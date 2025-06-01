https://crimea.ria.ru/20250601/otvet-avstraliytsam-v-krymu-izdadut-kalendar-s-fotografiyami-pozharnykh-1146781232.html

Ответ австралийцам: в Крыму издадут календарь с фотографиями пожарных

Ответ австралийцам: в Крыму издадут календарь с фотографиями пожарных - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Ответ австралийцам: в Крыму издадут календарь с фотографиями пожарных

В Крыму издадут календарь с фотографиями сотрудников МЧС. Новый проект в поддержку Крымского детского хосписа называется "Герои помогают". Об этом в... РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T20:11

2025-06-01T20:11

2025-06-01T19:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, июн – РИА Новости Крым. В Крыму издадут календарь с фотографиями сотрудников МЧС. Новый проект в поддержку Крымского детского хосписа называется "Герои помогают". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила депутат Госсовета РК и попечитель Крымского детского хосписа Елена Супрун."Мы сейчас в ответ австралийским пожарным, и чтобы поддержать наших замечательных детей и их родителей, запустили новый проект. Он называется "Герои помогают". Все средства, вырученные от продажи календаря, будут направлены на поддержку подопечных Крымского детского хосписа", – сообщила Супрун, отметив, что фотограф уже работает над созданием календаря.Также депутат поблагодарила главное управление МЧС России по Республике Крым за поддержку нового проекта. А также за организацию выезда фотографа Валентины Максимовой, обеспечение транспортом и необходимым реквизитом.Австралийские пожарные снимаются для календаря, как правило, топлес. Они позируют вместе с премилыми животными – щенками, котятами, коалами, пони, цыплятами, поросятами. Деньги от его продажи поступают на благотворительность.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский детский хоспис получил президентский грант почти на 5 млн рублейДетский хоспис в Севастополе: когда начнут строительствоВ Ливадии прошла благотворительная акция "Белый цветок"

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