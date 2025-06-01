https://crimea.ria.ru/20250601/pri-podryve-mosta-v-bryanskoy-oblasti-pogib-mashinist-poezda-1146861956.html

При подрыве моста в Брянской области погиб машинист поезда

При подрыве моста в Брянской области погиб машинист поезда - РИА Новости Крым, 01.06.2025

При подрыве моста в Брянской области погиб машинист поезда

В результате ЧП с поездом в Брянской области погиб машинист локомотива. Об этом сообщили в РЖД. РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T12:37

2025-06-01T12:37

2025-06-01T12:43

новости

российские железные дороги (ржд)

брянская область

поезд

железная дорога

происшествия

чп с поездами в брянской и курской областях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В результате ЧП с поездом в Брянской области погиб машинист локомотива. Об этом сообщили в РЖД.Кроме того, госпитализированы и находятся под наблюдением медиков девять работников поездной бригады, добавили в пресс-службе перевозчика. РЖД обеспечат их лечение и выплатят предусмотренные коллективным договором компенсации.Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в ЧП с поездом при подрыве моста пострадал 71 человек, из них 44 остаются в больницах, 27 осмотрены медиками. Семь человек погибли.Пятерых пострадавших в тяжелом состоянии эвакуировали для лечения в Москву. Из них трое детей и двое взрослых. При этом, 4-месячный младенец в тяжелом состоянии направлен в Москву вертолетом санитарной авиации, остальные – автомобильным транспортом службы медицины катастроф, сообщили в Минздраве.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>

брянская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, российские железные дороги (ржд), брянская область, поезд, железная дорога, происшествия, чп с поездами в брянской и курской областях