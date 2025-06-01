Отразилось ли ЧП в Брянской области на графике поездов в Крым
Поезда в Крым следуют по расписанию – ЧП в Брянской области не отразилось на графике
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия" в Крыму
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. ЧП с пассажирским поездом в Брянской области не отразилось на графике поездов "Гранд сервис экспресс", которые следуют в Крым. Такую информацию РИА Новости Крым подтвердили в пресс-службе перевозчика.
"ЧП в Брянской области не отразилось на графике поездов "Гранд сервис экспресс", которые следуют в Крым", – сказано в сообщении.
В Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост рухнул на пассажирский поезд. Погибли семь человек, пострадали 71 – среди них трое детей.
Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что причиной обрушения моста на поезд стал подрыв. Все пассажиры, получившие травмы при аварии поезда, были оперативно доставлены в лечебные учреждения, подчеркнул глава региона.
Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) возместит пассажирам, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, полную стоимость проезда и начислит 20 тысяч баллов по программе "РЖД Бонус", сообщили в компании. Помимо этого, пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от компании АО "СОГАЗ".
Также в пресс-службе компании-перевозчика сообщили, что российские железные дороги выплатят родственникам погибших пассажиров поезда по 2,2 миллиона рублей.
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