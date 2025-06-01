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Отразилось ли ЧП в Брянской области на графике поездов в Крым

Отразилось ли ЧП в Брянской области на графике поездов в Крым - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Отразилось ли ЧП в Брянской области на графике поездов в Крым

ЧП с пассажирским поездом в Брянской области не отразилось на графике поездов "Гранд сервис экспресс", которые следуют в Крым. Такую информацию РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T12:48

2025-06-01T12:48

2025-06-01T12:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. ЧП с пассажирским поездом в Брянской области не отразилось на графике поездов "Гранд сервис экспресс", которые следуют в Крым. Такую информацию РИА Новости Крым подтвердили в пресс-службе перевозчика.В Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост рухнул на пассажирский поезд. Погибли семь человек, пострадали 71 – среди них трое детей.Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что причиной обрушения моста на поезд стал подрыв. Все пассажиры, получившие травмы при аварии поезда, были оперативно доставлены в лечебные учреждения, подчеркнул глава региона.Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) возместит пассажирам, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, полную стоимость проезда и начислит 20 тысяч баллов по программе "РЖД Бонус", сообщили в компании. Помимо этого, пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от компании АО "СОГАЗ".Также в пресс-службе компании-перевозчика сообщили, что российские железные дороги выплатят родственникам погибших пассажиров поезда по 2,2 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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