поездной бригады, добавили в пресс-службе перевозчика. РЖД обеспечат их лечение и выплатят предусмотренные коллективным договором компенсации.Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в ЧП с поездом при подрыве моста пострадал 71 человек, из них 44 остаются в больницах, 27 осмотрены медиками. Семь человек погибли.Пятерых пострадавших в тяжелом состоянии эвакуировали для лечения в Москву. Из них трое детей и двое взрослых. При этом, 4-месячный младенец в тяжелом состоянии направлен в Москву вертолетом санитарной авиации, остальные – автомобильным транспортом службы медицины катастроф, сообщили в Минздраве.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях&gt;&gt;
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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новости, российские железные дороги (ржд), брянская область, поезд, железная дорога, происшествия, чп с поездами в брянской и курской областях
При подрыве моста в Брянской области погиб машинист поезда

При подрыве моста в Брянской области погиб машинист и ранены девять работников поезда

12:37 01.06.2025 (обновлено: 12:43 01.06.2025)
 
© МЧС РоссииПодрыв моста в Брянской области
Подрыв моста в Брянской области
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В результате ЧП с поездом в Брянской области погиб машинист локомотива. Об этом сообщили в РЖД.
"В результате происшествия с поездом №86 Климов – Москва в Брянской области погиб наш товарищ – машинист локомотива. Компания выражает глубокие соболезнования и окажет всю необходимую помощь семье погибшего", – сказано в сообщении.
Кроме того, госпитализированы и находятся под наблюдением медиков девять работников поездной бригады, добавили в пресс-службе перевозчика. РЖД обеспечат их лечение и выплатят предусмотренные коллективным договором компенсации.
Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в ЧП с поездом при подрыве моста пострадал 71 человек, из них 44 остаются в больницах, 27 осмотрены медиками. Семь человек погибли.
Пятерых пострадавших в тяжелом состоянии эвакуировали для лечения в Москву. Из них трое детей и двое взрослых. При этом, 4-месячный младенец в тяжелом состоянии направлен в Москву вертолетом санитарной авиации, остальные – автомобильным транспортом службы медицины катастроф, сообщили в Минздраве.
ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>
НовостиРоссийские железные дороги (РЖД)Брянская областьПоездЖелезная дорогаПроисшествияЧП с поездами в Брянской и Курской областях
 
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