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При подрыве моста в Брянской области погиб машинист поезда
При подрыве моста в Брянской области погиб машинист поезда - РИА Новости Крым, 01.06.2025
При подрыве моста в Брянской области погиб машинист поезда
В результате ЧП с поездом в Брянской области погиб машинист локомотива. Об этом сообщили в РЖД. РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T12:37
2025-06-01T12:37
2025-06-01T12:43
новости
российские железные дороги (ржд)
брянская область
поезд
железная дорога
происшествия
чп с поездами в брянской и курской областях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В результате ЧП с поездом в Брянской области погиб машинист локомотива. Об этом сообщили в РЖД.Кроме того, госпитализированы и находятся под наблюдением медиков девять работников поездной бригады, добавили в пресс-службе перевозчика. РЖД обеспечат их лечение и выплатят предусмотренные коллективным договором компенсации.Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в ЧП с поездом при подрыве моста пострадал 71 человек, из них 44 остаются в больницах, 27 осмотрены медиками. Семь человек погибли.Пятерых пострадавших в тяжелом состоянии эвакуировали для лечения в Москву. Из них трое детей и двое взрослых. При этом, 4-месячный младенец в тяжелом состоянии направлен в Москву вертолетом санитарной авиации, остальные – автомобильным транспортом службы медицины катастроф, сообщили в Минздраве.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>
брянская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, российские железные дороги (ржд), брянская область, поезд, железная дорога, происшествия, чп с поездами в брянской и курской областях
При подрыве моста в Брянской области погиб машинист поезда
При подрыве моста в Брянской области погиб машинист и ранены девять работников поезда
12:37 01.06.2025 (обновлено: 12:43 01.06.2025)