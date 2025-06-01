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Погода в Крыму в первый день лета - РИА Новости Крым, 31.05.2025
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Погода в Крыму в первый день лета
Погода в Крыму в первый день лета - РИА Новости Крым, 31.05.2025
Погода в Крыму в первый день лета
В первый летний день в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, днем пройдут кратковременные дожди, в южных, центральных и восточных... РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-06-01T00:01
2025-05-31T14:40
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. В первый летний день в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, днем пройдут кратковременные дожди, в южных, центральных и восточных районах полуострова сильные. Местами грозы. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +24...+26 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +21...+23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем возможен дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +13...+15 градусов, днем +22...+24.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250531/na-zemlyu-obrushilsya-krupneyshiy-s-nachala-goda-solnechnyy-vybros-1146842639.html
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96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в первый день лета

В Крыму в первый день лета пройдут кратковременные дожди и грозы

00:01 01.06.2025
 
© РИА Новости КрымНадвигающаяся гроза
Надвигающаяся гроза - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. В первый летний день в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, днем пройдут кратковременные дожди, в южных, центральных и восточных районах полуострова сильные. Местами грозы. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27, в горах +15…+20", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +24...+26 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +21...+23.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем возможен дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +13...+15 градусов, днем +22...+24.
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Выброс солнечного вещества из активной области
Вчера, 11:47
На Землю обрушился крупнейший с начала года солнечный выброс
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в первый день лета
00:00Какой сегодня праздник: 1 июня
23:15Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе
22:43В горах Крыма спасли двух человек
22:36В Крыму объявили штормовое предупреждение на 5 суток
21:33Наступление в Сумской области и сверхвспышки на солнце – главное за день
20:44В Крыму капитально отремонтируют 49 берегоукрепительных сооружений
20:38Мужчина в Москве из ревности убил ножом девушку и покончил с собой
20:23Пожар в подмосковном Красногорске: площадь достигла 4 000 "квадратов"
20:02В День защиты детей в Севастополе ограничат продажу спиртного
19:55В "Артеке" завершается строительство центра образовательных технологий
19:45Что думают на Украине по поводу "возврата" Крыма – мнение
19:35Над Крымом отработала ПВО
19:19В Севастополе создали нейросеть для долгосрочного прогноза погоды
18:41Автобус упал с моста: более 20 погибших в жутком ДТП в Нигерии
18:12Борьба с кибермошенниками и повышение пенсий: новое в законах с июня
17:33В Крыму турпоток вырос на 40% по сравнению с 2024 годом - АТОР
17:03Украинские системы ПВО подключат к военному Wi-Fi НАТО
16:32Цветущий и алеющий: застывшие мгновения мая в объективе РИА Новости Крым
16:02Крымский мост сейчас: очередь быстро растет
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