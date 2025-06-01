https://crimea.ria.ru/20250601/pogoda-v-krymu-v-pervyy-den-leta-1146846335.html

Погода в Крыму в первый день лета

Погода в Крыму в первый день лета - РИА Новости Крым, 31.05.2025

Погода в Крыму в первый день лета

В первый летний день в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, днем пройдут кратковременные дожди, в южных, центральных и восточных... РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-06-01T00:01

2025-06-01T00:01

2025-05-31T14:40

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. В первый летний день в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, днем пройдут кратковременные дожди, в южных, центральных и восточных районах полуострова сильные. Местами грозы. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +24...+26 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +21...+23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем возможен дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +13...+15 градусов, днем +22...+24.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250531/na-zemlyu-obrushilsya-krupneyshiy-s-nachala-goda-solnechnyy-vybros-1146842639.html

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алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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